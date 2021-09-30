2021/09/30,
中國

傳中共企圖改裝民間渡輪運兵攻台，等同於為解放軍打造「千人鐵棺材」

傳中共企圖改裝民間渡輪運兵攻台，等同於為解放軍打造「千人鐵棺材」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

對於目標龐大，防護能力又很差的渡輪改裝運兵船，用於兩棲作戰的「戰場存活率」更幾乎等於零。換言之，中共改裝渡輪運兵，等同於為解放軍打造千人鐵棺材，只是讓共軍成建制的葬身台灣黑水溝，造孽而已。

文：黃澎孝

在台海作戰中，解放軍做為攻擊方，勢必需要眾多的海上載具，來運送兵員和後勤補給物資。因此，傳出中共企圖嘗試改裝民間渡輪用於兩棲作戰。但是，紙上談兵雖可像寫武俠小說一樣，任憑想像天馬行空般的揮灑。但在現實上，任何作戰載具都必須嚴肅面對「戰場存活率」的殘酷考驗。

二戰期間，日本海軍的覆滅過程就是血淋淋的教訓：沒有絕對的「空優」，海軍的水面船艦只是7月半待宰的鴨子。更慘的是防護能力極低的「運兵船」。根據二戰紀錄，日軍運兵船被擊沈的有20幾艘，其中隨船葬身海底的日軍人數，相當於四個師團的兵力。

就以在台灣附近海域被擊沈的「玉津丸」為例；玉津丸排水量9950噸，船身長140公尺，屬甲型萬噸級客貨船。

1944年玉津丸被日軍徵用不久後，8月18日從台灣馬公搭載了日軍第26師團獨立步兵13聯隊，以及南方軍下屬部隊。航行到最近常被共軍飛機光顧的台灣西南海域，遭到埋伏在該海域的美軍潛艦擊沈，全船4820人中，死亡4755人，死亡率達到99%。

玉津丸被擊沈後，大量的遇難者遺體和殘骸物件漂流至台灣恆春半島和蘭嶼附近，多數遺體在日本警察指揮下，搬移到後壁湖出水口附近，由貓鼻頭居民協助火化。

幸運生還的通信兵中嶋秀次，在海上漂流多日後才被貓鼻頭居民救起。1981年中嶋捐出數千萬元日幣，在當年被救上岸的附近地方興建「潮音寺」，以招魂祭祀該船死難的日本官兵。

屏東縣恆春鎮潮音寺
Photo Credit: Outlookxp @ CC BY-SA 4.0
祭祀玉津丸陣亡日軍的潮音寺

其實，玉津丸死亡人數還次於同年2月在印尼丹戎不碌港被美軍擊沈的「丹後丸」，該船沈沒後的死亡人數超過5700人。同年9月18日在蘇門答臘外海被英國擊沈的運輸船「順陽丸」也造成了5620人隨船葬身海底的悲劇。

戰爭是殘酷無情的，二戰期間日軍運兵船淪為海底千人鐵棺的悲劇，在未來的台海戰爭中必然加倍重演。因為，以台灣反艦飛彈日增的數量與性能，在美軍軍規GPS的衛星定位支援下，解放軍的渡海攻台船艦，必然遭致重創。

對於目標龐大，防護能力又很差的渡輪改裝運兵船，用於兩棲作戰的「戰場存活率」更幾乎等於零。換言之，中共改裝渡輪運兵，等同於為解放軍打造千人鐵棺材，只是讓共軍成建制的葬身台灣黑水溝，造孽而已。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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