《台灣，世界的答案》：農曆新年的大紅燈籠、舞龍舞獅、珍珠奶茶、夜市，這些就是台灣特色嗎？

文：吳權益、黃楷君、張蘊之

文化行銷第一步：要彰顯自己的特色？先練習使用精準的詞彙

「行銷」要展現的就是特色。每個文化工作者、藝術家都希望自己的作品跟別人不同，缺乏特色，就不可能受到重視。能夠引起大家注意的，就是「差異性」。也許對我們來說差異是存在的，但別人未必能辨識那個差異。重點是，如何具體說明差異是什麼？因此，探索差異、提出論述，是行銷的基本功。

要提出合理正確的論述，使用正確的詞彙是第一項功課。以「中國新年」和「農曆新年」這兩個詞彙為例，無論是在台灣過農曆年，還是在中國、香港、越南、韓國、馬來西亞、印尼過農曆年，都會說「農曆新年」或「春節」，為什麼到了加拿大，就變成「中國新年」？這是西方語言脈絡下、以偏概全的統括。如果要用「中國新年」去介紹亞裔各社群的農曆新年文化，很容易會被詮釋成「中國文化的延伸」，但實際上並不是如此。

農曆新年與農業時代的歲時節俗息息相關，使用農曆（陰曆、月亮曆）的農業文化都有農曆新年，彼此之間具有共通性，也有互相影響的部分，但更重要的是每個社群的主體性，不能倒果為因。加拿大一直有人持續提倡以「農曆新年」取代受限於華語社群的「中國新年」，藉由LunarFest，ACSEA讓「農曆新年」的倡議落實為溫哥華所有族裔共享的冬季節慶。

「除了CNY（Chinese New Year），ABC這個詞也是很不精準的用法。」吳權益說：「在美國出生的中國人叫做ABC（American Born Chinese），加拿大出生的台灣人應該叫做CBT（Canadian Born Taiwanese），但無論在台灣還是加拿大，大家仍然繼續用『ABC』這個詞，這在提出文化論述時，會讓人不知道你到底在指誰。」

除了詞彙必須精準，另一個必要的工夫是「重組」。賈伯斯將電腦、電話、鬧鐘、相機、音樂播放器等我們身邊習以為常的事物，重組出了智慧型手機；文化上是不是也可以比照辦理，將多族裔的文化透過重新組合，回應當下、當地的需求，變出新的東西？

台灣一直在宣示自己是多元文化，但檢討這些年來的文化論述，往往都在追溯文化中各種元素的起源，將之貼上起源地的標籤，如客家、閩南、日本、原住民等等，是否意識到，這些事物在台灣已經經歷了漫長的流變，要指出它們在現今社會的形貌與意義，就像賈伯斯重新組合既有事物那樣，必須重新組合這些文化中的各個板塊？

在這個重組的過程中，除了溯源，還要找到共通性，一定要放掉對原有事物的某些堅持，才能接納不同的東西。光是指出「它本來是什麼」是不夠的。

二○一九年LunarFest的四個原住民燈籠，正是其中一個案例。這些原住民藝術家必須回到自身的文化脈絡去爬梳素材，而這個故事必須能和當代的溫哥華對話，無論是和地景對話，還是和其他族裔的文化對話，以扎實的論述為基礎，透過創作去表達與天人物我的「關係」。

這是在溫哥華的實驗，那麼在台灣呢？是不是也可以找到某種方法，讓不同族裔的文化交融，變成因為台灣才會發生的多元樣貌？創造只在台灣看得到的農曆新年？

為了找出這些疑問的答案，ACSEA不斷在台灣尋找文化共融與對話的可能案例。如果沒有，就利用策展，讓這樣的對話發生。二○二○年二月，LunarFest因疫情轉為線上展覽，其中一個節目以「圍爐」為題拍攝影片，邀集了住在台灣的泰國、越南、馬來西亞、印尼的新住民和移工，端出自己家的「圍爐」菜，發現彼此的飲食文化中都有類似火鍋的料理，也都隱含著團聚、過節的概念，但食材和烹調方式則大異其趣。當這些料理同時出現在農曆新年闔家團圓的餐桌上時，大家嘗試著交換食材和沾醬，立刻交迸出新的火花，出現了新吃法與新味道。

然而，在規劃這些主題時，必須四處訪查，尋找故事，也尋找參與者，願意站出來說出自己的故事、並與其他不同文化的人交流。過程中往往會遇到堅持己見的人，只願意說自己的事、要別人看見他、認識他，卻不願意去認識別人。溝通的艱難讓吳權益體認到：「我們必須把自己放掉，去看看別人。如果喜歡別人的東西，就把它帶進自己的文化。像是沙茶，從南洋的『叻沙』流動到潮州，最後在台灣落地生根，成為人人都熟悉的沙茶火鍋。」（關於「文化圍爐」活動，更完整的討論詳見第九章〈用美食說台灣〉。）

