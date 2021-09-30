2021/09/30,
健康

肚子大被讓座好尷尬！酵素王解決百萬女性小腹婆困擾，內含綜合蔬果萃取物及多種益生菌，代謝順暢變年輕

肚子大被讓座好尷尬！酵素王解決百萬女性小腹婆困擾，內含綜合蔬果萃取物及多種益生菌，代謝順暢變年輕
Photo Credit：保濟堂

我們想讓你知道的是

據調查顯示，國人20至50歲中，約25%有排便的問題；而每10位上班族，就有5位有此困擾，比例高達50%，其中又以女性比男性更為頻繁。

許多女性號稱背影殺手，骨架小且四肢纖細，但卻始終因為圓滾滾的小腹而苦惱！據調查顯示，國人20至50歲中，約25%有排便的問題；而每10位上班族，就有5位有此困擾，比例高達50%，其中又以女性比男性更為頻繁。創立於1992年，品牌歷史超過25年的台灣保健食品龍頭保濟堂洞悉趨勢，於2015年推出促進新陳代謝聖品「酵素王」，內含多種分解酵素、綜合蔬果萃取物及益生菌，上市至今獲得廣大迴響，已協助超過百萬女性解決排便困擾。

蔬果萃取添加藻類，用天然的方式找回健康

保濟堂「酵素王」使用多種特色成分，其中脂肪分解酵素及澱粉水解酵素可成為上班族需要長期外食及應酬的最佳守門員，透過正常代謝迅速排出對身體產生負擔的成分。而綜合蔬果萃取物、藻類及多種益生菌則扮演腸道中最給力的清道夫，除了幫助消化還能調整生理機能，徹底還給身體一個健康循環的狀態，也讓平時生活緊繃、充滿壓力的現代人持續保有年輕活力的體態！

酵素王富含多種蔬果萃取物、藻類及多種益生菌，除了幫助消化還能調整生理機能
Photo Credit：保濟堂

食用超便利，通過SGS檢驗合格最放心

為符合大眾飲食及生活習慣，保濟堂「酵素王」將每日所需的份量分裝成小包裝，方便攜帶及外出遠門，不管是直接吃還是加在飲料中都不會影響其功效，讓多元習慣的消費者都能透過不費力的方式照顧自己的健康。此外，產品委託全球最專業的第三方機構檢驗認證，不含塑化劑、防腐劑及農藥，上市至今已銷售超過百萬包，在業界更享有「女性知音」的美譽。

全系列產品於保濟堂官方網站、屈臣氏、康是美、全聯福利中心、大樹連鎖及全省藥局通路販售


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