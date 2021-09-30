澎湖有個蔡廷蘭，一次航行意外漂流到越南，還將歷險寫成了《海南雜著》

文：何則文（「職涯實驗室」創辦人）

一年春天，離島的澎湖科技大學邀請我去演講，那是我第一次去澎湖。特別跟學校安排了在週五演講，讓我可以用接下來兩天在澎湖到處逛逛。

澎科大的同學都很熱情，澎湖有一種不同於本島的悠閒感，當地人講的台語也有一種特殊的澎湖腔。反而跟我老家講的台北腔有些像。比如我們家長輩講「台語」，不會念成Tai-gi，而是Tai-gu，這就跟澎湖一樣，聽說這是因為老台北腔跟澎湖都是比較偏泉州腔的原因。在澎湖那兩天，我租了一臺機車，就漫無目標地到處騎著逛逛。突然看到一個吿示寫著「蔡廷蘭進士第」，順著指引找到了這座古蹟。近距離看感覺也沒有很特別，比起本島的三合院或者寺廟，這座古厝小很多，看了一下碑文，就發現這位蔡廷蘭還滿有意思的，這樣的台灣史大人物，以前竟然沒在課本學到，眞的要特別寫個文來介紹一下。

Photo Credit： 吳沛芸 CC BY SA 3.0 蔡廷蘭進士第

別哭了，哭也沒啥用

蔡廷蘭這個人呢，可以說是台灣第一位海外旅遊作家了。1801年出生的他，從小就是個很聰明的孩子，13歲就考到秀才，文章寫得也好，當時台灣跟福建的文人都知道澎湖有個蔡廷蘭。

而那個年代，台灣還沒建省，還是從屬於福建省，所以考試啥的都要到中國大陸的廈門、福州去。蔡廷蘭就這樣為了考試兩岸奔波，當時他在福建考完鄉試，也就是考上會變成擧人的那個考試以後，準備從金門搭船回台灣本島的引心書院敎書。

結果在號稱台灣海峽的黑水溝遇到危險，也就是颱風。那颱風颳的船來回震盪，嚇死船上的大家。而他們看到一片恐怖壟罩天空的黑雲，猶如萬馬奔騰般直奔而來，接著風暴跟大雨迎面襲來，搞的船員昏頭轉向的說：「這樣一迷航，幸運的話到暹羅或呂宋，如果被吹到沒有路地的南洋，我們就死定了。」

後來，一個巨浪打來，把整艘船都搞到淹水，船員都在哀號的死期要到了。根據蔡廷蘭自述，他臨危不亂的說：「別哭了，哭沒啥用，把船的大桅給砍了，船就能平靜了。」後來眾人照他說的做，船還眞的平靜了。

就這樣他們在海上漂流了5至6天，竟然看到遠方有許多船桅林立，才知道到了大港。全部人都感天謝地的跪地感恩媽祖保佑。後來一艘當地的漁船經過，發現語言完全不通。比手畫腳後，當地的漁夫用手指在掌心比劃，寫出「安南」兩個漢字，他們才知道，竟然漂流到越南來了。

由於有淸國的船漂流的事情傳開，就來了當地的華僑，知道這群人竟然是被颱風吹來越南，還正好漂流到港口，都嘖嘖稱奇。蔡廷蘭生在澎湖，作為大海的子民，搭船對他來說已經是日常生活，但遇到船難大難不死還漂流到千里之外的異國，他也自我安慰說能夠來個異文化之旅也不錯。

船在港口停好後，有兩位越南海關官員登船檢查，他們頭纏著黑布，穿著窄袖的衣服，光著腳丫來，也帶了一位通閩南話的翻譯。知道他們情況後，就放他們下船了。

蔡廷蘭一行人就住在當地華僑家中，沿途看到越南當地的人文風景，他看到民家外有竹籬笆，也有很多香蕉跟檳榔樹，留下了「風景絕類台灣」的評價。過幾天，他們到當地官府稟吿，結果翻譯這時候有些詞翻不出來，不耐煩的官員就直接手書漢字詢問他們背景，知道是淸國士大夫遇到船難以後，生了憐憫之心，給了ㄧ些旅費安置他們。

而來自中國的文人漂流到越南，馬上傳遍整座城市，開始有絡繹不絕的人拜訪他們，拜託蔡廷蘭留下一些字詞，讓蔡廷蘭甚至覺得「索句丐書，不堪其擾」。而這也當中也看到，當時仍還沒受到西方影響太多的越南，全國仍通行漢字，才讓蔡廷蘭在語言不通的情況下，可以與當地人交流。也因為是讀書人身分，備受當地禮遇。

Photo Credit: 中央社 澎湖天后宮除是國定古蹟之外，古物數量首屈一指的廟 宇，澎湖縣政府文化局最近公告的22處古物中，「匾額 」類有13件，大都是日治時期文物為大宗，年代最久遠 的為道光26年（西元1846年）蔡廷蘭高中進士後，回鄉 祭祖、興建進士第，感念媽祖護佑所獻的「功庇斯文」 匾。