台灣有原住民、移工、新住民，怎麼找到彼此間共同的文化？它可能需要一個媒介，把大家帶進來，幾年之後，它就可能成為一個新的文化資產、新的傳統。這些元素一直都在，有沒有人願意花心力去爬梳、去重新組合，探索它的可能性？

每個人都擁有自己的文化資產，然而，大部分的人對自身擁有的文化資產並不熟悉，對其他族裔的文化資產更是陌生。這種「空白」，在ACSEA招募人才時，感受特別明顯。吳權益說：「二十年來，我們常常要面試實習生和志工，從他們的回答可以看到，所謂的『文化資產』，在他們身上就是一片空白，他們沒有任何論述。他們承襲的知識就是刻板印象，爸媽怎麼講，他就接受什麼，沒有進一步去探索、去思辨。」

打破陳舊框架，台灣不應該有固定的樣板

這種對刻板印象不假思索的全盤接受，就是「跟祖宗借樣板」。這些樣板包括農曆新年的大紅燈籠、舞龍舞獅、珍珠奶茶、夜市。樣板的清單可以無限羅列，但，這些東西和別的族裔有什麼不同？越南也有舞龍舞獅和花燈，中國也有大紅燈籠和紅包，夜市更是亞洲大多數國家共有的經濟型態，而珍珠奶茶全世界都在喝。台灣的特殊性是什麼？不一樣在哪裡？必須深入、清楚地去說明。

「難道因為我祖宗的樣板和你祖宗的樣板不一樣，把這些樣板都擺出來，就是多元文化？不是『我出生時就存在的事物，就是我的一部分』，這樣談太淺了。要談的是『我出生時這些東西就存在了，是我的一部分，而它們和其他文化之間的關聯性是什麼』。」ACSEA在策展時，並不滿足於淺薄的「陳列」，他們提出更深入的思索：祖輩的文化，有許多是被時代遺忘、塵封在歷史中的觀念，這些文化代代相傳，在你我的生活之中隱隱流動。

我們必須思考，如何在今天這個時代去講述祖先那個時代的觀念？這些觀念跟其他人又有什麼關聯？過去，文化領域的從業人員關注的是塑造「經典」，主觀地希望其他人「認同我在做的事情」，去感受這些經典曾經的偉大、歷史的縱深，其中隱含的意識形態是「我的理念好棒」。

塑造「台灣之光」，背後運作的也是相同的邏輯，也是在打造刻板印象。

在加拿大的台灣人經常會說「台灣是最好、最美的」，可是有些人參與台灣文化節後，卻因為看不到他們記憶中的台灣而感到失望，向他們反映「台灣不是這樣的」。

「講這句話時，那個人已經決定了台灣是什麼樣子。」吳權益說：「但我們的好跟我們的美應該是探索不完的，永遠都有辦法持續去發現，而不是停留在某個人人生經歷的某一段。我來看的話，台灣最美的風景是因為我們有希望，可以想像更多的可能，那個才是最美的。」

為了讓台灣文化節走得長遠，ACSEA每年總是會更新策展主題，不迎合刻板印象，尋找能夠與當地連結的人事物，不少展出的故事或表演可能連台灣人都不甚熟悉，導致ACSEA時常收到台灣社群內部的聲音，認為展覽的內容太過陌生。

我們對台灣的想像是什麼？是不是我們自己的想像太小，也侷限了台灣的可能性？ 長年與台灣的藝文界接觸，吳權益覺察到，許多人會自設框架，最後反倒讓自己綁手綁腳。台灣當然也有企圖改變的人，但他們往往為了衝撞固有框架而耗盡心力，最終還是不得不回到自己的小圈圈，默默耕耘。衝撞框架被視為挑戰，而挑戰又被認為是在「得罪人」，導致許多台灣人雖然有心，卻因為「怕傷了和氣」，選擇固守在舒適圈裡。

這之間究竟要怎麼找到那個平衡點？ACSEA常在這樣的糾結中來回拉扯，不斷自問：「到底做這個活動的目的是什麼？」

「我們沒有要幫你決定『什麼是台灣文化』，也沒有要說服誰去承認『台灣No.1』、『台灣最了不起』。」吳權益說：「台灣文化節可以給這些年輕人一個起點，開始學著問問題、學著探索答案，給自己空間，不要受限於任何人。」這也是辦文化節的初衷：「你可能沒看過這個，那我們帶你去看看；你可能沒聽過這個，我們帶你去聽聽。這些可能會引起你的好奇和注意，改變你原有的想法。」

