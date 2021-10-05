快篩之後該怎麼對應「偽陽性」？美國經驗給台灣的啟示

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

上周二早上，我兒子的加州國小班上一位同學被家長緊急帶走，因為該位同學的一位同住家人快篩陽性，所以全家都要緊急去做檢測。後續的PCR結果隔天出爐，全家結果都是陰性的，大家也都鬆了一口氣。

但是根據加州這個學區的法規，只要是快篩陽性，就需要在家隔離10天，再驗是否陰性。另外，只要是「接觸」到快篩陽性，就必須要再隔離10天，而且再測陰性，才能夠返回學校上課。

換言之，這位同學的同住家人雖然是快篩陽性，而且後續結果顯示很可能是偽陽性，但是導致的是這位同學必須要待在家20天，才能夠重返學校上課──先花10天證明其家人是陰性，但這段期間算是持續接觸，因此要再花10天自我隔離證明自己也是陰性。我兒子要等三周才能再跟這位好朋友在學校（戴口罩）一起玩了。

因此，重點就在於這樣偽陽性（false positive）的比例有多高了。根據美國CDC目前的統計狀況，目前快篩可以在100位真的有病毒的人之中抓出98位，但是根據疾病流行的狀況，假如只有1%的人染病，所有檢測陽性的人裡面只有30%是真的有病毒；而假如只有0.1%的人染病，所有檢測陽性的人裡面僅有4%的人是真的有病毒，其他96%全部都是偽陽性。

在這種情況下，是否要以快篩陽性作為確診、隔離、停班停課、同住家人停班停課，這些都是一系列的選擇與計算，而並非科學問題。我兒子的這個美國加州小學區，選擇的是最嚴格的標準，同住家人確診就所有人不得入校20天，也使得這個學區的居家隔離學生數是附近最高。

但是我在德州的朋友小孩，則是只要有任何陰性證明，就可以馬上不戴口罩回學校上課，這樣當然隔離的小孩數就少了。9月20日密西西比州州長更決定了全新的防止肺炎政策──啥都不做（Do nothing），而引起熱烈討論。

Photo Credit: 中央社 開學首日，新北校長、老師1日在門口迎接學生重回 校園，一年級新生依班級集合，並由老師帶領學生量 測體溫後才進入教室，家長則因應防疫不進入校園。 中央社記者黃旭昇新北攝 110年9月1日

這個事件對於台灣的啟示是什麼呢？台灣各級學校都在最近開學，而許多單位也要求每周提供快篩的結果。假如從上述數據來看，之後台灣也可能會每周都出現大量的偽陽性，尤其是出現在無法一人一室的學生族群之中。因此，針對快篩之後要怎樣對應，就取決於一系列的成本效益分析。

根據台灣目前的流程，快篩陽性並不構成確診要件。一旦快篩陽性，則需要先去防疫旅館、或者先在家一人一室、或者重症直接住院，等待後續大概一到兩天內會出來的PCR，直到PCR才決定要確診或者是解除隔離。但是這樣的規定落實到學生時，因為學生無法一人一室，所以勢必同住家人也得有人要一起去旅館、去醫院、或者關在家，而這對某些工作型態或是家庭型態的家庭來說就會有立即的困難。

接著就是從快篩陽性到PCR確診的這段時間內，要多大範圍的匡列以及居家隔離。以一開始的例子為例，當同學的家人快篩陽性、同學緊急帶回家隔離，那此時全班要停課嗎？全校要停課嗎？全班或全校的家長也要因此待在家嗎？全校的家長的工作場所的全部同事也要待在家嗎？光是這樣無限延伸下去，根據六度空間理論，隨便一個偽陽性就可能讓半個台灣停止運轉了。

Photo Credit: 中央社

目前美國各地對這件事的規定並不相同。以我兒子的學校為例，在學校雙方都有戴口罩的情況下，假如密切接觸超過15分鐘（兩公尺內，例如小組討論或上課），或者假如未戴口罩下接觸（例如吃午餐），才需要跟著馬上隔離10天。但假如接觸過程是在戶外、有維持社交距離，那就只需要一天內出示陰性證明，就能繼續回到學校戴口罩上課。

照這樣的一套標準，就可以準確區分出哪些人要先跟著隔離、那些人可以不用。而台灣目前的狀況，是會針對該班或者該校預防性停課一天看檢驗結果，假如在教學與作業的轉換上沒有問題，那剩下的大概就是家長必須配合時期工作的配套，畢竟這種情況的居家隔離也不可能請保母、也不方便送到外縣市長輩家。

最後，就是關於快篩陽性的行為科學。在上述美國的案例之中，快篩陽性雖然是被提倡，但是對於快篩陽性者來說，可以說是缺點遠大於優點。

因為有偽陽性，假如快篩確診者會面臨的是隔離跟無法工作，那很多快篩確診者反而會選擇的是不要公開，畢竟假如自己沒得病就沒事，假如自己已經得病，那既然公開也無法變好，搞不好症狀還不嚴重，那乾脆還是不要公開，假裝大家都沒事。直到傳染給更多人、或者直到病情惡化到無法不去醫院，才會最終被發現已經隱藏多日。

這種假裝自己沒事、有事也不會更糟的心理學，從醫學來看或許無法理解──早點發現有病、早點治療，還有更重要的事嗎？但從心理學來說就非常正常，因為人們會假裝看不到自己的危機、假裝自己沒有被騙，直到騙不了自己、或直到真的害了別人。

因此，當快篩陽性真的成為生活的一部分、或者成為出入各地重要的程序時，如何透過誘因來鼓勵快篩陽性的人們誠實公開、勇於進行下一步檢驗，也許是有關單位可以思考的制度設計。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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