中國全力封殺加密貨幣挖礦，馬斯克：可能與近期缺電危機有關

中國政府極力打擊其國內加密貨幣產業，並宣告相關交易都屬於非法金融活動，此舉導致幣圈重挫下跌，著名加密貨幣交易網站火幣網（Huobi Global）已禁止、封鎖自中國的新用戶，而特斯拉（ Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於昨（28）日談此事件認為，中國對加密貨幣的打擊，可能與中國近期的缺電危機有關。

中國：加密貨幣相關交易都屬於非法金融活動

由於中國央行（人民銀行）於上週宣布，所有加密貨幣相關交易都屬於非法金融活動，將加強防範加密貨幣交易的相關風險，維護國家安全和社會穩定。

中國央行指出，比特幣、以太幣、泰達幣等加密貨幣，具有非國家央行發行、且使用加密技術及分佈式帳戶或類似技術、及數位化形式存在等主要特點，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

中國央行還稱，境外加密貨幣交易所通過網路，向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，不法之徒想方設法通過場外交易或個人對個人(P2P)交易來投資比特幣和其他數字貨幣。

「今天央行傳遞的訊息非常非常強烈，」經紀公司AvaTrade的市場分析師Naeem Aslam當時表示，「他們實際上是在說，任何人都不能與加密貨幣有任何關聯。」Aslam強調：「我們一直都知道中國是反對加密貨幣的」。

今（2021）年已經進行一波打擊加密貨幣的行動，監管部門強行斷電遏止境內的挖礦活動。《華爾街日報》報導指出，中國眾多金融監管部門，對銀行和支付公司採取了相當嚴厲的措施，並在今年6月份要求這些機構，禁止加密貨幣交易中推波助瀾。

面對北京當局大動作宣示，著名的加密貨幣交易平台火幣全球站（Huobi Global）表示，將在年底清除所有中國用戶，火幣聯合創始人杜均在一份聲明中說，交易所一部分用戶在中國，清除用戶後火幣全球站短期內收入將下滑。

「將加大合乎規定的作業，繼續在全球範圍內打造合法的業務，」不過他強調，集團近70%的全球業務來自於其他國家，而且這一比例正在「穩步上升」，不受中國影響。

火幣全球站旗下的虛擬資產服務平台的子公司火幣科技控股有限公司（Huobi Technology Holdings）在香港上市，該日仍下挫21.5%。

中國封殺加密貨幣挖礦 馬斯克：可能跟缺電危機有關

「政府能讓加密貨幣的發展速度變慢，但是絕對無法摧毀它，」馬斯克（Elon Musk）在加州比佛利山舉行的Code大會上表示，中國在加密貨幣領域的鎮壓，他認為這可能與該國的「缺電問題」有關。

其實，早在今年6月20日中國四川地方政府，全面停止供電遏止挖礦活動，當時外界指出，全球有約7成比特幣挖礦是在中國，主要分布於新疆、內蒙古、四川和雲南。

「看似高大上的『大數據中心』，實則為虛擬貨幣『礦場』，能耗（消耗電力）無底洞，」當時中國官媒《人民日報》大動作抨擊，並且派出記者調查指出，西部某省一家從事數據業務的企業。

報導稱，偌大的廠房內部用白色隔板分出約30間機房，每間機房的金屬架上擺滿了挖礦機器、雜亂無章的電線與插線板上蓋著厚厚的灰塵，而廠房裡幾乎沒什麼工人，僅聽見風扇的24小時不停歇的運轉轟鳴聲。

一名同行的業內人士告訴《人民日報》記者，這個挖礦廠房耗能相當於大型乳品企業10條液態奶生產線的能耗總量。

而該企業卻去（2020）年全年納稅僅人民幣25萬元（新台幣105萬元），但月均耗電量卻高達2500萬度（台灣去年每戶平均每月用電量約339度），今年前4個月，納稅僅人民幣9萬元（新台幣37萬），但月均耗電量已經超過4500萬度，折算能消耗約為1.5萬噸的煤。

馬斯克強調，加密貨幣遭打擊，部分原因是因為中國多個地區缺電，而加密貨幣挖礦的用電可能非常吃重，由於中國南方許多城市現在都隨機停電，可見用電已經超出預期。

劍橋大學替代金融研究中心（Centre for Alternative Finance）的研究顯示，截至2021年5月10日，全球比特幣挖礦的年耗電量大約是149.37瓦（1太瓦又為10億度電），這一數字已經超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典的耗電量，十分接近耗電排名第25名的越南。

馬斯克指出，加密貨幣對中國電力供給造成影響外，還可能因為去中心化的性質，帶給中國政府眾多挑戰，他還說：「我認為加密貨幣的根本目的，就是削弱中央政府的權力，但他們（中國）不喜歡這樣。」

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核稿編輯：翁世航