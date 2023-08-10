憂禁令擴大，中國多家科技巨頭搶囤50億美元輝達晶片；另一廂美國慶祝「晶片法案」收穫民間強勁投資

晶片產業美中呈現兩樣情，近日傳出中國科技業者擔憂，美國的晶片禁令擴大，包含百度（Baidu）等多家科技巨頭，搶囤價值達1500億元的晶片；而另一方面美國9日正擴大慶祝《晶片和科學法案》的勝利，聲稱收到來自美國42個州的460多份意向書，向商務部提案打造晶片供應鏈。

中國業者搶囤輝達晶片價值達1500億元

多名知情人士告訴《金融時報》，中國科技巨擘百度、字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）和阿里巴巴（Alibaba）等業者，共計向圖形處理器大廠輝達（Nvidia）下價值10億美元（新台幣300億元）的訂單，而在此之前，這些中企已累積了40億元（新台幣1200億元）的訂單，預計2024年交付。

訂單中的產品是輝達最先進產品A100的弱化版本A800。《金融時報》報導指出，中國業者大動作搶A800，是因為去（2023）年美國發布禁令限制A100出口，為了防止白宮擴大出口名單，才先行囤貨A800。

不願透露姓名的百度員工表示，沒有這些輝達的晶片，無法進行任何大型語言模型的訓練。這意味著中國在生成式人工智慧（Generative AI）的發展將遠遠落後於美國。此外，另一些知情人也表示字節跳動已經儲備了至少1萬個輝達GPU，未來訂購的7萬枚A800晶片價值7億美元，預計明年到貨。

面對中國的晶片業陷入瓶頸 ，美國卻在9日慶祝《晶片和科學法案》一週年的成功。美國商務部（USDC）指出，「《晶片和科學法案》強化了美國半導體行業的競爭力，減少對其它國家半導體製造的依賴，同時保護我們的長期國家安全並增強美國經濟。」

《晶片和科學法案》疫情間白宮為了因應全球供應鏈中斷所催生的重要法案，目的是為了轉移晶片過度集中亞洲的風險，而透過大量的補貼邀請台日韓等晶片業者來到美國本土設立晶片製造工廠。

中美兩樣情，美國慶祝晶片法案一週年

該法案中，由美國商務部負責分配500億美元的鉅額補助款，用於振興美國半導體業，打造先進的晶片供應鏈，其中390億美元專用於製造業、110億美元則用於研發項目。

美國商務部部長雷蒙多（Raimondo）說，目前收到來自美國42個州的460多份意向書，許多公司向商務部提案，希望可以在美國打造更多半導體供應鏈，未來可望創造數十萬個高薪工作職位。他說：「我們將確保美國在未來幾十年內，能夠維持作為晶片技術的超級大國地位。」

值得注意的是，根據美國商務部公布的資訊，在美民營公司的半導體製造規模超過2300億美元。美國商務部副部長Don Graves說：「自從總統拜登（Joe Biden）簽署《晶片和科學法案》以來⋯⋯我們已經看到來自民間的強勁投資。」

對照白宮大動作的慶祝舉措，中國近期顯得相當靜默。對照北京於7月7日決定以2種關鍵礦物作為籌碼叫板美國的舉措，近期的態度有相當落差。該關鍵礦物常用於半導體、太陽能電池板及飛彈系統。

最後，外界預期，中國除了以關鍵礦物作為一個策略外，預料還將利用廣大的中國市場，迫使在中美企，向白宮施壓，讓拜登改變晶片禁令。其中，包含輝達在內的業者，如英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等，都反對拜登進一步收緊晶片和半導體製造設備的對華出口管制。

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核稿編輯：翁世航