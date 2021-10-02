《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄》：喜劇元素對《文明帝國》很重要，因為治理天下令人惶恐

文：席德・梅爾（Sid Meier）、珍妮佛．李．努南（Jennifer Lee Noonan）

第24章 真真假假

大學住在瑞士的那段期間，儘管我懂得當地的語言，我還是經歷了不少文化衝擊。好吧，應該說我大致懂得當地的語言。我的叔叔費瑞茲（Fritz）與嬸嬸艾迪絲（Edith）有兩個正在讀小學的孩子。我抵達後的頭兩個星期，他們以我能應付的字彙難度協助我重啟腦中的瑞士神經元。然而，至少過了一個月後，我才發現我稱呼每一個人都是用小朋友在講的非正式代名詞，而不是成人之間該有的敬稱。

英語裡沒有敬稱，我很難解釋我用了多不恰當的方式，親熱地跟新老闆和同事講話，但你可以想像一個素昧平生的醉漢摟住你，喊你「哥」。然而，對公司的同仁而言，當面糾正我的語法將會是個更不禮貌的行為，因此我一直被蒙在鼓裡，當了好一陣子沒教養的外國人。總之，我在瑞士偶爾需要來點美國文化，一有機會，我就會跑到蘇黎世的電影院看英語電影，其中一部是一下子就成為經典的喜劇片《閃亮的馬鞍》（Blazing Saddles，德文的電影名稱是Der Wilde Wilde Westen）。

觀眾席中誰會英語一目瞭然。我們三、四個講英語的人，笑點一出現就馬上爆笑，其他觀眾則會慢個幾秒，因為他們還要讀螢幕上的德文字幕。《閃亮的馬鞍》是我看的第一部由導演梅爾．布魯克斯（Mel Brooks）執導的電影，但絕對不是最後一部。

為了向導演致敬，我抽取他的作品元素，把我的西部拓荒原型裡一個拓荒家庭的姓氏定為施瓦茨（注：Schwartzes，梅爾．布魯克斯曾在他的搞笑版星際大戰《太空炮彈》〔Spaceballs〕中，把《星際大戰》裡的概念「原力」改為「Schwartz」，例如把「願原力與你同在」改成「願Schwartz與你同在」）。此外，《文明帝國》的宣傳口號是「當王真好」也不是巧合（注：「當王真好」是梅爾．布魯克斯的電影《帝國時代》〔History of the World, Part I〕裡的常見用語）。

我很喜歡布魯克斯與所有的喜劇演員，因為他們其實非常擅長分析，很會挖掘與找出某種講法或某則故事哪裡好笑，而那其實和找出遊戲體驗的哪些地方吸引人並沒有太大的不同。兩者都嘗試以強化版的現實吸引觀眾，兩者都需要理解人性的弱點，才會知道哪些東西可以擊中人心。此外，違反直覺的是，幽默能讓嚴肅的時刻更加深刻。

這就是為什麼莎士比亞都會在悲劇作品中穿插喜劇橋段，尤其是當你的素材有限時（戲院舞台背景是用畫的、八位元圖形），幽默能時不時提振一下精神，引領觀眾進一步走入虛構的場景，靠觀眾自己的想像走下去。

然而，不是所有的事都能靠插科打諢帶過。《北與南：蓋茲堡戰役》自然該以嚴肅的方式呈現，模組社群往往也會趁機增加這款遊戲的真實度，而不是淡化。《越南衝突》這款遊戲同樣也很莊重正經。

至於《魔法風雲會》，那不算是我們的遊戲，不能隨性實驗。除此之外，幾乎每一款我製作的遊戲都帶有喜劇的自覺，比方說《機密行動》裡那幾位誇張版詹姆斯．龐德式的反派角色，以及《鐵路大亨》裡那群差點被拋棄的迷你橋墩工人。

我們認為喜劇元素對《文明帝國》來說特別重要，因為治理天下的概念本身就令人惶恐。我們邀請你替六千年歷史裡的成千上萬百姓做出攸關性命的決定，而遊戲中的輕鬆時刻就有點像是對你友善地眨眨眼，承諾我們會協助你，站在你這邊，但悄悄推你一把，讓你自立。新聞頭條會定期更新你的國家近況，但頁面其餘的內容都是花邊新聞，例如：〈獅子以七比○大勝角鬥士〉、〈瑪麗皇后的飲食祕密：蛋糕！〉。

