台灣義工的東京奧運體驗：近距離見證選手的奮力一搏，徹底感覺到被鼓舞了

文：姚宣宏

籌備變數多，考驗心理準備

還記得第一天穿義工制服出發的時候，奧運尚未開幕。電視中，雜誌上，甚至空氣中，都充滿了些許對奧運抵制的氣味。帶著忐忑不安的心情搭上電車，一時間果然吸引到不少乘客的目光，這當中雖有厭惡的目光，但也有許多羨慕的眼光反饋。

就在一路上邊思考擔心萬一碰上反奧運派人士，被丟石頭抗議的話，該怎麼對應的同時，列車已經緩緩駛進下一站。一轉頭，看到好幾位同樣義工制服的夥伴上車，自然地互相點頭問好，一瞬間心中不安的大石頭終於放下。

延宕一年的東京2020奧運，其實不只對主辦方與選手們是一場挑戰，對我們義工也是一個持久戰的心理試驗。疫情當道，反對辦奧運的聲音日漸升起，心中的奧運熱，也不免被許多人澆過許多冷水。

但很慶幸地，在跨出這天的第一步以後，那個熟悉的，熱血的，對奧運充滿熱愛的我，一剎那間就被召喚了回來。

在本次奧運期間，因為種種變化因素（各國與會人員數量最少化，禁止日本國內觀客觀賽等）導致我負責的義工項目一改再改，甚至擔心義工的願望是否會化作泡影。但在自己不放棄多次與義工負責單位努力爭取下，最後仍幸運地參與到多種工作內容，同時讓自己真的「眼界大開」。

在日本生活多年，雖然是外國人，但是支持日本，熱愛這片土地，才決定去當奧運的義工。應徵義工也並非透過特別的管道，而是查過資料後，透過東京奧運招募義工的官方網站去申請。

我參加義工參加的第一個任務是，在開幕式預演中，扮演選手的角色。配合開幕式的預演「循環」入場。甚至有時可以擔任各國旗手，在開幕式預演上，盡情揮舞各國國旗，享受類似選手們的體驗，這對我來說已經是無比榮幸的機會了！雖無法在正式的開幕式入場，但已經在我內心裡，開了好幾場屬於自己的開幕式了。

奇蹟總是在最不經一意時出現，開幕式當天，我竟然臨時被徵召去當緬甸隊的旗手，被賦予掌緬甸的國旗進場的機會。雖然並沒有緬甸選手一起共同進場，但能夠在正式開幕式上，與各國選手們同框，進入會場，眼眶真的已經泛淚，這是可以拿來說嘴一輩子的故事了。

田徑場上近距離感受選手們喜怒哀樂

我很幸運也參加到田徑場上的技術支援工作，主要負責架設每場田徑賽事選手的起跑架，並視情形需要在運動員開跑後，在20秒內移除起跑架，避免阻礙已完賽選手的跑線。這看似簡單的動作，其實在訓練的時候吃了不少苦頭。

首先起跑架比想像中的重，上面還有精密的感應裝置，被交代必須要輕拿輕放。且不論是架設或移除，都需要20秒以內完成，扣除從後台移動到定點的腳程，所剩的時間寥寥無幾，不能忍受任何失敗動作。所以頭兩天的訓練真的壓力蠻大的。所幸一起努力的義工同志們，對於田徑有著極大的熱愛，即使天氣悶熱，起跑架也被陽光加溫，燙到跟鐵板燒一樣，義工的大家都也是甘之如飴。

正式比賽上，預想不到的狀況很多，選手跑完後相當不受控制，造成每一次架設跟移除都是一種挑戰。

但這項工作有一點最讓人覺得夢幻的是，有時為了應付頻繁的起跑架設置與移除，義工們需要端坐在跑道邊的長板凳上，以便用最快的速度完成任務。在此同時，意味的就是，我們能夠很幸運的在「頭等席」觀看賽事。例如接力賽時，因為超級近距離，可以親眼看到各國菁英選手們在我們面前，接棒，吶喊，奔馳。交棒時臉上的表情，額頭上的汗滴，都能看得清清楚楚。

