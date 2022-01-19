獲NCC許可申設、成近10年首家准設新聞台，「鏡電視」是什麼樣一個新聞台？

（中央社）歷時2年多審查，NCC今（19）日附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。

國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。

精鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，後來在去（2021）年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。

「鏡電視」於去年9月通過NCC初審。當時傳出NCC主委陳耀祥積極介入參與，試圖讓案件順利通過，有些外審委員甚至接到許多「關切」電話，結果適得其反，不僅惹得評審委員們不悅，多名評審「罷審」，要求政風先調查清楚再說，連帶使初審案也先暫停。

不過NCC連發澄清稿，強調沒有罷審一事，表示是因疫情改於9月召開實體會議續行審議，以昭慎重。NCC主委陳耀祥也嚴正否認打電話或以任何形式關切任何外審委員，強調NCC未對審查期限有任何預定期程，保持行政中立。

鏡電視是什麼樣一個新聞台？

《鏡週刊》集團在2016年創辦之後，規劃發展紙本媒體、網路平台、以及電視影音內容等三大塊，鏡新聞台將是第三塊拼圖。

鏡電視的組成聲勢頗強，原來的董事長裴偉為《鏡週刊》社長，總經理李玉珮是前三立電視行銷總監，2位董事楊雅喆、李永豐都是知名導演。

不過鏡電視新聞台想爭取頻道執照多時，在2019年12月向NCC送件申請新聞台執照，但2020年中在初審的時候，外部專家學者做出不同意發照建議，鏡電視必須補件且提出新方案；另外去年底歷經中天新聞台下架事件，拖延NCC處理新設新聞台的日程。

鏡電視在今年5月間提出新的申請案，將董事長從裴偉變更成前立委、大眾銀行董事長陳建平，且新聞編審機制、方向都大不相同，盼能徹底切割《鏡週刊》與鏡電視兩事業體，也削弱鏡電視的狗仔形象。也有報導指出，鏡電視這人事安排被認為有高人指點，要藉陳建平的關係與藍軍拉上線（陳建平父親是藍軍高雄陳家的陳田錨，陳建平也曾擔任過高雄萬眾有線電視的董事長），但其他董事的安排則比較偏綠。

另外為了避開《鏡週刊》、《壹週刊》過去狗仔等經營模式的刻版印象，鏡電視的經營策略特別強調公共化，在營運計劃中寫明要深度專業、多元視野與弱勢關懷，並且制定嚴格自律製播準則，新聞不帶私下利益。鏡新聞台在計劃內容具體提出了六大方向：國際、深度、專業藝文、弱勢、多元，有如「民間版公視」。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