也許，不要把它看成推介經典、大師的「文化節」，只要把它當作一個窗口，從台灣的角度去認識你我身邊的故事，就可以了。

拋開刻板印象與框架，拋開「台灣之光」，我們可否一起來想想台灣文化究竟是什麼模樣？

金紙不能做咖啡杯墊嗎？

二○○九年，為了籌備隔年冬季奧運的「燈籠森林」，ACSEA和台灣工藝研究中心合作，預先安排了幾位台灣藝術家到加拿大參訪，讓這些藝術家初步認識當地文化，再回頭思考如何透過燈籠創作與加拿大連結。吳權益帶著他們到溫哥華島走走，拜訪陶藝家波琳達．瓊斯（Belinda Jones）和鐵雕工藝家麥可．傑提科（Michael Jestico）。這兩位藝術家在島上一起經營餐廳，餐廳旁設置了一間小藝廊。

傑提科的代表作之一是雌雄同體的「維特魯威人」（Vitruvian Man），他以達文西的「維特魯威人」畫作為基礎，換上了基督受難的頭像、胸口長著壯碩的女性乳房。達文西透過雙手張開的全裸男體詮釋「完美的人」，傑提科則用這個典故探討「上帝以自己的形象造人」、「耶穌受難釘十字架」、「完美的人是否不分性別」等命題，刺激觀者思索今日基督宗教文化中習以為常的性別觀與身體觀。

此外，他們長期透過社區行動和創作對社會現狀提出反思、盡自己的力量解決社會問題，比方輔導社區中不被主流價值認可的反叛少年透過創作表達自我。餐廳附近有三間不同教派的基督宗教教堂，偏偏藝廊匯集了許多「不乖」的孩子，展出的作品又離經叛道。但是他們並不理會教堂的反對，堅持著他們的藝術理念。

傑提科詢問面前這群來自台灣的藝術家：「你們在台灣做創作，有沒有什麼會限制你們的思維？」

「沒有啊，台灣是個民主的國家，我們什麼都可以做，沒有什麼限制。」

「噢不不不，我的意思不是民主不民主，我知道台灣是民主國家，我的意思是，有沒有什麼是你平常沒有意識到的界限？比方說，我們這裡有三間教堂，因為許多鎮民生活在三間教堂圍繞的環境下，思維就會受到教會的限制，而不敢或不願意去做某些教會不認同的事。」

其中一位台灣的原住民藝術家說，他的父親是牧師，從小在教會長大，但他認為教會沒有給他任何限制。傑提科又追問：「那你們族裡的文化傳統呢？是否有些禁忌是在創作時不能碰的？」原住民藝術家表示，這些無形的框架並不會侷限他的藝術創作。

和傑提科告別後，一行人來到一間藝術咖啡廳休息。咖啡廳的牆上掛滿了畫，風格獨具，眾人聊著天，原本氣氛悠閒愉快。當咖啡一端上桌，竟讓台灣藝術家大驚失色：「這是什麼？！ 你怎麼會給我這個東西？！」吳權益定睛一看，原來每杯咖啡底下都墊著一張台灣拜拜用的金紙。店主人解釋，他是在某個跳蚤市場看到的，覺得非常漂亮，就買了一大疊回來。

當參訪行程回到溫哥華，正逢溫哥華市區的史丹力公園（Stanley Park）有大量樹木因為風災斷裂倒塌，溫哥華公園局安排了一批本地的藝術工作者進駐，利用倒地的樹木進行創作。吳權益安排相關人員幫忙帶這群台灣藝術家到公園參觀，和正在創作的當地藝術家對話，他自己則充當翻譯，幫忙傳達創作者的理念。然而，這些台灣藝術家都在忙著拍照，沒有人仔細去聽當地藝術家在說什麼，遑論透過這些接觸認識對方、進一步互動交流。

「我們該如何去看待這樣的事件？是要責怪覺得金紙很美的店主人不尊重別人的文化？或是將它視為藝術創作的自由？我們有沒有試過把這些比較忌諱的題材，當作是另外一種文化的表達？」

吳權益不禁感嘆，台灣人習慣帶著自己的本位主義行動，金紙的禁忌也好，對「趕快先拍照」的執著也罷，這樣的心態會讓人錯失許多學習的機會。台灣人渴望被看見，卻忘記理解應該是雙向的，在說之前，應該先學會聽，才知道該說什麼、怎麼說。如果帶領民眾認識文化藝術是藝術家的責任，這群藝術家能將多少加拿大的見聞帶回台灣、傳遞給台灣民眾呢？

這一路下來的見聞，讓吳權益反思：「ACSEA在籌辦台灣文化節時，是否也受限於某些無形的限制？這些限制是否影響了我們論述台灣的方式？」

「我們在每一個節目上，都希望能帶出一個角度，是你可能沒有想過的。」吳權益表示，這麼做是為了和其他族群做出區隔。在加拿大，人口數較為龐大的亞裔社群，如中國、韓國和日本，經常都使用刻板印象來行銷自己。可是，台灣如果也受限於本位主義、停留在宣傳刻板印象的層次，就很難具備辨識度。ACSEA得出的結論是：要行銷台灣「不能停留在表面，要往裡面去挖」。