礙於義工身分，我們必須要裝「撲克臉」，不允許跟選手一起吶喊，或為任何一位選手加油，但我們的內心是萬馬奔騰的。我永遠無法忘記，在每次起跑槍聲響起之際，選手們奮力向前衝的同時，義工們同時拔腿，奔向場上起跑架的那一個有趣的瞬間。

Photo Credit: nippon.com

識別證管理，觀察選手情緒

本次的義工體驗中，還有一項較為靜態，但能夠更進一步感受到選手們情緒的工作項目。就是在暖身區與場館間的識別證管控工作。簡單來說，就是確保這條通道只讓選手進入，相關其他閒雜人等禁止走這條通道，以便於選手們能更順利的進行報到，檢錄，並順利上場比賽。

因為這項工作需要檢查每位選手的識別證，除了用英文，日文，偶爾用中文宣導請選手們拿出識別證以外，也很常跟大部分的選手有各種隔著口罩的眼神交流。看出一些選手是一個人赴戰場，不免有些孤單，此時就會忍不住眼睛掃描各國選手制服上的國名，給他來個溫暖的加油打氣。

除此之外，透過世界各國的選手通過這條走道，可以很直接的感受到選手們的情緒。

從賽前的緊張氣氛，與教練在通道入口分道揚鑣的賽前最後擁抱；抑或是賽後幾家歡樂幾家愁，有興奮地拿著獎牌走回來的選手，也有失落無神，低頭啜泣走回來的選手。這些非常真真切切的情緒流動，都不時流竄在我們義工之中，義工們真的也都感同深受，時而感動，時而緊張，時而難過。

印象最深刻的一幕是，看到一位因競賽時受傷，無法完成比賽，被輪椅推回來的選手嗚著面哭泣，哭到無法自拔的時候；雖然整個會場是嘈雜，但選手的周圍好似時空靜止一般，寧靜的讓人發顫。

另外在男子一百公尺四人接力決賽，也發生了日本選手因交棒失誤而失去資格的插曲。當時我也在田徑場內親眼見證到這一刻。當場多數的日本義工或工作人員也都驚訝的嘴巴合不起來，在我身邊的義工甚至抱頭大叫，無法接受這個事實。

我隨即把眼光轉向仍在場內的日本田徑選手，發現場上四位日本選手已經聚集在一起，互相打氣，我馬上體悟到一點，觀眾們再怎麼難受，應該也比不上選手內心的錯愕吧，既然選手都已經選擇正面面對失誤，作為觀眾的我們，是不是更該伸出雙手，使勁給他們鼓勵的掌聲呢？所以我放下錯愕的心情，盡情的在場上為了他們鼓掌。

這一路上，看到許多選手們懊悔的心情，義工們都很心疼。但比賽就是比賽，有輸贏，有意外；有幸看到這麼多奮力一搏的選手們齊聚一堂，身為義工的我們，也徹底感覺到被鼓舞了。

一轉眼閉幕，義工生活完美句點

閉幕式這天，選手們都完成了比賽，臉上都也有著較輕鬆的表情。好幾位選手看到我的扇子以後，也都熱情的回應我，氣氛真的很愉快，但也很讓人不捨。

就在最後目送選手進閉幕式會場之後，東京奧運義工行程也正式畫上了句點。

自己可能是不想要太真實面對結束的那一刻。我最後沒有選擇進場看閉幕式，而是跟幾位義工朋友一起，盤坐在會場旁的廣場，遠眺著主場館，邊收看手機上的閉幕式轉播，一起在煙火綻放時喝采，互道這兩週來辛苦了！用一個屬於自己的慶功宴氣氛，結束這一段奇幻的奧運義工旅程。

這次的東京奧運，無疑是替後疫情時代的全世界打了一劑強心針，期盼我們一起努力，戰勝疫情後，再度迎接下次熱熱鬧鬧的巴黎奧運盛會！

作者簡介：1981年生，2009年來日，現居日本東京台灣人。於科技業就職，通中英日台語。喜好日本旅行，跑遍日本47都道府縣，喜愛攝影，製作影片，紀錄旅遊與生活點滴。致力於台日間交流。未來夢想能夠開民宿，持續推廣台灣，讓全世界的大家知曉。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航