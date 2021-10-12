馬賽爾《臨在與不死》：當我人說一個深邃的觀念或一個深厚的情感時，我們自然的反應是什麼？

文：馬賽爾（Gabriel Marcel）

巴黎，1938 年一月

我在此處要反思的是：當我人說一個深邃的觀念（idée profonde）或一個深厚的情感（sentiment profond）時，我們自然的反應是什麼。

「一個深邃的觀念」，我們能否立即聯想到此詞的內容？「一個深邃的觀念」針對的該是一個隱藏的事物，不只是一個表象而已。但這種解釋並不能使我們深入領會很多。首先，因為表象和實物（réalité）的區分對物品或對已清楚地劃分過的領域來說，不一定適用。我們可以詢問那個我們稱之為「實物」者，如果處在另一情境，加上另一些條件，是否顯得像似只是一個表象而已呢？

下面我要採取現象學的立場來討論下去，我要問：當一個觀念或一個思想以深邃的身分向我呈顯——那是說，它具有當下流行、通用的觀念所缺乏的特色，而後者卻是我每天習用的觀念。

我人必須陳述：「深邃的觀念」並非像少見（insolite）的觀念那樣向我呈顯，如果「少見」意味古怪（bizarre）的話。更精確地，我們或許可以說：「古怪」不足以規範「深邃」這個觀念。

在精神的世界裡倒可說有一種古怪的東西，它能與一種心情的古怪作比較，像一簇暫時聚在一起的浮雲那樣。這種古怪感往往在許多偶然及不安定的因素組合中發生。有一些思想就是這樣產生的：我想到某些弔詭，它們在我們接觸王爾德（Oscar Wilde）時就會浮現出來。我們還須注意，這種古怪特色具有欺騙性。

這是怎麼一回事呢？很明顯的，這是出於一種透視的效果；關鍵就在於這個古怪的思想像在一片平原上隆起的一座小丘那樣出現，似乎要把我們領到別處去，或迫使我人走另一條路。

這樣，經驗常如同一個在運作的試驗。不單不以業餘的方式去觀察此思想，反而主動地把它當作跳板重新出發，為了解它是否真的具有推動的能力。我也要細察它：在我接觸它時，它是否還會擴展與進步？或相反的，它只是曇花一現、貧乏、無創意的一個裝飾品而已？

從現在起，我們可以看到一個觀念以「深邃」的樣式呈現給我，就要看它是否有疏通、導向「彼界」（un au-delà）的功能。嚴格地說，「彼界」本質上是無法給與我人的，也無法加以推理，而只能被暗示，它不由邏輯推算出來，而是由預期而認定的。

我思想中出現一個適合的比喻是「航道」（chenal）：航道不乏轉彎抹角、曲曲折折之處，但最後通往一個只能藉臆測而肯定其「有之」的康莊大道。這樣一想，沿路的風景叫我大為亢奮。我在想的是：當我們航近科楚拉（Corçula）海時，我們知道拉古薩（Raguse）已近在眼前了。[1]

由此，我會訊問：「深度」的經驗是否與一個矇矓地窺見什麼而有之承諾（promesse）相關。

這個分析我們應該繼續做下去。

只說一個讓我們體認有深度感的思想會給我們開出一個遠方（un lointain）的前景，是不夠的。我們還該訊問：這個「遠方」是什麼？這裡我們不應被純空間的圖象束縛住。我們還須加以強調和說明。歸根結蒂，「此界」與「彼界」之區分在此消失了。更確切地說，它們是顛倒過來了。

這怎麼可能呢？這個「遠方」向我們顯出是內在某個範圍的東西，我把它稱為「我們的懷鄉之情的核心」（nostalgiquement nôtre）。我相信我們真的應當求援於「流放」（l’exil）的神話來思考這個處境。如果僅用空間的邏輯來看這個處境，它是一個講不通的矛盾。

因此我們應當聚焦於一個感到無法與自己的「此地」（son lieu）配合之人的條件，或他經驗自己的場所的非必然性（contingent）——相對於一個真是他的位置的某個中心，但那個中心，在他現在堪能忍受的實際條件下來看，只能被想成一個「彼界」，如同一個被懷念的家鄉。

