台日友誼是否能維持緊密關係？日本新首相待解的三道經濟難題

文：孫蓉萍

今年6月日本對台灣捐贈疫苗以來，分5次提供了總共390萬劑疫苗；台灣禮尚往來，9月回送日本血氧機和製氧機，日本首相菅義偉還在推特上發文說「謝謝台灣」。

儘管台灣人對菅義偉充滿感謝之意，但日本民眾對他評價不高，他在任的這一年，大家的感想多半是「期待落空了」。因此，他9月3日宣布不參加自民黨總裁選舉，也就是不再續任首相職位後，日本股市竟上演慶祝行情，還出現31年來新高，充分看出股市投資人希望換人做做看。

接棒菅義偉，四人角逐大位

菅義偉去年接替安倍晉三後，除了延續安倍經濟學的金融寬鬆政策之外，也推動了行政數位化並調降行動電話費率，此外日本還克服重重困難舉辦奧運，但菅義偉的支持率卻不斷降低。日本《每日新聞》8月28日的調查結果顯示，不支持率達到66%，創去年9月菅內閣成立以來，甚至是2012年自民黨奪回政權以來最低紀錄。

本屆眾議員任期到10月21日屆滿，但不論在哪個選區，菅義偉都遭到嫌棄，年輕議員擔心敗選，向所屬派閥領袖要求首相換人的聲浪不斷升高。日本知名政治評論家田原總一朗，8月底曾與菅義偉見面；據他觀察，菅義偉並沒有權力欲望，不十分在意支持率，對首相的職位也沒有眷戀，只希望維持自民黨執政。

他的致命傷是不擅長向國民說明自己的想法，缺乏溝通的情況下，民眾於是愈來愈不信任首相。

自民黨總裁選舉將於9月29日舉行，角逐寶座的四人分別是目前負責協調疫苗的行政改革擔當大臣河野太郎、安倍推出的前總務大臣高市早苗、岸田派領袖的前外務大臣岸田文雄，以及最不被看好的自民黨代理幹事長野田聖子。這也是自民黨成立以來，首次有兩位女性參選。不過，自民黨有七個派系，國會議員八成以上都屬於某個派系，卻有6個派系都沒決定要支持誰。

根據《日本經濟新聞》和《東京電視台》9月中旬的調查，認為河野適合擔任自民黨總裁的人占27%、岸田占14%、高市占7%。河野雖然呼聲最高，但一般認為他很難在29日選舉獲得壓倒性支持，預料會再與高市早苗廝殺第二輪。

（按：9月29日選舉結果，岸田文雄在第二輪擊敗河野太郎，成為新的自民黨總裁與日本首相。）

Photo Credit: AP / 達志影像 岸田文雄

台日友誼變不變，值得關注

在經濟政策方面，無論誰當選，同樣要繼續面臨疫情的挑戰；嚴格管控疫情會對經濟造成衝擊，而放寬經濟活動限制又會導致疫情失控，始終是個兩難。此外，經濟成長率低迷和通貨緊縮則是日本長久以來的問題。

分析師認為，不論是疫情對策或擴大財政支出，都只會帶來短期的買盤，新政府必須提出徹底改革結構的措施，把日本經濟調整為再度成長的體質。

事實上日本每次政策改弦易轍，都容易讓股價反轉走高。例如2005年小泉純一郎執政時，自民黨在眾議員選舉大獲全勝，通過郵政民營化法案，當時日經股價指數大漲。2012年安倍晉三第二次上台時，政策從社會主義導向走向資本主義導向，也帶動股價走高。因此，投資家希望這次日本也能有顛覆性的改變。

回顧過去一年，《日本經濟新聞》統計菅義偉擔任首相後的一年內，股價漲幅最大的前三名是海運三雄，第一名川崎汽船上漲494%，其次是日本郵船上漲470%、商船三井上漲326%。另外半導體和電子零件相關業者，包括太陽誘電、新光電氣工業等公司，也在股價漲幅前10名之列。

分析師認為，新首相上任後值得期待的題材是綠能。菅義偉已經表明，2050年前溫室氣體排放量要降到零，自民黨總裁候選人也會繼續推動再生能源，因此相關企業前景看好。菅義偉放棄連任後，太陽能光電業者West控股公司、再生能源電廠設計和施工廠商Tess控股公司、推廣多種再生能源的Renova公司、經營多座生質能發電廠的eREX公司，依然受到投資人青睞。

此外，由於日本疫苗覆蓋率逐漸提升，加上報復性消費，未來旅遊、航空、餐飲等服務業者也值得關注。至於未來台灣和日本之間的關係，是否還會像安倍或菅義偉在任時那麼緊密，還有待觀察。

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責任編輯：丁肇九

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