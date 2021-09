擔心塔利班清算，阿富汗250位女法官被迫逃亡，還面臨昔日判刑的數千名囚犯死亡威脅

文:吳宗宜

塔利班清算,250位女法官被迫逃亡

自今(2021)年8月塔利班(Taliban)全面接管阿富汗以來,由於不接受女性擔任政府內的高階職位,於是展開對阿富汗女法官的清算,據悉有約250名的女法官,擔心遭報復而藏身各處。她們不僅要面臨當權者的脅迫,還要面臨被塔利班釋放的數千名罪犯帶來的死亡威脅。

在過去的20年中,阿富汗有270名女性被任命為法官,其中許多在公眾中享有很高的知名度,她們現在只能東躲西藏。其中6名逃亡的女性法官在阿富汗境內的保密地點,接受了BBC的訪問,為保護她們的安全,使用的名字都是化名,她們皆表示都曾接到威脅簡訊和恐嚇電話,而這些追殺者的共通點便是都曾被她們定罪。

數十年來,阿富汗一直被列為世界上人權環境最差的國家之一,根據人權觀察組織(Human Rights Watch)的估計,約有87%的女性這輩子都曾在不同的時期遭受虐待。

這些女性法官曾通過致力維護阿富汗女性權益的法律,倡導對婦女和女童施暴是違法的觀念,立法懲處強姦、虐待、逼婚,並處理女性被禁止擁有財產,禁止工作和上學等案件。

作為阿富汗一群最有名望的女性公眾人物,6名法官均表示即使在塔利班完全控制之前,她們在職業生涯當中都曾受過各種騷擾。

在家庭事務法庭主要處理涉及女性希望離婚,或與塔利班成員分開的案件、化名阿斯瑪(Asma)的女法官在一所安全的房子告訴BBC:「我想要服務我的國家,這是我成為一名法官的原因。」

「然而塔利班卻造成了真正的威脅,有一次,塔利班甚至向法院發射火箭,我們還因此失去了一位最好的法官和朋友,她在下班回家的路上失蹤了,之後她的屍體在路上被發現。」這名法官被殺之後,沒有人被定罪,當時當地塔利班領袖否認與事件有任何關聯。

作為受過高等教育的女性,這些法官過去曾是她們家庭中的經濟支柱,但是現在,隨著政府停止支付她們的薪資,她們的銀行帳戶也被凍結,現在她們全都需要依靠親戚接濟度日。

30多年來,化名桑娜(Sanaa)的女法官一直在調查多起針對女性和兒童施暴的案件,她審理的案件大部分定罪的都是塔利班和伊斯蘭國的成員,桑娜表示:「我收到超過20通威脅電話,皆是來自被塔利班釋放的罪犯。」

她現在和十幾個家人一起逃亡,早些時候她的一名男性親屬回到舊家收拾衣服,塔利班逮住並詢問桑娜的下落,他拒絕透露後被毆打至頭破血流。

桑娜指出:「我告訴另一個親戚,我們必須不停更換待的房子,除此之外別無他法,我們沒有辦法逃去任何國家,連巴基斯坦都不行。」

化名納比拉(Nabila)的女法官也說:「現在,我們感到不安全。這些罪犯正威脅我的生命,我家人的生命。如果他們尋求報復,真主保佑我們!」

化名馬蘇瑪(Masooma)的女法官曾處理多起案件,將數百名涉及強姦、謀殺與嚴刑拷打女性的男性定罪,而在塔利班攻下喀布爾、釋放數千名罪犯後,蘇瑪的手機收到一連串死亡威脅,簡訊、語音留言和不明來歷的電話號碼開始轟炸她的手機。

馬蘇瑪在接獲塔利班釋放所有囚犯的消息後,立即收拾行李開車出城:「那是半夜,我們聽說塔利班把從所有囚犯都從監獄裡放出來時,我們立刻就逃了。我們扔下一切,離開了家,開車出城的時候,我披上布卡罩袍,於是沒有人認得我,幸運的是,我們躲過了所有的塔利班檢查哨。」

離開沒多久後,鄰居便向她通風報信,透露數名利班成員曾來訪,她從鄰居的描述中馬上知道,其中一位是幾個月前她審理一宗塔利班成員殘暴殺害妻子的被告,馬蘇瑪裁定他有罪並判20年有期徒刑,當時該名男子嗆聲:「等我出獄,我會把我對妻子做的事對妳再做一次。」

「當時我沒有把他當回事,但是自從塔利班掌權後,他打了好多通電話給我,說他已經從法庭辦公室拿到我所有的資訊,他告訴我:『我會找到你報仇的。』」

針對這些指控,塔利班發言人卡里米(Bilal Karimi)對BBC表示:「女法官應該像其他家庭一樣正常生活而無需畏懼,沒有人應該威脅她們。我們的特種部隊有義務調查這些投訴,並在發現違法時採取行動。」