參考童年的經驗對我們有用，它們提供許多有情趣的想像。它們會把我拉入潛意識的暗域、神祕的園林等處。我曾用形上學的言語稱之為「絕對的此地」（un ici absolu），它同時是「彼處」（là-bas）。這類經驗自然可以讓精神分析學的詮釋來加以考核。然而，姑且把這個詮釋暫置一旁吧！因為我對它能有效協助我們了解「深度」的情緒極為懷疑。

或許有人要反詰說：我們的討論一直停留在「空間」的層次，這是說在「比喻」的層次。如果我們無法完全達到「去空間化」（déspatialiser），就無法澄清「深度」的情緒。

但我注意到：就在我們倒反、翻轉「此處」與「彼處」的標準關係的多寡之時，我們在「這裡」已完成了同等比例的去空間化。我們會說：一個與「我的相對此處」（mon ici contingent）不重疊合之「絕對此地」，確實存在於空間之中，雖然看起來不像在其中。

〔此外，我非常懷疑我們能把去空間化的過程推到極點。或許我們應當回到柏格森從前建立的對立。我確切相信閔可夫斯基[2]引入及加工的「生命空間」（espace vécu）這一觀念，在這裡有了重要的進步，這是柏格森原來的思想中所沒有的，我覺得這是一個大躍進。或許有人在柏格森的思想中發現一些可往這個方向發展的蛛絲馬跡，但我覺得柏氏沒有充份地推演下去。〕[3]

另一個可以說是很有趣的研究，是探索為了解「深度」在「時間的記錄」（le registre temporel）中是否有類同的弔詭。深邃的觀念走得很遠：這是說它指出一條只能在時間中行進的路。它像一個只能靠「持續」（la durée）才能作直觀式的潛入和加以研究的東西。

然而我們無法分析一個跡象——這是我一再強調的事——一個深刻的思想就像我們對未來所作的投資。更有甚者，在這裡有一個提前出現的「將來」，它絕不會像一個對我們實際所有過的經驗完全不同那樣的被呼喚回來。

我覺得「將來」好像與最遙遠的「過去」奇妙地銜接在一起；我要說它是同最深邃的過去互相銜接。在「過去」與「深度」之間確實有某種親和性（affinité）。我們真的可以說，雖然這樣一個概念模糊不清，「過去」與「將來」在「深度」的懷抱內融合在一個我稱之為「現在」的地區，就像「絕對現在」和「相對現在」的關係一樣。

而在此地區，「現在」與「那時」（le alors）混同起來，就像不久前我們講的「近」與「遠」之混同一樣，無疑地，這就是我們稱之為「永恆」者。從這個角度來看，雖然像似虛構的，並且難以用理性加以證成，我會嘗試說，尼采的「永恆回歸」（retour éternel）不單含有意義，並且多多少少給我們指出有關「深度」的音域（diapason）。

現在我們應當詢問的是：上述見解能被有關深度情緒的分析支持及補充嗎？

一般人都會想：一個情緒的深度就在於它的抵抗能力。這個能力是以表現在能夠抵抗邏輯上似乎使它必然消散之狀況的抵抗力來判斷的（如有關愛情的分離，或一個基督徒活在全無此信仰的地區）。但以上這二個例子，對於我們有關「深度」的理解方面，只能提供間接的及不很有力的說明。

首先，我人看到一個在趨向可稱為「有深度」的過程中，並不給當下的意識（conscience immédiate）一個深度的感覺，只是在事後加以反省時，才意識到其「實在有深度」，並把它看成好像不是自己的那樣（en tant qu’autre）。

原則上，當我感受一個有深度的情緒，正因為我不拒絕它，或者我投入其中，我並不把它想成是一個有深度的東西，我並不予以評價，我甚至視它不足為奇。然而可能發生這樣的狀況：我應當自省「此處與此時」（hic et nunc）有關我所體認的情緒的深度（如果只因為：我為了做一個決定，先要有因深度情緒而得到「這決定做得對」的保證）。