此外，我和布魯斯．雪萊討論了很久，找出究竟該怎麼樣以實體的方式呈現百姓的幸福度，我們一起思考了哪些事物是幸福、生活品質與參政的傳統象徵，最後我選定了貓王（Elvis），讓他成為貫穿《文明帝國》系列的笑點，《文明帝國Ⅲ》裡還有一個彩蛋（「彩蛋」是玩家術語，意思是隱藏的程式碼）：如果你在貓王的生日，也就是一月八號那天玩遊戲，你的國王就會化身為貓王。

另一個總是很受歡迎的趣味元素，就是把我們自己放進遊戲裡。

我在《文明帝國》與《文明帝國Ⅲ》裡擔任科學顧問，在《阿爾發新文明》扮演祕密組織的領袖，在《文明帝國Ⅳ》同時化身為嚮導與蠻王，在《文明帝國Ⅴ》是一座大理石雕像。傑夫．布立格在《文明帝國Ⅲ》是軍事顧問。布萊恩．雷諾茲穿著北軍制服，出現在《北與南：蓋茲堡戰役》的策略指南封面上（布萊恩是辦公室裡不容置疑的冠軍，因此獲此殊榮）。此外，我的聲音也悄悄地在《北與南：蓋茲堡戰役》出場，不過我相當確定，那是不小心出錯的結果。在找專業人士來錄音之前，我們會先自己錄錄看，看哪句台詞的效果比較好。

不知是怎麼搞的，我那句「側翼掩護好了！」成了漏網之魚，後製沒換成正式的版本。此外，《王牌飛行員》裡幾乎所有的聲音與人像全都是某位Firaxis同仁的口白，因為我們的手遊預算有限，自己來比聘請配音員划算。

公司裡沒有任何人在《模擬高爾夫球場》中登場，但令人不解的是，其中有一座湖是以羅賓．威廉斯的兒子寇弟（Cody）命名的。其實遊戲裡的三座湖先前分別以羅賓的三個孩子命名，因為賓．戈登告訴我，下回和羅賓見面時，他會讓羅賓試玩遊戲的原型。當時我想，羅賓要是發現這點，一定會很有趣。

然而，《模擬高爾夫球場》正式推出之前，我們不得不換掉羅賓其他兩個孩子的名字：薩爾達與柴克（Zak），因為這樣看起來會有侵犯其他遊戲版權之嫌。（如今世人大概比較認得出來「薩爾達」是遊戲角色的名字，「柴克」則是在《模擬高爾夫球場》問世之前，在盧卡斯影業幾年前的遊戲《異形大進擊》〔Zak McKracken and the Alien Mindbenders〕中出現）。

近年來，遊戲彩蛋沒以前那麼流行了，主要原因是二○○五年爆發了一樁叫做「熱咖啡」（Hot Coffee）的醜聞。有人發現《俠盜獵車手：聖安地列斯》（Grand Theft Auto: San Andreas）裡頭有一個被放棄但沒有完整拿掉的小遊戲。模組社群重現那個小遊戲後，世人立刻明白為什麼工作室決定把它砍掉。《俠盜獵車手》系列其實原本就以成人內容出名，但這次的事件引發了很大的法律爭議，眾人議論紛紛，《俠盜獵車手》是否是為了躲避分級委員會的審查，刻意把那個小遊戲藏起來，最後的和解金超過兩千萬美元。從此以後，發行商自然對任何類型的暗藏內容都神經兮兮的，他們普遍希望最好還是不要放彩蛋。

彩蛋的喜劇功能主要被「成就」（Achievement）的概念取代，也就是達成某些遊戲標準後出現的虛擬獎勵。標準的獎勵時刻包括玩家通過特別困難的關卡，不過其他的例子就有點搞笑了，例如：在隨機地圖遊戲中找到夏威夷，將出現著名夏威夷警探影集台詞「丹尼，搞定了」（Book ‘em, Danno）的徽章（注：官方繁體中文版名稱為「檀島警騎黑名單」）。在《文明帝國Ⅴ》「蒙古的崛起」劇本中獲勝，將取得「汗」（Khan）的成就，輸了則會獲得「可歌可汗」（Khaaan!）。

