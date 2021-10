會議改期、面試延後的英文怎麼說？如何寫一封完美的英文改期信？

工作太忙、會議不停延後?好不容易得到理想工作的面試機會,偏偏跟其他面試撞期了?

這時候我們要怎麼辦才好?怎麼樣有禮貌且誠懇的要求改期,順利完成任務呢?今天VoiceTube把改期信的架構、實用句型通通交給你,用英文寫改期信再也不是困難!

如何寫一封改期信?

想要寫一封完美的改期信(meeting rescheduling e-mail),首先要先了解它的架構:

1. Clearly describe situation 清楚地表達情況

中英文習慣不同,中文習慣先因後果,英文習慣先果後因,因此,告知對方會議/工作面試改期這樣重要的訊息,在英文書信中應該要在開頭就破題,讓收信者掌握整篇e-mail的主旨。以簡單、明確的句子表達即可,你可以說:

I’m sorry to tell you that the job interview has been rescheduled to next Wednesday. 我很遺憾地告訴您,面試已經延期到下週三。

2. Provide a good explanation 提出改期的理由

說完了結果(活動改期),接下來就要告訴對方為甚麼要改期,這裡最好要準備好理由,不然在職場上,隨意更動或延期會議、面試,會耽誤同事、廠商的行程,造成很大的影響,也容易影響客戶對你的印象,因此在延期前務必想好解決方案。

常見的改期理由有這些:

Something unexpected happened 不可預料的事情發生

The former meeting has been delayed 前面的會議延後

3. Solution 解決方式

改期信的第三步:提供解決辦法。這裡你必須提供改期後的日期、時間,並詢問對方是否有空;或是直接配合對方行程。在提供時間與日期時,記得要提供多個選項讓對方挑選,減少書信一來一回消耗的時間。

4. End the e-mail with apology and appreciation 再次表達歉意,並謝謝對方的諒解

在職場上每個人的行程都很緊湊,因此向對方再次表達歉意,不好意思打亂行程規劃。同時也感謝對方閱讀這封郵件,或是接受你的替代方案。讓對方感受到你的歉意和想繼續合作的誠意是非常重要的環節喔!

改期信的常用句型

道歉

I’m sorry for the inconvenience this has caused you.

我很抱歉造成您的不方便。

I apologize for the sudden change.

因為突然的改變,我向您道歉。

改期

I regret to inform you that our meeting has been deferred to Friday.

我很遺憾地告知您,我們的會議改期到這週五。

I’m writing this e-mail to request a reschedule of our meeting on Tuesday.

我寫信來是想將週二的會議改期。

感謝體諒

Thanks for your consideration.

感謝你的體諒。

I appreciate your cooperation.

感謝您的合作。

提出解決方案

I hope we can arrange a new meeting next Monday. Please let me know if it fits your schedule.

我希望我們下週一能安排新的會議,如果您有空,請讓我知道。

I’m sorry for the inconvenience. Would it be possible to have another meeting on September 15th? I’m looking forward to your reply.

造成您的不便,深感抱歉。是否有可能在9月15號安排一場新的會議呢?我期待收到您的回覆。

看完上述改期信的步驟和常用句型,接下來看看一封完整的改期信長怎樣吧!

Dear Ida Follipa,

I am afraid that I have to request to reschedule our meeting for October 28th. I am on a business trip to Beijing. However, the business over here has not been done yet. So I need to stay a few more days. This is not what I expected, but it seems that I won’t be back in Madrid till the end of October.

I hope we can defer the meeting to November 1st. Would it be possible to have the meeting at 2 p.m.? I’m available from 12 p.m. to 5 p.m. If you prefer another time, just let me know.

I’m so sorry for the inconvenience this may cause you and your team. I’m looking forward to your confirmation as soon as possible.

Sincerely,

Queenie

633-956-723

親愛的 Ida Follipa,

不好意思,我想更改我們10月28號的會議時間。我正在北京出差,然而這裡的工作尚未完成,所以需要再多待幾天。我沒有預期到會這樣,但看來10月底之前我是無法回馬德里了。

我希望能將會議延期到11月1號。不曉得下午2點你有沒有空呢?我從中午12點到下午5點都有空,如果你傾向約別的時間,請讓我知道。

非常抱歉造成你和你的團隊的不便,我很期待盡快收到您來信答覆。

您誠摯的

Queenie

633-956-723

看完以上這些內容,是不是覺得在撰寫英文改期信上,比較有信心了?

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航