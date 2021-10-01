《世界末日時有空喝杯咖啡嗎？》書評：帶台灣走入世界，你需要的不是國際觀，而是咖啡觀！！

文：衛斯理

走出台灣、會英語，不代表你有國際觀

還記得學生時期，台灣的英語教育政策大噴發，各式的英文檢定隨之而出，學校也設定了畢業門檻。霎時間英語補習班鋪天蓋地而來、許多同學下課後便去「XX村」補習，深怕畢不了業。家境良好的同學，還特地到美國或是英國留學一年，透過沉浸在國外的環境，加速語言的學習。每每當這些同學回到台灣時，聽著他們分享國外生活總是好生羨慕。出過國、喝過洋墨水，總被視為是具有「國際觀」，退而求其次的，你也要有優異的語言能力，才跟得上「國際觀」的腳步。沒出過國，也至少要看懂國外的文字吧?

出社會幾年後我有幸取得到印尼工作的機會，讓我可以一圓出國的夢想。然而在印尼工作幾年後發現，走出台灣、會英語跟國際觀完全是兩回事。許多人到印尼工作後居住在台灣人集中的社區，吃華人食物、喝華人飲料、往來的是台灣友人、放假就在宿舍看Nefilx或到Shopping Mall逛街。甚至有同事告訴我，他來印尼兩年了，完全沒吃過印尼食物。即使不會印尼文Apa Kabar，生活還是過得舒適自在，更別說是真正了解印尼當地的文化風情。

這些人的語言能力優異（這是外派的基本門檻），但到國外後只是將台灣的生活習慣搬到印尼，對於印尼的理解只停留在「旅遊文化的介紹」。如果是學生時期的我，聽到他們講起雅加達聳天的摩天大樓、蘇加諾哈達機場的繁華、峇厘島的休閒生活，或者進一步的「印尼是全球第16大經濟體，自然資源豐富」、「印尼人口中位數僅為29歲， 59%的人口在15歲至55歲之間，擁有龐大的人口紅利」絕對會認為他們很有國際觀。然而，這樣的膚淺印象隨著我停留印尼的時間越長，越被顛覆。

我想，如果把上面的「印尼」置換成其他國家的名字，都會發生相同的案例。「國際」兩字維度很大、好像我們必須要採取鉅視、大歷史的觀點去了解國際情勢、總體經濟，好像我們必須要跨出國家的界域，才能真正認識到世界的樣貌、聽到世界的聲音。然而拜網路科技媒體之賜，所有的國際新聞都可以輕易地在網路查詢，知名的外媒也都設有中文版的網頁，更別說翻譯軟體的即時性，幾乎可輕易的與外人交談。

然而，你更有「國際」觀了嗎？或是，你欠缺的不是「國際」觀？

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為印尼穆斯林婦女在峇里島的齋戒月儀式（2017年照）。

揚棄「國際觀」，從「咖啡觀」中理解跨文化的脈絡

還記得出國前，我蒐羅著與東南亞文化相關的書籍，希望能在行前對這塊區域有更深刻的認識。則文與其他作者編成的《青年寫給青年的東協工作筆記》是台灣少數對於東南亞工作的著述，自是相當喜愛。後來再追蹤則文則是因為他創辦了職涯實驗室，媒合資源協助年輕人完成夢想，在人力資源、雇主品牌、工作趨勢等都具有相當獨到的見解，並多了份深厚的人文精神。

則文本身外派經驗豐富，《世界末日時有空喝杯咖啡嗎？》是他在2015年到2019年間外派時的經歷。雖然我在派駐印尼時也樂於觀察當地文化，讓我欽佩的是，則文在這路上除了主動去接觸陌生人，更將台灣的風景製成兩百多張明信片，送給那些不期而遇的人們，透過給予為台灣做了外交，可說是實質讓台灣走入國際。他以生命浸潤到派駐地生活，紀載著與各國人們的真摯互動、並從對話中衍伸出生命的深度思考。相較於國際觀，則文是秉持著「咖啡觀」來看待東南亞。

什麼是「咖啡觀」？我認為在則文的書寫中將跨文化的接觸，視為珍貴的社交聚會。彷彿透過啜飲一杯咖啡的機會，真誠地邀請雙方坐下，抱持著尊重、好奇的態度，投入這場對話。

在對遇中，彼此不再有「他族」與「我族」的界線隔閡，放下了語言造成的距離，在非語言與身體姿態的觀察下，增進彼此的理解。時間可長可短，喝完這杯咖啡時，雖一切如常，但都在彼此的生命中留下了故事，已分不清主客，讓我們在世界中感到不孤單。則文的咖啡觀，暨醇厚又回甘，經過他的提煉與梳理，將第一手的異地觀察帶給讀者。就如同他所說「就算世界要末日，也會有我來陪你喝杯咖啡!」

咖啡觀的心法：放下偏見，尊重包容彼此

例如在〈卑鄙的美國〉中，在寮國寺廟遇到的孟，告訴他寮國與泰國在歷史上的緊張關係以及對中國的友善、痛訴美國在寮國境內的濫炸，並且分析東南亞的未來局勢。這些在地觀點讓他相當的意外，16歲的比丘卻有宏大的世界觀與個人論述。