他還重覆了塔利班對全阿富汗的前政府工作人員「大赦」的承諾;「我們的大赦是真誠的,但是如果有人希望提出申請離開這個國家,我們會要求他們不要這樣做,留在自己的國家。」

對於特赦大批囚犯、釋放許多與塔利班有關的罪犯,進而危及女法官們的安全,卡里米表示:「對於毒販、黑幫成員等,我們的目標是消滅他們。我們對待他們的行動會是認真的。」

但他拒絕回答阿富汗未來是否還會任命女法官,僅稱女性工作條件與機會仍在討論中。

許多維權人士表示,在喀布爾淪陷後的混亂中,西方國家並沒有將撤離女法官和人權捍衛者作為優先事項。SWI報導,愛爾蘭人權律師、阿特拉斯國際婦女律師網絡(Atlas Women network of international lawyers)成員凱(Sarah Kay)表示:「各國政府對疏散非本國國民的興趣為零。」

BBC報導指出,現在居住在英國的前阿富汗法官巴巴卡哈伊爾(Marzia Babakarkhail)表示,她正在為緊急撤走所有女性法官而遊說奔走:「許多女法官沒有護照或正式文件可以申請離開阿富汗,但是她們不能被遺忘,她們的處境同樣非常危險。」

路透社報導,阿富汗人權運動家莫薩迪克(Horia Mosadiq)指出,除了女法官之外,還有大約1000名女性權利捍衛者也可能成為塔利班的目標。

由6名跨國籍法官組成、總部位於美國的國際婦女法官協會(Association of Women Judges, IAWJ)正努力協調、遊說各國政府安排撤離這些人。

路透社報導,丹吉(Anisa Dhanji)法官表示:「這是極其困難的,而且結果常常令人心碎,經過幾天的艱難努力,希望卻總在最後一刻一個又一個的障礙而破滅。」

魯伊斯(Vanessa Ruiz)法官也說:「那些罪犯會對任何判他們刑的法官感到憤怒,但一個女人擁有權威,審判一個男人,這對他們又是一種完全不同等級的憤怒。」

塔利班口惠而不實,婦女權利大倒退

塔利班接管阿富汗後,女性權利是否倒退,一直是阿富汗婦女和世界各國所擔心的問題之一,儘管塔利班表示,阿富汗婦女的權利將在伊斯蘭法的框架內得到尊重,但他們所作所為卻和實際行動卻不符。

目前不但臨時內閣名單中沒有女性成員,近日更是無預警宣布裁撤婦女事務部,改以惡名昭彰的勸善懲惡部(Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)取代。

而因為疫情被迫多次關閉的中學(學生年齡介於13歲至18歲),近日雖宣布重啟,但教育部於9月17日發布的聲明僅命令「所有男性教師和學生都應於9月18日返回他們的教育機構」,卻完全未提及女教師或女學生。

塔利班之前曾在9月12日公布其高等教育政策,容許女性就讀大學,條件是必須與男性分開學習,並穿正確服飾上課,而近日網路流傳的照片顯示,阿富汗各地大學重啟後,部份學校如喀布爾的阿維森納大學(Avicenna University)雖採用男女合班方式授課,但男女分開坐,且中間隔著布簾。

NPR報導,塔利班任命的喀布爾大學新校長蓋拉特(Mohammad Ashraf Ghairat)更表示:「作為喀布爾大學校長,我向你保證,只要沒有向所有人提供真正的伊斯蘭環境,女性將不被允許進入大學或工作。」

他也公開抨擊阿富汗政府過去的教育方式:「這些教育中心沒有產生科學和宗教知識,而是變成了賣淫和道德腐敗的中心。」

CNN報導,塔利班臨時政府任命的喀布爾市長納莫尼(Hamdullah Namony)也宣布一項命令,稱女生只有在做那些男性無法勝任的工作時才重返工作崗位,「最初我們允許他們所有人準時到班,但隨後伊斯蘭酋長國(塔利班政府)決定有必要在一段時間內停止,只允許那些需要女性的工作,我的意思是男性不能做的工作……例如,打掃市場中的女性公廁。」

近日阿富汗婦女頻頻走上喀布爾街頭抗議,要求男女平權,塔利班分子則使用鞭子和棍棒強行鎮壓,造成流血衝突。類似事件不停上演,塔利班對婦女和女學生的作法越來越令人擔憂,許多人擔心塔利班可能會回到1990年代的強硬統治,當時所有婦女和女孩都被禁止上學,只有女醫生才能繼續工作。

而自塔利班於2001年下台以來,阿富汗在提高兒童入學率和識字率方面取得了巨大進展,尤其是對女孩和婦女而言,小學女生人數從幾乎為零增加到250萬,而女性識字率在十年內幾乎翻了一番,達到30%,但大多曾受教育者集中在城市。

BBC報導,前教育部發言人尼扎特(Nororya Nizhat)表示:「這是阿富汗婦女和女童教育的一次挫敗,這讓每個人都想起了塔利班在90年代的所作所為,我們最終造就了一整個世代文盲、未受過教育的女性。」

