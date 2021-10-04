新版軍事訓練役「5+11」上路，役男恢復「下部隊」無助於整體防務

文：李洙正（來自某國立大學歷史系所的學匠。關注國際關係、東亞史、法律史、科學史、技術哲學等等）

國防部於2021年9月27日證實，新版軍事訓練役「5+11」上路。未來役男完成入伍訓之後，仍須實施為期十一週的第二階段戰鬥兵訓練，即恢復過往的下部隊制度。根據《中央社》等媒體報導，邱國正部長表示「有部隊經驗是好事」。

按照國防部的構想，役男如果能夠接觸常備部隊，熟悉實戰技能，有助於在緊急時刻做到平戰轉換，提升後備部隊的戰力。因此，除了部分役男留在新訓旅外，國防部也規劃將其他役男調入一線部隊（包含各外島前線），或送軍事學校進行儲備幹部訓練。

軍事訓練役執行難度高

乍看之下，這是一次立意良善的改革。畢竟隨著中國、台灣兩國關係惡化，若提升後備兵員的技能，戰時能投入更多可用兵力，而非長期為美方所詬病的空有數量的「無效戰力」，或許有助嚇阻中國侵台；不過，這是未充分考量我國能夠動員的資源所做的假設，實際上有非常高的執行難度。

在預算有限的情況下，想在後備戰力上投入更多，便意味著一線部隊可以支配的資源，會受到排擠效應的影響。

舉例來說，從國防部送交立法院的2022年公開預算書可以看到，我國編列超過180億元新台幣給新設的「全民防衛動員署」。然而，與此同時，許多一線部隊的軍人卻飽受新式個人裝備不足之苦，普通的步槍兵應擁有的雷指器、紅點／全息瞄具，就連特戰部隊都未必裝備，甚至是國防部自己放出的總統視察時的宣傳照，我們都可以看到，部分特戰部隊成員只有鐵瞄可用。

在國際間，這是極為異常的現象，遑論日本、南韓等軍事先進國，就在好幾年前，菲律賓軍隊都已普遍換裝新式個裝，甚至是我國友邦海地，從美聯社的照片我們可以發現，在元首刺殺案件爆發後，在街頭巡邏的海地軍人已配有瞄具。

除了步槍的戰術配件以外，基層軍人抱怨的新版軍服不合身，及國產抗彈板效果不如預期等等問題，都將造成一線部隊未來執行任務時的生存率大幅下降。令人難以理解的是，如果連最有機會和解放軍接戰的一線部隊，都缺少現代戰場必要的裝備，為什麼我們還有多餘的資源，單是一年就撥180億給後備單位，國防部的建軍思維令人不解。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」

180億元，足以協助十多萬人的常備軍人全員換裝好幾次的金額。在資源缺乏，卻想要同時強化平民和職業軍人的前提下，將很可能導致兩者都不足以對抗中國軍隊的後果。

站在國防部的立場思考，高層或許認為，如果想要建構嚇阻中國的不對稱戰力，就必須高度仰賴平戰轉換的能力，因此近幾年將關注焦點和大量資源都放在二線部隊，但這很可能也是過度理想化的建軍策略。如國防部希望後備部隊成為可恃戰力，就必須在役男身上投入更多訓練資源，不過，「全民防衛動員署」的180億元經費裡，卻僅有約六億元作為訓練之用，殊難想像能達到什麼樣的成效。

況且，資源並不只有金錢方面，還有人員方面的問題。將只受過短暫訓練的役男調動至野戰部隊，美其名是增加實戰經驗，實則一來十一週的訓練期程過短，不會有顯著的效果，二來更嚴重的問題是，職業軍人將要負擔照顧這些役男的額外任務，排擠自身單位原來的業務和訓練時間。

如果募兵制的目的在於使軍人專業化，能夠適應現代戰場，那犧牲培養職業軍人的資源，只為培養軍事訓練役，則是本末倒置的政策。

改制是為備戰，但忌本末倒置

國防部如此急於在此時推動軍事訓練役改革的另一個可能理由是，想定中國會在近幾年對台灣本島發動大規模作戰，因此需要大量的兵員拖延中國攻勢，但誠如很多專家學者已經指出的，除了勝算不大的登陸戰，中國可能採用更多元的作戰模式，以武促統。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸接受《日經商業》（日経ビジネス）的記者採訪時便指出，考慮到要付出的成本以及中美關係的惡化等等原因，中國對本島發動大規模作戰的機會不大，更可能通過突襲東沙群島等離島來逼迫台灣統一。

如果小笠原教授的說法為真，強化一線部隊的專業能力，以處理中國可能發動的位於灰色地帶的武裝行動，才是現階段最緊迫的，而不是反過來在短時間增加大量但作戰能力可疑的人員。

早在兩百多年前，美國開國元勳華盛頓已正確認識到職業軍人的重要性：「正規軍等同於現代戰爭的緊迫性，無論是防禦還是攻擊，任何替代正規軍的企圖必然被證明是一種幻想，會造成毀滅性的後果……民兵的防禦非常脆弱，我殷切地盼望我們不要完全指望以此維護美國的自由。」

更何況時過境遷，現代戰場所需的專業知識和技能，如無人載台、電磁干擾、精準定位導引等等，都不是受過基礎軍事訓練的平民所能掌握的。軍事訓練役的新制除了造成一線部隊的壓力外，可能發揮的作用極小，弊遠大於利，不應顧此失彼。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航