有些成就徽章稀奇古怪，例如：在《文明帝國Ⅵ》，玩家如果同時擁有米開朗基羅與多那太羅的巨作，外加一個以上的下水道，並在紐約啟動達文西，將可獲得忍者龜主題的「披薩派對！」（Pizza Party!）徽章（注：忍者龜的四個角色原名皆取自文藝復興時期的義大利藝術家，分別為米開朗基羅、達文西、多那太羅與拉斐爾）。

不過，《文明帝國》多年來的所有相關玩笑，以及一直被流傳的趣事中，我覺得最滑稽的還是「核平聖雄甘地」（Nuclear Gandhi），不過原因很複雜。在《文明帝國》裡，每一個文明都有預設的領袖，通常會是那個

文明最有名的歷史人物，例如美國人由林肯帶領，英格蘭人的統治者是伊莉莎白一世等等。這是快速樹立特色的捷徑，但也引發了一些問題，聖雄甘地（Mohandas Gandhi）就是一個好例子。

甘地是印度知名度最高的人物，但他不是渴望征服全世界的那種領袖。不過，我決定，不是也沒關係，畢竟遊戲的獲勝方式不只一種。甘地依舊可以在大部分的時候當個和平主義者，又在科學競賽中代表難以擊敗的挑戰，反正完美平衡的遊戲AI可以兼容並蓄。

接著，事情就開始有趣了起來（更遑論網路上五花八門的說法）：所有的領袖會有不一樣的各種特質，從一分到十二分不等，甘地的侵略指數一如預期被設定成一。然而，每當國家採取民主政體，另一條程式編碼就會讓侵略指數自動減兩分，所以理論上甘地的侵略指數會變成負一分。然而，程式計算不允許負分，溢位錯誤使得數值衝到數字表上的最大數，於是甘地的侵越指數一躍跳成兩百五十五分；因此，一旦印度成為民主國家，甘地就會化身為邪惡的好戰分子，開始用核子武器攻擊射程範圍內的每一個人。

沒多久遊戲就更新了，但玩家覺得兩相對比實在是太有趣了，所以不斷地開這件事的玩笑。遊戲迷製作了各式各樣的哏圖，例如：甘地的圖被加上說明：「他們先是忽略你，接著嘲笑你，再來是攻擊你，然後你用原子烈焰清洗他們。」、「以牙還牙，以核武還核武，整個世界就會臣服於我的腳下。」這一類的圖片在網路上傳得到處都是。其他迷因甚至不必加上文字，例如甘地被合成進電影《奇愛博士》（Dr. Strangelove）的結尾，騎在一顆落下的核彈上。

然而，我覺得核平聖雄甘地十分搞笑的地方，不在於這些無數的二創與故事，而是從頭到尾沒有任何一件事是真的，根本沒有溢位錯誤這回事。

印度打仗時，就和遊戲裡的任何文明一樣，甘地的確會在迫不得已的情況下動用核武，而許多玩家覺得這個設定很奇怪。真正的林肯本人的確也不太可能會動用核武攻擊任何人，但遊戲整體的概念是，每位領袖不論再怎麼崇尚和平，總會有畫出底線的時刻。此外，甘地確實會經常嚇阻玩家，因為他主要的特質是避免戰爭，而兩敗俱傷的可能性能有效阻止開戰。

由於所有的領袖都用基本的外交指令檔，或許從謙卑的苦行僧口中說出恫嚇的話，會讓人覺得人物設定有點前後不一，但甘地提醒你「我們有核武，我們言出必行！」時，他只不過是在做拿破崙或其他任何領袖都會做的事。此外，以大力追求科技的文明而言，印度更有可能在遊戲的早期就取得相關的軍事技術，也就是說，甘地提出的原子毀滅威脅有可能在玩家連火藥都尚未掌握的階段出現。平心而論，甘地偶爾會顯得有點不必要地偏激，但那也只是口頭上的威脅。

不過，甘地事實上並不受民主政體帶來的分數變化影響，也沒有什麼數值跳到兩百五十五的事。那一類的錯誤源自「無正負號字元」（unsigned character），而那不是C 程式語言的預設值，我也沒把它用在領袖特質上。布萊恩．雷諾茲是用C++ 寫《文明帝國Ⅱ》的，他同樣也沒有使用那種字元。《文明帝國》和《文明帝國Ⅱ》推出後，我們從來沒有接過有關甘地漏洞的抱怨，也不曾發布任何更新。在遊戲裡，甘地的侵略指數從頭到尾都是一。

