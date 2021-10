Netflix《不法國王》：延續《梅爾吉勃遜之英雄本色》之後的歷史發展，有幾點值得談一談

以下內容有劇透,請注意。

今天想講的是Netflix上的一套歷史電影《不法國王》/《逃犯國王》(Outlaw King)。這套電影可算是延續《梅爾吉勃遜之英雄本色》(Braveheart)之後的歷史發展,故事背景講述蘇格蘭戰敗,淪為英格蘭的屬土。在英格蘭控制下,蘇格蘭貴族失去了王位的繼承資格,蘇格蘭從此由英格蘭委派的總督統治。流亡的蘇格蘭民族英雄威廉.華萊士(William Wallace)後來被英格蘭國王愛德華一世處死,激發了蘇格蘭人重新反抗的意志。

這齣電影的主角為蘇格蘭貴族羅伯特.布魯斯(Robert Bruce),故事情節基本都忠於真實歷史,這點與《梅爾吉勃遜之英雄本色》不太相同,故事鋪陳也比較平淡。不過電影對這段歷史的描寫,有幾點確實值得談一談。

第一點想說的是羅伯特的身份。蘇格蘭人為了反抗英格蘭的統治,他們必須先擁有屬於他們的國王。羅伯特在成為了唯一擁有蘇格蘭王位繼承資格的貴族後,便被當地的主教加冕成為國王羅伯特一世。加冕儀式過後,羅伯特一世對著他的子民說:

我戴著的王冠,代表著我為蘇格蘭人民服務的責任。我的頭銜是蘇格蘭人之王,不是土地的王,而是人民的王。

I wear this crown as a symbol of my duty to serve the Scottish people. My title is King of Scots. Not of the land, but of the people.