上述的反省在這裡與一個對我切身的未來有預測的能力聯繫在一起。其先決條件是我多多少少與我的「現在」保持距離。這樣我們立即可以看到「深度」與「時間」有密切的關係。

我們可用債務人的面額（surface）來做比較，即靠該人之信用（credit）額度來予以貸款。但問題並未因之而解決：至多我們能夠核算資料。但什麼是我們藉之而可考核信用的判準——假定此判準是有路可循，足以指認的——我非常懷疑。

這個判準是一清二楚的嗎？一定不是。那麼我們要放棄討論判準的題旨嗎？我們不是要探討這個情緒的命名，而是要確定一個關係，更好說，一個在這個情緒和自我之間的私密的親和感（affinité secrète）嗎？但這種做法是否會叫我們陷入抽象的險境呢？

正因為這個情緒是如此深邃，它就不讓自己與我們內在的自我解體，自我與此情緒已合而為一，不必用相同於「和諧」或「自然而然」（facilité）的意識來談它：我們只能在絕望及悲劇中找到自我。

我們走到這裡，多少窺見了所謂深邃的情緒的本質，是指完全的投入（engagement）。然而這個說法仍很模糊，曖昧不清。

大概而論，我們可以承認：如果一個深邃的情緒能突然冒現，它之浮出至少已具有過去階段的種種準備。但這基本上是一個先入之見；它至少告訴我們：這樣一個斷言有其「內心的深沉需求」（exigence）。

許多人基本上假定：如果我們的情緒是深邃的，它必定是從一個遙遠的根子裡蹦跳出來的，即使我們承認有一個新陳代謝的作用，它還使這個根深柢固的情緒能以不同的樣態逐步展現出來。這個深邃的情緒在這裡被解釋成按照其原始傾向而運作，而它的真正特性不易決定。

我覺得一切自然主義對「深度」的解釋都是如此這般的，他們要把「深度」泡沬化，說它根本不是一個價值，除非因由一個也很任性的規定；有人一反前說，認為原始的自我呈顯一個內在的價值，它與一切偶發因素和隨著演化而有之重疊的限定（déterminations）相反。這樣的界定，我們可以稱之為有關初性的「托名神祕學」（或譯：「偽神祕學」，pseudo-mystique de l’Ursprünglichkeit）。

但它似乎連一秒鐘站穩在反省前之可能也沒有。事實上，沒有理由設想人之本質在其伊始已被給予。而很可能在起初，人的本質，狹義地說，是無法識別的，而原初的限定是最不主要的一些，雖然或可把它們想成具有「種子價值」（valeur séminale）。

〔如果種子不等同於深度，這或許因為它在自己面前有一個「未來」，它屬於「機會」的範疇，或是一個純粹的可能性。但這樣一個如此這般的可能性不能被分判為深的或淺的。深度屬於另一範疇。但我不是指它「一定存在」。更好說，它是在不存在的「彼界」，而可能性是在「此界」內。既然它處在存在之彼界，它就難以避免給人激發一種不真實的感覺。從深度的角度看，那些「只是存在而已」的東西，幾乎是不存在的。〕[4]

有人可能會問：如果你這套言論開向一種任何描述都無濟於事的東西，是否還能刻劃一個本質的形上學呢？他又問道：就算你講得對，但明顯的是，這個隱藏的本質（essence cachée）似乎播射出斷斷續續的微光，一點都不像傳統哲學背書的那種本質。我們只靠「抽象」之功（託「抽象」之福）才能接觸到它。

此外，「接觸」一詞在此處用得並不適當，我會（並非毫無遲疑地）說：本質的照亮能力，遠高過於它能被照亮，更非被人描述。隱藏的本質是光源（foyer），正因為它是光源，所以它自現於意識，後者才能把自己看成是一個光源，並且從這個角度來看，我們才能明顯地看到本質和價值是可以調和，甚至等同。

但我們必須徹底地、刻意地拒絕把二者轉換成「可理解性的事物」（objets intelligibles），即所謂的「所知」（noèta）。一切此類的作為，都會否定及破壞它原本企圖建立的東西。