死忠粉絲馬上會指出，在《文明帝國Ⅴ》中，與其他形式的戰爭相比，甘地偏好核武的程度設定在十二，就如首席設計師喬恩．謝弗透露的那樣。然而，那是在最早的《文明帝國》推出十九年後所做的更動，喬恩只是進一步做出了一個既有的小樂趣，畢竟甘地用核武這件事本身違和感就很重。在這系列的遊戲中，喬恩是替粉絲製作甘地彩蛋的第一人，而且在《文明帝國Ⅴ》二○一○年推出之前，喬恩從來沒有聽過兩百五十五分的溢位故事。

那麼，這個說法到底從哪裡冒出來的？

這件事最早是在二○一二年七月出現的，也就是喬恩的《文明帝國Ⅴ》問世兩年後，距離最早的《文明帝國》已經過了二十幾年。當有個叫「鮪魚」（Tunafish）的用戶在TVTropes.org 上面提供了一條《文明帝國》的冷知識（他自己的說法），任何人都能編輯那個欄位。

鮪魚的說法沒有被大幅更動過，到了同年十一月，某個匿名使用者在「維基亞」（Wikia，和維基百科類似的大眾文化網站）放上簡化後的同一個故事，接著那個IP位置就再也沒有編輯過任何維基亞詞條。TVTropes不願意提供用戶資料，但一開始那個「鮪魚」帳戶似乎也不再有動靜。

六個星期後，討論串開始出現。先是有遊戲論壇的兩名老用戶再度提起這個故事，其中一人詢問資料來源，另一人回答了維基亞的網頁。接下來的幾天，有幾則貼文流到其他小型網站上，再度只有一個人質疑出處，這回是TVTropes 的連結被拿出來當證據。

接下來的一年半，故事漸漸傳播出去。每隔幾個月，電子布告欄Reddit就會冒出傳言，有一回，一位Tumblr上的男性用戶「Chaz」也引用了這則故事。這個故事真正熱門起來是在二○一四年十月，當時有一則名叫《真實人生中的甘地與文明帝國裡的甘地》（Real Life Gandhi vs. Civilization Gandhi）的漫畫再度被放上Reddit。那則漫畫本身已經有好幾年的歷史，而且只是淡淡地強調甘地的手指擺在按鈕上的幽默之處。然而，在底下的留言有六名用戶分享了自己聽過的溢位錯誤故事。

三人成虎，很多人都那樣講，就成了事實。

十天後，遊戲新聞網站Kotaku報導了甘地的程式問題，幾小時後Geek.com上面也出現了類似的文章。兩家報導都把Reddit的討論串列為資料出處。好幾個新聞部落格也跟進報導，但這次把Kotaku當成資料來源。二○一五年二月，一名同樣又是首度發言後就不見蹤影的匿名用戶，在維基亞的討論頁留下一則激動的留言：「我們不討論一下民主影響了甘地侵略指數的遊戲問題嗎？自《文明帝國》一代以來，那就是《文明帝國》系列的核心元素。」

一個半星期之後，「核平聖雄甘地」的事被收錄到超大型網站「懂你的迷因」（Know Your Meme）上，原始出處也被列為《文明帝國》系列中「已經證實」的事實，卻又說那是《文明帝國Ⅱ》中的程式錯誤，而不是一代。六個月後，在哈佛大學的電腦科學課上，那則故事被當成真實世界發生過的溢位錯誤實例。

一直到了今天，每隔一段時間，那則軼聞依舊會被大型新聞網站與BBS提起，例如到了近期的二○一九年，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）又在推特上提到此事，而且幾乎每次這事又被挖出來的時候，至少會有幾則留言說：「拜託，這不是每個人早就知道的嗎」。

核平聖雄的軼聞顯然是一則警世故事，告訴我們資料來源的重要性。我想不通為什麼網友鮪魚當初要捏造這則故事，或許他的初衷正是刻意去證明網路上的說法有多不可靠。最懂網路的人最不相信網路。鮪魚顯然擁有足夠的程式知識，也杜撰出可信的故事。另一種可能是有人為了好玩而去散布種子，想找出能讓多少講得煞有介事、但全是亂掰的故事，變成文化裡的正統講法。也有可能鮪魚只是個選用印度文明，然後在發展出民主政體後，恰巧被核武炸過的路人玩家。他邏輯跳躍，認為問題不在於自己採取了失敗的外交政策，於是就把過失怪在AI頭上。

