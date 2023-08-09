2023/08/09,
商業

輝達推新品GH200迎戰超微，3家台廠加入供應鏈，預期再推低規產品搶進中國

輝達推新品GH200迎戰超微，3家台廠加入供應鏈，預期再推低規產品搶進中國
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圖形處理器（GPU）巨擘——輝達（Nvidia）是目前人工智慧（AI）產業的指標公司，它們昨日推出新品迎戰勁敵超微，此外，外界也預期將推出低規格產品，迴避美國晶片禁令搶中國市場。

圖形處理器（GPU）巨擘——輝達（Nvidia）推出新產品GH200迎戰勁敵超微，並公布3家台廠華碩、廣達、技嘉等作為伺服器相關供應鏈，另外，外界預期輝達除了發表高階新品以外，也將推出低規格產品，迴避美國禁令搶中國市場。

輝達推出新產品GH200迎戰超微

生成式人工智慧（Generative AI）熱潮，推動輝達目前有兩個危機，首先是最大競爭對手超微（AMD）推出新品動作頻頻；二來是受限於美國禁令，中國市場正在流失，此些是未來輝達發展的關鍵。

2023年的計算機圖形處理器年度會議（SIGGRAPH）大會，輝達創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）昨（8）日晚間發布，下一代DGX GH200 Grace Hopper超級晶片。這是專門為許多類似OpenAI的ChatGPT等語言模型之公司所設計的，並藉以拓展全球數據中心的發展。

外界分析指出，本次輝達的DGX GH200 Grace Hopper晶片，劍指AMD的Insight MI300X CPU + GPU。輝達計算部門主管Ian Buck告訴《華爾街日報》，GH200比前一代的H100的產品，可以容納更多內存記憶體，而GH200採用輝達的新技術Hopper GPU架構。

他還提到，GH200採用半導體IP公司安謀（Arm）Grace CPU的架構，這兩個技術結合起來，讓該晶片擁有141GB、5TB頻寬，有效節省成本、功耗，可以發揮到更大的效能。預計產品都將於2024年第2季上市，但輝達沒有透露定價。

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2023年5月29日，輝達於台灣的COMPUTEX展示的Grace Hopper架構超級晶片。

不過，輝達的競爭對手超微來勢洶洶，氣勢絲毫不輸給輝達。尤其，超微曾經成功攻破英特爾（Intel）於數據中心的中央處理器（CPU）市場壟斷局面的晶片業者。

輝達首要目標攻佔中國市場

超微順應產業趨勢，開始由個人電腦的CPU市場轉移至AI的核心晶片GPU，超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）今年6月推出專為生成式AI大型語言模型訓練打造的最新晶片MI300X。

過去超微多混合使用CPU和GPU設計，但如今為了AI市場的蓬勃發展，它們用兩顆CDNA 3 GPU小晶片取代了MI300A的三顆CPU小晶片，成為新品MI300X。

MI300X除了「純GPU性能」，同時提高記憶體容量，讓當前獲得192GB記憶體成為一大優勢，未來市場預測兩大公司將進入白熱化階段。

其次，中國市場是輝達和超微亟欲打入的重要市場，受到美中對抗的影響，白宮自去（2023）年8月起，針對半導體出口實施了新的限制措施，禁止先進AI晶片出口到中國、俄羅斯。當時輝達未迴避這項禁令，降低產品規格，盼能打入中國市場。

日前黃仁勳向《金融時報》直言不諱，出口管制可能對美國科技行業造成「巨大傷害」，並且對輝達造成嚴重傷害。報導中分析黃仁勳作為產業龍頭的優勢，極有可能被包含超微在內，和挾帶中國巨大資源的中國業者追趕上來。

最後，台灣處於AI產業的製造代工端，輝達也同時揭露新款伺服器首波合作廠商中，包含華碩、廣達、技嘉等3家業者入列。若輝達能夠克服超微的挑戰，並成功地搶下中國AI市場，預計此些台廠也將雨露均霑。

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2023年6月27日在中國江蘇省蘇州市舉行的2023年崑山元宇宙國際裝備展覽會上展出輝達相關產品。自前年元宇宙風潮爆發以來，輝達顯示卡成為中國虛擬貨幣挖礦的重要設備。

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核稿編輯：翁世航


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