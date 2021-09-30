拿陳年欠稅大戶沒輒！追稅期最長15年，財長證實338億欠款明年3月將一筆勾銷

9月29日立法院財政委員會中立法委員針對積欠稅款十多年，至今已難以執行的陳年欠稅大戶提出質詢，法定明（2022）年3月起欠稅款將一筆勾銷，追繳期限即將到期，是否研議展延追討年限，而財政部長蘇建榮則表示，於法將停止追討約338億元欠稅款。

欠稅大戶老面孔 黃任中家族欠50餘億蟬聯榜首

今（2021）年7月1日財政部公布欠稅大戶名單，全國件數955件，金額達到新台幣1001億元，而欠稅前20名，多為台灣國人所熟知的面孔。其中黃任中家族包辦第1、第2以及第4名，合計欠稅超過50億元。

黃任中之子黃若谷欠稅19.18億元居冠；黃任中欠稅19.05億元居次，稅目為綜合所得稅；黃任中的姐姐夏黃新平欠稅12.43億元，位列第4名；企業欠稅大戶則為環亞大飯店欠稅新台幣24.7億元最多。

黃任中：1984年其姐夫將名下持有的遠航股票，轉移給黃任中設立子公司；1995年他隨後在美成立艾帝投資公司，透過兩家公司股權交換、變賣，成功規避40億所得稅及證交稅，遭國稅局視為惡意逃稅，迄今黃姓家族仍因此案之欠稅與罰款達35億，黃任中亦於2004年病逝。

黃任中生前堅稱，一切為合法節稅、未逃稅，並提請行政訴訟，但未按規定提出足額擔保品，名下財產因此遭強制執行，行政執行署當時陸續查封、拍賣黃任中所珍藏的紅酒、骨董、字畫等，並對黃任中祭出管收。

過去10多年來，國稅局及行政執行署對黃任中家族的欠稅舊案持續追查，但其名下幾乎很難找到財產可供執行，執行署官員對《中央社》坦言，「能追的就會去追」，儘管金額不大，以去年為例，就找到一名曾與黃任中借錢的債權人，名下還有少數財產可供執行，因此徵起了2萬多元。

主管機關盼透過「輿論壓力」讓追稅更為順利，但《經濟日報》報導指出，欠稅大戶前20名多幾乎不動如山，財政部年年公告欠稅大戶名單，卻遭民眾質疑效率不彰。

報導稱，自2010年首度公告欠稅大戶以來，截至今年3月，歷年案件合計追回的稅款合計達到157.87億元，不過每年成效，從2010年追回20多億，到了近兩年追回稅款僅5億元左右，公告欠稅案件徵起稅額是逐年在減少，有如「毛巾擰水」。

台灣欠稅大戶達338億 於法明年一筆勾銷？

財政部自2010年後，於每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件，公告內容包括欠稅人名稱、稅目別、欠稅及罰鍰金額等，迫使欠款人、企業繳納稅額。

而昨（29）日立法院財政委員會立委沈發惠提及，許多「陳年欠稅大戶」的欠稅紀錄，是否即將在明年一筆勾銷？並請財政部說明具體稅收影響，以及此案檢討方向。

財政部部長蘇建榮指出，包括上述欠稅大戶在內，即將在明年停止追討的鉅額欠稅案件，欠稅款合計高達338億元，不傾向提出修法延長追討的主因，在於這些欠稅大戶，在我國境內，已經沒有財產可以處分，多年來追稅也非常困難。

《稅捐稽徵法》第23條規定，稅捐的徵收期間，是從繳納期間屆滿隔日起算，一共5年。北區國稅局官員告訴《經濟日報》，若稅捐稽徵機關忽略了，逾期案件5年後便不再執行；但大多逾期未繳案件，於徵收期屆滿前，稽徵機關就會移送行政執行分署，進行欠稅強制執行，此時追繳期限就會延長。

立委認為，出於賦稅公平性，針對追繳有困難的欠稅案件，財政部應釋明理由並公布，立法院亦於昨日做出決議，要求財政部在明年3月追繳期限屆滿後，3個月內提出有關陳年欠稅大戶相關的檢討報告，包括案件事由、追繳辦理情形，以及未能達成全額追繳的理由等。

若財政部定調，包含黃任中家族等，2007年3月5日前移送執行的欠稅舊案，追稅期將於明（2022）年3月4日截止，考量追稅期再延長將超過15年，但關官員指出法無正當性，將不再延長，可能將會一筆勾銷。

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核稿編輯：翁世航