台灣史上第一位吟遊詩人

這幾天，也有一些當地的華人拜訪，有一位叫做黃文的閩南人見到蔡廷蘭，吿訴蔡說，他曾經用走的來回閩南跟越南兩地。知道竟然可以走回去，蔡廷蘭開心的不得了，馬上吿訴越南官府希望安排讓他們可以回去。

結果越南人反而很困擾，吿訴蔡說，過去的往例是商人可以自己走陸路回去，如果是文人士大夫搭船來到越南，基於禮遇都會派官船護送回去。但其實當時越南人想的是，透過護送回去作為藉口，剛好可以把船塞滿貨物，趁機去跟中國貿易一番。

就這樣來回盧了幾次，都被擱置。蔡廷蘭就只能在當地多住幾天，又跟許多當地的文人墨客交流。他發現當時一樣受到儒家文化影響，有科擧制度的越南，小朋友們看的課本竟然跟中國一模一樣，讓他很驚訝。

不過越南政府還是不想放他走，說要等夏天到，吹西南風再搭船送他回去。這時候蔡廷蘭就不開心了，稱病不起，越南人看他臥病在床，只好准許他自己走陸路回福建。結果一聽到可以回家，蔡廷蘭從床上跳起來，又生龍活虎了。

接著蔡廷蘭開始啟動旅遊模式，一路從越南中部的廣義、古都順化到河內。各地的遊覽讓他大開眼界，歷劫100多天才又回到澎湖，成為台灣史上第一個「吟遊詩人」。

蔡廷蘭一路的旅遊記錄了越南當地許多人文歷史的故事，比如當時越南的政治制度幾乎全部模仿中國，連法律都與中國雷同。不過不一樣的是，當時越南禁絕鴉片，兩性關係也不同於中國。蔡廷蘭記載「男子游賭安閒，室中坐食，家事聽其妻」，甚至提到「女子均分家產。祀祖先，必兼祀岳父母」，原來女生也能分家產，家中神主牌位也要把老婆的爸媽入祀，感覺女性權益在當時就比華人社會高很多。

他後來把這100多天的歷險寫成了《海南雜著》一書，剛剛的故事也都是出自這本書的記載。後來成為越南文化研究很重要的記載，被翻譯成英文、法文、日文等版本。許多當時記載的民俗風情，至今的越南人仍保留。

比如蔡廷蘭就說到，越南人平常帶著「形如覆釜的箬笠」，也就是我們至今都會看到的越南斗笠，然後遇到人會脫下斗笠，低頭雙手在胸前交叉表示敬意。到今天，越南人仍會雙手抱胸交叉表示尊敬之意。

還有當時的越南人很喜歡吃涼拌的菜餚，有生食的習慣，跟現在許多越南菜會搭配生菜也是一樣。

而蔡廷蘭對於越南那狹長國土千餘里的評價則是：「南北一帶如長繩，五千餘里皆歸統轄，可無爭並之虞，實為外藩傑國」看起來也是很敬佩越南！

Photo Credit: Mark Yang CC BY SA 整修前的蔡廷蘭進士第

一直很國際化的台灣

看著蔡廷蘭的奇遇，想到當年我在越南一路從胡志明向北到河內，也是這樣的歷險。想不到在澎湖能發現這樣的海外故事，其實本土化跟國際化從來不是天平的兩個極端，在台灣，現在已經有數十萬來自東南亞與各國的新移民，在這些國家，也有數以萬計的台灣靑年在打拚。當我們回到自己的文化，回到自己的鄉土，就會發現，台灣本來就很國際化了。

有機會你可以訪問身邊在台灣的外國朋友，或者旅居國外的台灣朋友他們的故事，相信你也會看到不一樣的世界。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《世界末日時，有空喝杯咖啡嗎？》，時報出版

作者：何則文

放下成見，超越藩籬，讓不同文化的人從「心」連結



這是一本充滿「人味」的故事書，

冒險的浪漫，交流的情誼，還有，發覺歷史的真相。

造成隔閡的從來不是語言跟文化，而是自己心中的偏見跟歧視，或許，你認識的世界並不如以為的全面。

世界本來就不只有一種樣貌，接納差異，才是真正的國際觀！



所有地球上的人，都因為自己的民族、出生的國家以及個人經驗，塑造出自己的觀點，沒有什麼是對的、什麼是錯的，每個人的眼睛看出去的世界，本來就不同。讓我們從何則文的眼睛看出去，從「心」出發。



他說：「就算世界末日，還有我陪你喝咖啡！」

「想起那段在東南亞的冒險，今天也覺得不可思議！ 背著包包拿著相機，完全沒有規畫就到處跑，遇到當地人在雞同鴨講問路。認識了很多來自不同國家的人們。 那時候我啥也沒有，剛結束經濟部國企班的學業。沒啥存款，沒有房子，90天旅程只花4萬。旅行的時候，臺灣戶頭裡面只剩下幾千塊。連旅費都是借的。 住在有蝨子、沒冷氣，一天100多臺幣的青旅，但我卻很開心，沒有啥憂慮的。因為我很期待人生接下來的旅程。 才短短五年，出了幾本書，買了房子，從大集團到新創，又自己開了一家小公司。也一直在思考我從小就在想的問題。『人生到底是為了什麼呢？』 這本書，就是記錄著那段青春歲月，給自己的一段永恆的告白。」

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