然而從這個觀點看，或許它能澄清一個在「深度」核心肯定「遠」、「近」同一的弔詭。「近」之本質在於：它流出一種能見度（clarté），不然，它對我而言什麼也不是。它又是無限的遙「遠」，在於我無法走近它，這是說若你要趨近它，它就會泡沫化。尤莉迪斯（Eurydice）的神話[5]在此大有啟發性。

備註

[1]科楚拉與拉古薩都是克羅埃西亞的地名。拉古薩是古稱，今名杜布羅夫尼克（Dubrovnik）。

[2]尤金．閔可夫斯基（Eugène Minkowski, 1885-1972），法國公認最具原創性的現象學家和精神病學家，以探索「生命時間」（le temps vécu）的概念聞名。他和雅斯培（Karl Jaspers）、賓斯旺格（Ludwig Binswanger）共同奠定精神病學中的現象學進路，主張精神疾病是人類存在的變異模式, 而精神科醫生應當運用現象學直觀方法去認識患者的異常經驗結構。

[3]上述引號中的話，是馬賽爾在1945年重讀此段文字後為補充及澄清而附加的。

[4]引號中的一段話是馬賽爾在1945年重讀時加上去的。

[5]尤莉迪斯是希臘神話中詩人奧菲斯（法文Orphée，英文Orpheus）之妻，她意外身故，奧菲斯哀痛逾恆，親赴陰間向冥王求情；冥王黑帝斯（Hades）為其癡情感動，同意讓尤莉迪斯返回人間，惟要求奧菲斯抵達人間之前不能回頭看亡妻。就在抵達地面之時，奧菲斯忍不住回頭看尤莉迪斯是否跟上，轉瞬間尤莉迪斯消失在無盡的黑暗裡。

書籍介紹

本文摘錄自《臨在與不死》，心靈工坊出版

作者：馬賽爾（Gabriel Marcel, 1889-1973）

譯者：陸達誠

【作者介紹】

馬賽爾，與海德格、雅斯培、沙特並列二十世紀四大存在哲學大師的法國哲學家，影響深遠。其哲學奠定後來梅洛龐蒂的知覺／身體現象學，詮釋現象學巨擘呂格爾亦視其為自己早期的引路人。沙特將馬塞爾和雅斯培歸類為「有神論的存在主義者」，馬賽爾則稱自己的思想為「存在哲學」或「基督宗教蘇格拉底主義」。自幼失怙以及戰時獨特的人生體驗形成他原創的臨在哲學，使他對人的存在與本質的描述不同於其他存在哲學家或現象學家：他的存在哲學反對純粹抽象與客觀化的思考，堅持建基於具體的生命經驗。

不同於胡塞爾超驗自我的還原和直觀，馬賽爾以為自我無法被還原，而應全然向存在開放，使生命在最高存有的光照下進入「臨在」的高峰經驗。他的自我亦不像沙特那般視他人如地獄，而是在凝歛的工夫中謙遜後退，被存有滲透，經驗到自我與另一主體間愛的連結，進而找到人生的意義和價值。存在哲學家大都聚焦於人類焦慮、荒謬和悲劇性的生存處境，馬賽爾卻在絕望中看到個體的超越性，強調形上之光帶給人的希望和自由。

馬賽爾創作生涯達六十年之久，成果豐碩；其最原創的哲學以日記體來表達，後集結成三冊《形上日記》。他也是享譽國際的劇作家、戲劇評論家和音樂家，其所創作之三十部劇本常是他哲學思想的演繹，將他對於生命的探索、哲學的省思反應出來。馬賽爾思想的原創性已經被大部分當代哲學所吸收，影響層面遍及哲學、神學、心理學、社會學、人類學、政治學、管理學、教育、傳播理論及技巧，在人文和社會科學領域中，其觀念幾乎可說無遠弗屆。

【本書特色】

華語思想界影響至深的經典《是與有》之後，存在哲學大師馬賽爾另一部重要作品終於在睽違多年後推出譯本。

「馬賽爾研究第一人」陸達誠教授集畢生研究之力，歷時數年精心迻譯。

台灣對存在主義思潮的認知一直有所偏重，對此思想運動的另一面向因種種條件不具足，一直很陌生；此書的出版可彌補長期以來的資訊欠缺，還原存在哲學完整的面貌。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航