則文反思著：

「世界本來就不只有一種樣貌，而所有地球上的人，都因為自己的民族、出生的國家以及個人經驗，而塑造出了屬於自己的觀點，沒有什麼是對的、什麼是錯的，因為從每個人的眼睛看出去的世界，本來就不同。」

「正是因為世界有這樣多元的信仰跟觀點，才顯得多采多姿。或許，願意敞開心胸，思考各自立場的同時，也接納不同意見，進而互相理解，就是一種國際觀吧。」

提醒我們國際事件不能只透過單一媒體的單一論述。當地的在地觀點，常常是常民的感觸，反倒更貼近真實生活。而不同觀點間的接納與理解，反而會讓我們看到世界的不同樣貌。國際觀，是透過多元辯證下的視野。

又如〈澎湖有個蔡廷蘭〉，講述著澎湖蔡廷蘭因為颱風漂流到越南的故事。由於文人的身分，讓蔡廷蘭受到當時越南人的大肆歡迎。他在越南遊歷了一百多天，從中部廣義、古都順化到河內，並且把所見所聞寫成《海南雜著》，日後成為研究越南文化的重要書籍。國外的民俗風情稀奇有趣，越南也是台灣人最愛的旅遊景點之一，然而則文告訴我們：

「在台灣，現在已經有數十萬來自東南亞與各國的新移民，在這些國家，有數以萬計的台灣靑年在打拚。當我們回到自己的文化，回到自己的鄉土，就會發現，台灣本來就很國際化了。下次你也可以訪問你身邊的在台灣或者旅居國外的台灣朋友，相信你會看到不一樣的世界」。

是的，世界不在遠方，世界就在我們的腳下。台灣擁有相當多元的文化，匯聚了各國在這打拼的族群。對於國際觀，我們應該不假外求，反求諸己，好好地從台灣出發，了解這塊土地上的故事，將會得到意外的收穫。則文就這樣地不斷思考「我們從何而來、從何而去、追尋著什麼」，帶著他的「咖啡觀」帶我們發現許多不一樣的世界。例如〈年薪700萬〉講的是年紀輕輕就當上東南亞電商Lazada 副總的許銓、〈30歲讀大一〉則是拜訪留學俄羅斯的知名畫家鍾敦浩老師、〈中和。緬甸〉透過吳大哥的故事一探為何華新街成為緬甸華僑定居地的歷史、〈泰國醫科生〉帶著我們認識在台灣遭受偏見仍促進文化交流與熱衷公益的梁娜莎。

Photo Credit: Foxy1219 @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 中和華新街商圈一景

後疫情時代：創造心的連結，才能迎來世界共好

就在美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國陸續捐贈新冠疫苗後，波蘭也雪中送炭捐贈了40萬劑AZ疫苗給台灣。這是去年在Taiwan Can Help捐贈逾5000萬片醫療口罩下，與世界建立的信任基礎，讓台灣在危急之中，世界紛紛伸出援手。無國界疫情的侵擾下，我們可以看見國際敘事正在轉變。已經沒有一國可以置身事外、自私封閉，各國必須共同抗疫、相互扶持，不管是疫情訊息的透明到物資的資助、疫苗的分享等，惟有協助他國，才能共同防堵防疫的缺口。不僅疫情，全球暖化、社會不平等、區域衝突等議題亦顯示國際事務必須從過去的單一、封閉、競爭型態，轉變成多元、適應、合作，才能使人類從共同復原、一起度過難關。

《大數據》的作者麥爾荀伯格在新書《造局者》中提到，人類的蓬勃發展，靠的是彼此的合作、人類的永續生存，得靠正確的思考框架。而正確的思考框架，則來自於多元化的觀點和想法，找出更多的選項、做出更好的決策。他特別提到多元性的重要性：

「多元的的心智，提升每個人建立思考框架，而對多元的團隊來說，則能帶來更好的解決方案。」

要培養多元性，就必須對於事物抱持好奇心並且持續挑戰自己的觀點，超越本位主義的思考，尊重差異的聲音。

在印尼派駐時，我正是抱持這樣的多元思維來解決商業管理，重新整頓公司的勞資關係，讓人力資源政策可以步入軌道，作為公司發展的根基。返台後，我也陸續寫下了20多篇的印尼觀察，讓大家能夠看見不同的印尼樣貌。無疑的，要打破人們的偏見、態度並不容易。則文這本書的出版，無疑是鼓勵著實踐「咖啡觀」的我們，有更強的正向信念。

台灣的競爭力不是只有「護國神山」與「新創獨角獸」，擁有多元族群文化的台灣，可以培養我們超越機器的多元化思考框架。要從哪裡做起呢？我想則文說得很好：

「造成隔閡的從來不是語言跟文化，而是自己心中的偏見跟歧視，放下成見，就能超越一切的藩籬，讓不同文化的人有了「心」的連結。」

寫到這裡，我印象相當深刻。在印尼遇到的第一個假期是國慶日假期。這時我已來了半年，度過懵懵懂懂、每週工作六天的生活，好不容易可以休息一下。一早收到員工的私訊，讓我振奮起精神：「獨立日快樂，謝謝你來這裡總是關懷我們印尼員工。」

創造心的連結，才能迎來世界共好。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為在雅加達市區路邊向小販買杯咖啡的民眾。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元