對我而言，更值得探討的問題是「為什麼這個故事如此吸引人，每次出現都會帶來流量？」當然，《文明帝國》系列本身很受歡迎是原因之一，此外也和特定的玩家族群有關。我們製作的是電腦遊戲，我們的玩家自然懂電腦，而且他們大都是在網路上看新聞以及滿足自己的社交需求。與現實生活中隨口提一提相比，在網路的世界裡，東西只要一被寫成文字，就會流傳好長一段時間。

此外，核武甘地的故事有提到一點技術細節，鄉民在分享這則故事時會覺得自己很聰明，但解釋起來依舊很簡單，任何人都能懂。此外，這則故事很幽默，幽默的色彩會讓任何事物都流傳得更久一點。不論時間過去多久，不論實際上發生的機率到底有多低，「甘地居然會發射核武」這個概念本身就太好玩了。

有人主張，把甘地描述成熱愛核武反而更符合實際情形，因為甘地的政治理念不斷隨著時間演變，他向來深深痛恨其他國家壓迫他自己的國家。不過，這已經離題了，我的工作畢竟是創造出一群平衡的AI角色，接著找到捷徑，讓玩家在情感上與這些角色連結。印度的政治領袖尼赫魯（注：Jawaharlal Nehru，印度從大英帝國獨立後第一任總理）或許是個更貼近現實的選擇，但少了甘地，遊戲就不會那麼雋永，也不會那麼有趣。

此外，我認為這就是粉絲如此熱愛這則虛構故事的原因，以及為什麼沒有記者試著證實或揭發這則軼聞的理由。抓到深受喜愛的遊戲裡的錯誤所帶來的滿足感，勝過發現你不在乎的遊戲有問題。這是一個可愛的缺點，等同遊戲社群標題是〈遊戲設計師：他們也跟我們一樣！〉的偷拍照。

從那個角度來看，我明白核平聖雄甘地歷久不衰的背後，玩家是懷著什麼樣的心情。就算那會使我跌落任何我被擺上的神壇，我也覺得沒有關係。我的程式的確會有出錯的時刻，即便甘地的事不是其中之一。此外，我很樂見玩家們如此投入這款遊戲，彼此互動，大家開心就好。

相關書摘 ►《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄》：《文明帝國》教會我的事情之一，就是讓我能夠理解政治人物的心情

書籍介紹

本文摘錄自《創造文明的人：席德・梅爾回憶錄——將6000年人類文明史裝進電玩裡的傳奇遊戲設計大師》，八旗文化出版

作者：席德・梅爾（Sid Meier）、珍妮佛．李．努南（Jennifer Lee Noonan）

譯者：許恬寧

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再、玩、一、回、合！

將6000年人類文明史裝進電玩的遊戲設計師

席德・梅爾如何打造讓人欲罷不能的「精神時光屋」？

「遊戲」成為注意力爭奪戰中，讓人投入深度體驗的最有效手段，

看電玩設計師如何觀察世界、如何提煉關鍵選項，如何構思出令人廢寢忘食的遊戲？

本書為你找出「遊戲化」產生樂趣的本質：「賦予決定權」！

看完所有漫威超級英雄電影大約需要50個小時；

讀完整套《哈利波特》小說得花上60個小時；

那麼，玩席德・梅爾的遊戲呢？肯定會超過1000小時！（其實遠遠超過！）

人稱電玩遊戲教父的席德・梅爾，在個人電腦尚未普及的1980年代，投入電玩設計這個新興領域，當時他還不知道「遊戲設計師」是不是能當成養家活口的正當工作，但對席德・梅爾來說，人類天生就懂得玩遊戲，懂得設計規則取悅自己與所有人，即便是用簡單色塊＋簡單規則的簡單電玩，都能讓從未玩過電玩的人心驚膽跳。【成就解鎖：你可以在內容連載找到作者媽媽玩電玩的場景】。

