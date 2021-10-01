日本政治菁英已認知台灣重要性，過去對中鴿派的岸田文雄不再對北京軟化

日本自民黨前政調會長岸田文雄當選新任總裁，將成新首相。美智庫學者辰巳由紀分析，岸田過去對中屬鴿派，競選期間卻提出抗中政策，顯示台灣重要性成為共識，未來他對北京不會軟化。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今（30）日舉辦線上座談會，邀美國學者與前官員探討台日關係升溫對東亞區域的影響。由於適逢岸田當選自民黨黨魁，與會者將不少重心放在分析與預測未來台日、美日台關係走向。

現年64歲的岸田曾在前首相安倍晉三任內擔任外務大臣，29日在自民黨總裁選舉獲勝，預料10月4日臨時國會將被指名為新首相，成為日本第100任首相。

生長於東京、目前身兼史汀生研究中心（Stimson Center）日本計畫與東亞計畫主任的辰巳表示，岸田長年被視為鴿派，但黨魁選戰開打後，他卻是第一個提出一系列抗中政策的候選人，例如設立人權特別顧問職位，處理中國人權侵犯問題。

辰巳指出，這體現日本政治菁英間討論台灣、台日關係脈絡上的改變，也看出日本對台灣重要性、台海出事日本應扮演何種角色等議題，在共識上有重大轉變。

她說：「不知道怎麼更好形容，但我真的不認為外界會看到日本對中國姿態軟化，即便在岸田執政下，而他過去可是被認為對中最軟的人。」

至於日本態度近年為何發生重大轉變，辰巳表示，日台地理位置鄰近，若台海出事，極可能迅速演變成日本的事。即便過去沒有公開說，維繫台海和平穩定及避免台灣遭武統，一向是日本重要外交政策與國安利益重心。

辰巳指出，驅使日本更公開在台灣議題利益上表態的，是中國日益具侵略性的行徑，不只在東海，在南海也是。另外，北京在日本周遭動作越來越多，也頻頻侵犯台灣防空識別區（ADIZ），這些都是原因。

前美國國防部亞太事務副助理部長、現任威爾遜學人中心（Wilson Center）亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）預測，美日台未來會深化經濟關係，包括在雙邊與多邊方面。

鄧志強表示，台灣與日本和其他國家的經濟、政治連結越深，美國與他國就越好防衛台灣，區域恫嚇力也越強，若北京想攻台，盤算也會變更複雜。他也建議邀英法等歐洲國家舉辦桌上演習，模擬台灣遭中國併吞後情境，讓這些國家了解即便台灣在地理上很遙遠，仍攸關他們國家安全。

談到兩岸爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧志強說，他有信心日本會反對中國加入，許多人則預期日本會呼籲外界支持台灣入會案，但這恐怕有重大地緣政治風險，尤其美國不是CPTPP一員，若中國報復起來，能為日本做的有限。

但鄧志強認為，深化台灣對外經濟連結對美國、日本都有利，不論是透過雙邊貿易協定或是CPTPP。

前美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）則表示，談到台日合作，許多人第一個想到的就是最危險、最令人焦慮的軍事關係，但其實台日在許多領域都有合作機會，例如外交、資訊和經濟。

史達偉舉出多個例子，包括立陶宛堅定讓台灣以「台灣」為名設立代表處、近90名捷克國會議員去年8月不顧中國威脅訪問台灣、美國前總統川普（Donald Trump）派衛生部長與國務次卿赴台等。他說，外交領域非常重要，應持續下去。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航