台灣六大單位合組「生物多樣性資訊聯盟」，力拚成為亞洲「Open Data」燈塔

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

台灣六大生物多樣性資料庫單位，包括農委會林務局、農委會林試所、農委會特生中心、中研院生物多樣性研究中心、內政部營建署、海委會海保署9月29日正式簽署「台灣生物多樣性資訊聯盟」（Taiwan Biodiversity Information Alliance, TBIA）合作協議，目標是統合各單位資料，建置生物多樣性資訊共通平台資料庫，開放全民上傳及使用生物資料，預計三年內要將資訊入口網站建置完成上線。

台灣生物多樣性資料量驚人，卻散布各單位缺乏統整

全球生物多樣性資訊機構（Global Biodiversity Information Facility, GBIF）是目前國際間最重要的生物多樣性研究資料平台之一，任何人都可以透過該平台上傳、取用全球各地的生物資料，而台灣早在該機構創立之初便以副會員（Associate Participant）身分加入，成立TaiBIF作為GBIF的亞洲節點之一，並積極上傳資料，截至今年9月1日已累積1147萬7209筆生物出現紀錄，資料量位居東亞第一，目前在全亞洲僅次於印度的2444萬7999筆。

林務局表示，在台灣上傳GBIF的資料中，有高達88.7%的資料來自公民科學的調查，如路殺社、ebird Taiwan、台灣兩棲類保育志工等公民科學調查團體。其他的開放資料，則是來自博物館典藏（約5.7%）、政府計畫（約2.6%）、科學研究（約0.53%）及基因序列資料庫（約0.5%）等。可見台灣生物多樣性資料的分布相當零散，缺乏整合。

不過台灣的數據量令國際驚艷，特生中心主任楊嘉棟說，一個小島國可以有千萬筆的時空分布資料相當不容易，希望民眾持續關注生物多樣性議題，力拚資料量躍上亞洲第一，讓台灣成為亞洲「Open Data（開放資料）」的燈塔。



截圖自GBIF網站 台灣在GBIF上傳的資料突破千萬筆，亞洲排名僅次於印度

整合各單位現有資料，生物多樣性資料庫「大平台」三年內上線

六大部門今簽署的TBIA聯盟協議，目的是將各主管機關現有的生物多樣性資料彼此整合，最終目標是建立資料庫放上網供全民自由取用。林務局表示，此次結盟的六大單位間可串聯的資料、資訊類型繁多，可藉此擴增研究範圍，如生物分布、物候、基因體、遺傳資訊、性狀、功能等。

林務局說明，TBIA除了持續推動及支持生態調查資料蒐集外，將積極推廣資料開放、強化資料庫間的串連應用。未來會建置一個「生物多樣性資訊入口網」，預計三年內上線，供全民一站式查詢最完整的生物調查資料，並透過該平台整合標本資料，提供下載與介接服務，不論是學術研究需求、民間生態顧問公司調查需求、甚至是學生做報告等，只要是有興趣的民眾，都可以使用。

林務局局長林華慶強調，生物多樣性資料的匯整工作，因資料在不同系統、各研究領域或分類法等面向都有所差異，難以統一格式，成為全球學界的一大挑戰。期待透過單位間的合作，加速格式統一的作業，未來也可以省去調閱資料的繁瑣行政流程。



Photo Credit: 環境資訊中心 林華慶（中）說明指出，生物多樣性資料庫將是全民共有的，任何人都可以上傳、下載

六大部門聯盟成國內「創舉」，盼資料庫成國土規劃基礎

林華慶指出，林務局自2018年起推動國土生態綠網計畫，希望整合台灣的森林區域到海岸之間的大小生態網絡，希望能健全生態保育體系跟棲地資料。而其中最重要的部分，是要了解生物分布的變遷與棲地樣態等基本資料，才可以從中分析出生物多樣性的熱點，以及過去至今的消長，進一步找出生物多樣性與跟土地利用的關聯，TBIA資料庫的建立對於未來土地規劃也有幫助。

此外，林華慶強調，當資料庫整合完畢、對外公開之後，不論是政府部門或是民間任何團體都可以自由查詢運用，這些資料更將成為制定保育政策及決策的重要基礎，未來研擬政策時將更加完整周延。

營建署副署長陳繼鳴指出，行政部門之間相互聯盟、整合彼此資料，在台灣可說是個「創舉」。但他也強調，後續最重要的工作就是整合各單位及民間提供的資料，並且從資料中針對空間的部分加以分析，才能完善國土保育的規劃。

楊嘉棟強調，這些資料具有高度利用價值，除了提供社會大眾了解台灣生物多樣性，從中發掘出更多研究主題，只要民眾越發重視生物多樣性，將來資料庫越會成為國家建設的重要參考依據。「號召全民一起來使用、大量使用」，越多人了解資訊，就有越多人願意投入保護行動，用科學數據來突破問題，讓經濟開發跟生態保育不再衝突。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航