跳出自身原本的框架，試著從對方的審美與讚賞中，去找到彼此之間的連結，才能夠練習用對方理解的角度去表達自己。

相關書摘 ►《台灣，世界的答案》：這段尊重加拿大原住民的土地宣示，讓來自台灣的蘇瓦那深受感動

書籍介紹

本文摘錄自《台灣，世界的答案：加拿大為何會認為台灣很重要？》，八旗文化出版

作者：吳權益、黃楷君、張蘊之

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對加拿大人來說，台灣，就是台灣。

而那個台灣，比我們想像的更巨大。

三十年來，一群台灣移民默默地在加拿大介紹台灣，

希望讓更多人知道台灣這個國家、獨特的歷史經驗，與豐富的多元文化。

如今，他們不僅讓台灣被「看見」，更讓台灣被「需要」。

對加拿大政府、亞裔移民、北美原住民來說，

台灣，已經可以是他們面對歷史、迎向世界的一盞明燈。

但是，要理解他們是怎麼做到的，

首先，你得跳脫自己對台灣的刻板想像。

「我不是Chinese」，我是「Taiwanese」，加拿大亞裔活動協會執行長吳權益（Charlie Wu）大聲的強調這樣的堅持。15歲離開高雄，跟著父母移民美國，本來以為遠離了故鄉，卻在1999年加入了加拿大「台灣文化節」的籌辦團隊，展開成年後一輩子探索台灣、推廣台灣的旅程。

「台灣究竟是什麼？」

「我們該如何看待這片土地上來來去去的各種族群與政權？」

「為什麼世界要在意台灣？」

「台灣與其他國家的共同與不同在哪裡？」

「是誰掌握了台灣文化的詮釋權？」

「是誰決定了台灣文化的想像？」

「面對國際間的一個中國政策台灣該如何突圍？」

「台灣在國際間如何以小搏大呢？」

這是20多年來吳權益反覆問自己的問題，也是每一年夏季與冬季在溫哥華與多倫多舉辦如「台灣文化節」活動時，他鼓勵他的策展團隊去思索的問題。他尋找答案的方式：每年從台灣邀請諸如台灣出生的韓裔獨立音樂先進任將達，原住民金曲獎得主蘇瓦那、排灣族藝術家族巴瓦瓦隆祖孫三代、「全台唯一越南花旦」阮安妮、菲律賓移工藝術家馬力歐、東京甜點設計師會田由衣、台語樂團拍謝少年……等等多元背景的藝術文化工作者前往加拿大，透過有主題、有計畫的策展，在加拿大與台灣之間尋找連結與互動，讓加拿大人認識台灣、欣賞台灣、需要台灣。

「台灣不應該是夜市、雞排、珍奶、天燈、媽祖三太子嗎？」

「為什麼不找知名的『台灣之光』來代表台灣？」

然而，吳權益相信，這種刻板印象無形中限制了我們對台灣的想像。作為一個強調自由民主與多元價值的國家，台灣的詮釋權不應該被壟斷，台灣不能「被代表」。人人都是可以是台灣人，台灣的價值與認同體現在每一個在此認真生活的人身上。那種認真面對生存中個各種挑戰的經驗，與隨之而來的想像力爆發，是台灣最獨特之處，也是台灣與世界溝通的橋梁。

「台灣就像一張餐桌，承載不同族群的味道和故事，也啟動友誼的對話。」這個包容而豐富的台灣，推動「台灣文化節」成為加拿大一年一度的文化盛宴，跨越種族、膚色、地理、文化的隔閡，獲得加拿大市級、省級與聯邦政府的資助，更成功搭起加拿大白人、日本裔、越南裔、韓裔甚至非洲模里西斯裔族群的誠摯對話，也展開了華語社區自我的一些反思。

2019年，桃園泰雅族藝術家米路・哈勇與加拿大原住民藝術家的創作以巨型燈籠呈現，讓台灣藝術與加拿大第一民族共同詮釋屬於加拿大獨一無二的農曆過年，結果大放異彩，更進一步扭轉加拿大人對「中國新年」的狹隘印象，繼續落實更貼切與具有多元意義「農曆新年」的稱號，也不必擔心被戴上「去中國化」的政治標籤。

《台灣，世界的答案》紀錄了吳權益與加拿大亞裔活動協會團隊一路摸索奮鬥的心路歷程。他們一面不斷打破框架、尋找另一種台灣的可能，一面尋求加拿大藝文與政府單位的支持，並爭取主流品牌的贊助。作為台灣與世界的橋梁，他們相信，當每個人台灣人都能努力為自己找到答案，台灣就能成為世界的答案。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