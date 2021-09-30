NCC證實「鏡電視」初審過關、最快10月排審，有望成為近10年首家准設新聞台

（中央社）外界關注新聞台申設進度，NCC指出，「鏡電視」初審已經過關，「台灣生活網」則在補件中。NCC主委陳耀祥指出，沒有在審查中下指導棋一事，相關調查已經在諮詢會議中報告。

NCC目前正在審查2個新聞台申設案，包括鏡電視新聞台與台灣生活網。由於台灣很久沒發新聞台執照，上次發出新聞台執照是2012年7月核准UDN新聞台，因此備受關注。

立法院交通委員會今（30）日邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務並備質詢。國民黨立委洪孟楷詢問，外傳陳耀祥在審查鏡電視過程中下指導棋，並詢問政風調查進度。

陳耀祥表示，這是新聞操作，沒有下指導棋一事，自己也沒有參與諮詢會議。先前新聞台申設召開的諮詢會議（外界俗稱初審）主席回報，有諮詢委員反映問題，也請內部提供調查報告，強調是做調查，沒有說是「政風調查」。

洪孟楷詢問調查報告會不會公開，NCC電台與內容事務處處長黃文哲表示，先前諮詢會議中有一位委員提到，為何他寫的資訊內容外界會知道，當時有答應調查；調查結果上週有在諮詢會議提出報告，沒有所謂洩密的問題。不過，依據審議規則，那些資料都要保密。

官員指出，鏡電視在2019年底申請送件，確實在上週初審確定通過，依照後續流程，就等待排入大委員會審查，最快可能10月排案審查；會審查多久要看個案情形，並沒有一定期限。

另一個NCC在審查中的新聞台，是台灣數位光訊科技集團（台數科）今年2月以台灣生活網新申設新聞台，目前還在補件中，是初審前審查階段。

立法院今天也通過臨時提案，要求NCC應該在鏡電視申設案經過委員會會議決議後1週內，提出審查紀錄提供國會檢視。

鏡電視是什麼樣一個新聞台？

《鏡週刊》集團在2016年創辦之後，規劃發展紙本媒體、網路平台、以及電視影音內容等三大塊，鏡新聞台將是第三塊拼圖。

鏡電視的組成聲勢頗強，原來的董事長裴偉為《鏡週刊》社長，總經理李玉珮是前三立電視行銷總監，2位董事楊雅喆、李永豐都是知名導演。

不過鏡電視新聞台想爭取頻道執照多時，在2019年12月向NCC送件申請新聞台執照，但2020年中在初審的時候，外部專家學者做出不同意發照建議，鏡電視必須補件且提出新方案；另外去年底歷經中天新聞台下架事件，拖延NCC處理新設新聞台的日程。

鏡電視在今年5月間提出新的申請案，將董事長從裴偉變更成前立委、大眾銀行董事長陳建平，且新聞編審機制、方向都大不相同，盼能徹底切割《鏡週刊》與鏡電視兩事業體，也削弱鏡電視的狗仔形象。也有報導指出，鏡電視這人事安排被認為有高人指點，要藉陳建平的關係與藍軍拉上線（陳建平父親是藍軍高雄陳家的陳田錨，陳建平也曾擔任過高雄萬眾有線電視的董事長），但其他董事的安排則比較偏綠。

另外為了避開《鏡週刊》、《壹週刊》過去狗仔等經營模式的刻版印象，鏡電視的經營策略特別強調公共化，在營運計劃中寫明要深度專業、多元視野與弱勢關懷，並且制定嚴格自律製播準則，新聞不帶私下利益。鏡新聞台在計劃內容具體提出了六大方向：國際、深度、專業藝文、弱勢、多元，有如「民間版公視」。

據透露，鏡電視補件多次，最後能否拿下暌違已久的新聞台執照，各界關注。

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責任編輯：黃筱歡

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