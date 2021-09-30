【圖表】最新普查：全國6成常用國語，而這6縣市主要用台語

近期在公視播映的《斯卡羅》，引起社會許多面向的討論，劇中呈現當時多族群的相處情形，也呈現出多元的語言，各族群角色以自身母語溝通讓人印象深刻。

台灣這塊土地上，因為歷史的關係，存在著許多不同的語言。隨著歷史演進，不同政權的進入帶來不同強勢的語言。而隨著強勢語言的通用，使得原本各族群的母語使用比例下降。而目前台灣各類語言的使用比例變得如何呢？

目前台灣最主流的語言，無庸置疑的是國語，也可稱台灣華語，這是國民政府過去數十年來在教育與社會制度上推行的結果。根據行政院最新公布的2020年人口及住宅普查結果顯示，目前台灣66.3%的民眾在跟他人溝通時，主要使用語言是國語，其次是台語佔31.7%，第三是客語佔1.5%，其他語言則都低於1%。

從年齡層來看，55歲以上的民眾，使用國語為主要語言的比例低於50%，在65歲以上的民眾甚至不到30%。

隨著年齡越小，國語的比例快速增加，34歲以下族群的比例都超過八成，14歲以下族群甚至已經超過九成，逐漸單一化。

從年齡來看，不同年齡層差異很大。而從不同縣市來看，也有些差異與特別情形。

依縣市來看，並非所有縣市的主要使用語言都是國語比例最高，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣這6個縣市是台語比例最高，其中嘉義縣、雲林縣、彰化縣都超過60%。

而客語在各縣市的主要語言使用比例上，以苗栗縣、新竹縣與屏東縣比例最高，分別是18.2%、11.5%與6.4％。其中在新竹縣甚至是比例第二高的主要使用語言，高於台語的4.2%。

而原住民族語的比例，以花蓮縣、台東縣與屏東縣最高，分別是6.3%、4.2%與1.3%，其餘縣市則都低於1%。

這份普查中，還有一項是「其他語言」，幾乎所有縣市的佔比都不超過0.5%，但是在馬祖（連江縣）則是5.1％，是比例第二高的語言。這應該是馬祖當地，還有人在使用的母語「馬祖話」，它屬於閩東語系的語言，與福州話相近。

這次普查是第一次界分出「主要使用語言」的調查，缺乏過去的資料，所以無法瞭解過去幾十年來的趨勢變化。

而藉著《斯卡羅》所帶來的多元語言話題，有立委提出在本會期再推動《國家語言發展法》修法，讓母語教育擴大落實，以避免母語的持續流失以及保存在母語中的文化消失。

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資料來源：行政院109 年人口及住宅普查

核稿編輯：楊士範