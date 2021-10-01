由當前世界的武裝衝突，看儒道二家對「利」的批判與反省

文：楊竣皓（中學教師、現為國立台灣師範大學教育系博士研究生）

2020年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）至今，全球約有445萬人口受疫情影響而死亡。病毒的肆虐，不僅造成諸多確診與死亡案例外，也使許多人失去原有的工作與生活型態，由此可見，瘟疫的橫行對世人生命確實帶來相當大的影響。

從當前世界整體局勢來看，除了因病毒流竄而起的天災，令眾人陷入恐慌外；因戰爭紛擾而有的人禍，亦為生靈帶來壓迫。根據維基百科顯示，全世界範圍內，目前仍有許多地區處在戰爭的烽火之中，尚在進行的武裝衝突有：敘利亞內戰、阿富汗戰爭、緬甸內戰、中非共和國衝突等。

在上述地區中，因戰爭波及而受傷亡的群眾，估計約有逾250萬人，其中受戰爭影響的家庭更是不計其數。而當前各地區之所以有哀鴻遍野、生靈塗炭的戰爭場面，其原因多半出於利益的爭奪，因此引發當代反戰團體、學者的批判，而透過各地區不斷出現的反戰運動，也可見當代人民對戰爭的排斥與反感。

然而，人類對戰爭的反對與批判，絕非近幾年才有，遠在2千年前的春秋戰國時期，早已有人對戰火所衍伸的悲劇進行描述，如：《老子・第46章》即寫到「天下有道，卻走馬以糞；天下無道，戎馬生於郊。」意思是，天下太平時，馬匹被豢養於家中，故需在農田裡協助耕作；天下混亂時，馬匹被徵集成戰馬，故有了母馬在戰場中產子的慘烈景象。

另外，在本章中《老子》亦指出，天下之所以會陷於戰爭的火海，原因乃是人對利益的貪愛、欲求所致，其指出：「罪莫大於可欲，禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。」對此，當代學者王邦雄表示，在《老子》看來人世間的種種過錯，沒有比對外在利益的執著與期盼更為嚴重的了。

Photo Credit: Zhang Lu 張路 @Wiki Public Domain 老子

在春秋戰國時期，除了道家哲人對戰爭有所反省外，儒家哲人亦提出了反省與見解，關於這點，可通過孟子與梁惠王的對話來知曉一二。《孟子》全書中的首篇曾提到，孟子不遠千里路途，風塵僕僕地拜訪梁惠王時，梁惠王卻問孟子，是否有任何對我的國家有利的看法。

面對梁惠王一開口便提「利」的舉止，孟子隨即提出了其對「利」的批判與反思，並表示何必要說「利」，只要談「仁義」便可讓國家更好。其向梁惠王提到，假使一個國家上自國君、下至百姓，舉國上下都在談怎樣對自己有利，大家將可能為了爭奪利益，進而互相算計、互相傷害，甚至是篡奪國君的地位。

孟子見梁惠王。王曰：「叟不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？」孟子對曰：「王何必曰利？亦有仁義而已矣。王曰：『何以利吾國？』大夫曰：『何以利吾家？』士庶人曰：「何以利吾身？」上下交征利而國危矣。 萬乘之國弒其君者，必千乘之家；千乘之國弒其君者，必百乘之家。萬取千焉，千取百焉，不為不多矣。苟為後義而先利，不奪不饜。未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已矣，何必曰利？」（見《孟子・梁惠王上》）

在這段對話中，孟子不僅對「利」的壞處進行了論述，同時也提出了「仁義」的概念，並試圖為梁惠王稍作提點。他表示：「未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者也。」意思是，從來沒有講「仁」的人，會拋棄父母而不關愛他們；也沒有講「義」的人，會不顧君王而篡權奪位。

由此可見，倘若世間群眾熱衷於名利，在慾望無法滿足的競逐之下，社會將可能淪於紛亂之境。而在孟子看來，世人心中若皆能「輕私利，重公義」，整體社會在和諧相處之下，百姓自然可免於戰火的侵擾。

綜上所述之當代現況及儒道二家哲理可見，世人之所以爭名逐利，其緣由多半出於內心慾望與企求的無限膨脹。無論是由哲人的描述或當代案例來看，個人對私利的競逐，在不斷地演變下，往往會發展成令人恐懼的戰爭，如此一來，社會將籠罩在無情的戰火之中。當前世界各地區正在進行的大小戰爭，無論是國內不同政權的相互對抗，或是地區間不同國家的矛盾衝突，實際上多含有個人或少數群體對私利的追逐。

透過先哲的提點與當前的世界局勢，身處在相對安全、平穩的生活環境中，我們可以反省的是，在日常生活中是否能時刻提醒自我，勿「因私而害公」。此外，當內心慾望的不斷增長時，又是否能與自我對話、和解，以解消對利益的執著與貪愛。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航