《創造文明的人》細述席德・梅爾的電玩生涯，他用大量篇幅闡述「如何設計一個有趣的遊戲？」自他投入遊戲設計領域十年後，做出他最出名的電腦遊戲《文明帝國》，席德・梅爾成功將6000年人類文明史，濃縮進640k核心記憶體的遊戲裡。這款遊戲在電玩史的地位，差不多如同在電腦上發明了象棋或圍棋，其運行模式成為日後所有類似遊戲的鼻祖。玩家們盛傳，《文明帝國》就像是「精神時光屋」，真正意義上的恍如隔世，廢寢忘食、通宵達旦是正常發揮。本書將解答席德・梅爾究竟是如何創作出讓人如此沉迷的遊戲。

遊戲設計師的工作，是讓所有人都成為「玩家」

除了經典的《文明帝國》，本書詳述席德・梅爾構思各種遊戲的過程。本書提到的每一款遊戲都有一個共通點：由有趣的決定串連而成。

席德・梅爾告訴他的讀者與玩家，平日，我們被各種決定包圍，遊戲也一樣，我們所做的每一件事全是抉擇。究竟「有不有趣」，端看個人主觀品味，但美好的「擁有選擇權」讓遊戲不同於其他媒體。少了玩家的投入，就沒有遊戲；反過來講，只需要設計一個互動，就能讓旁觀者變參與者，就此成為玩家。

值得閱讀《創造文明的人》的3個理由

1. 簡單＋簡單＋ｎ＝創新的世界

《當個創世神》（Minecraft）、《動物森友會》等沙盒遊戲在世界各地走紅，玩家在建立、經營自己的世界中獲得樂趣。這源自於人們最根本的創造欲望。遊戲都是從最簡單的根本元素開始建立，席德・梅爾在書中提到「簡單＋簡單＝複雜」。然而，難就難在，如何將本來複雜的世界，解構成簡單的元素。

作為道道地地的工程師，席德・梅爾的語言是0與1，他用0與1打造出6000年人類文明史的模型，將文明中的各種「簡單」元素抓出，再設計成可以運作的遊戲，玩家可以藉由每個回合的選擇，在歷史的長河中打造歷史文明，你可以是腓特烈大帝，也可以是聖雄甘地，但你不全然是這些歷史偉人，你可以依照自己的喜好，成為文明大國，贏得遊戲。席德・梅爾告訴讀者：選擇帶來樂趣。但他沒有說的是，讀者可以從這本回憶錄裡得到找到關鍵選項的智慧與方法。

2. 打造令人深度沉浸的「遊戲化」過程

遊戲使人沉浸，電玩尤其如此。電玩從台機、電視遊戲主機、掌上型遊戲機、電腦，一路發展到現在的VR、AR，無不使人更進一步的沉浸其中，但我們能說單單只是因為技術與工具進步，而使人沉浸嗎？真正使人沉浸其中的，是遊戲的設計。

透過本書，讀者可以站在大師的肩膀上，與大師在同等視角進行觀察、設計、製作。席德・梅爾說：「萬事萬物都有引人入勝之處，也因此遊戲設計師的主要工作，不是讓某樣東西變有趣，而是要「找」出樂趣。」接下來就是將日常觀察到的現象解構，拆成各種元素，接著把元素去蕪存菁設計進遊戲中。

閱讀席德・梅爾設計遊戲的過程，就像是閱讀他如何藉由0與1二進位撰寫精彩闖關故事：「在遊戲中置入哪些選擇，會讓玩家更投入？哪些選擇互相調和、矛盾，可以讓玩家更有樂趣？」這種遊戲化的過程同樣可以類比在工作、生活上，本書藉由遊戲大師之眼、手，讓讀者的視野更不同。

3. 一個人的品牌效應

席德・梅爾（Sid Meier）這個名字在電玩圈，等同「好玩」。當席德・梅爾從業餘愛好，到全心投入電玩遊戲設計十年後，他的行銷團隊都有個默契，將所有席德・梅爾有參與的遊戲（不管參與度），都冠上席德・梅爾之名（Sid Meier’s），其中就包括著名的《文明帝國》系列（Sid Meier’s Civilization）。席德・梅爾並不是特別善於經營個人的人，他是專精在程式領域的工程師、匠人，認真的內向者，在這個似乎特別善待外向者的「個人即品牌」世代，本書可以提供給內向者經營個人品牌的歷程與思維。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九