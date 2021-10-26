號召群眾集資的文韜武略——貝殼放大創辦人林大涵，以眾志成城實踐夢想的造局者

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「用群眾的力量，讓有價值的事物，得到更好的機會。」這是台灣群眾集資顧問公司「貝殼放大」（backer-founder）的核心宗旨，也是創辦人林大涵的畢生理想。貝殼放大自2014年成立至今，累積輔導的團隊集資金額超過29億，號召近百萬人次贊助者，並協助國內外400個團隊群募達標、實踐提案。

繼貝殼放大之後，2021年林大涵再宣告成立「挖貝」（WaBay）群眾募資平台，在既有的群募顧問角色之外建置自營平台，致力開創群眾集資的新生態。林大涵曾說：「我們在服務的是有夢想、而且比其他人都務實的人。」與其說林大涵是夢想家，不如說他是能將夢想成真的造局者。為無數群募提案實現可能性的林大涵，他具備了什麼樣的膽識與機智？

台灣群眾募資界的造局者，貝殼放大創辦人林大涵。／Photo Credit：TNL Brand Studio

洞察先機文韜力｜林大涵創立「挖貝」平台為贊助者把關，建立群募新生態

「選擇進入群眾集資領域的人，絕大多數都是相信價值與善良的人。每次看到一群很純粹的人在實現理想時，我也會問自己，那我想要實現的是什麼？」林大涵經常自我叩問與提醒自己「實現有價值的事」的初衷，同時保持敏銳的觀察力，不只為群募領域提出深刻洞見，也有採取改變行動的膽識。

憑藉在台灣群募界的10年積累，林大涵提出了台灣群眾募資的特色與挑戰。雖然台灣以「進口團購貨」取代「創新募資」產品的現象尚不像其他地方明顯，但是該如何在提案募資者與群眾投資者之間平衡「信任」與「期待」，仍是維持台灣群募健康運作的必要課題。

而這也是為什麼林大涵再度捲起袖子創立新平台，在今年4月上線「挖貝」，從「貝殼放大」的群眾募資顧問服務延伸，透過自建群眾募資平台「挖貝」的方式，希望帶動產業一起放大群眾募資裡的「信任」與「責任」，為贊助者把關、也為提案者加速實踐夢想的腳步，開創群募新格局。

「如果一定要被嘲笑，那麼當有人嘲笑你『這件事根本不可能做到』時，是最值得開心的。」林大涵明白，締造非凡需要時間淬煉，實現罕見的夢想更是可貴。／Photo Credit：TNL Brand Studio

膽識突圍武略力｜有能力做夢，也有能力實踐的造局者

「示範是很重要的。」既然沒有人做，林大涵便從自身開始做起，期待透過挖貝實現兼具「期待」和「信任」雙軸的群募生態建構的過程。而他的堅持也很快做出成果，新平台上線後，挖貝與貝殼集氣（集資金流管理工具）在不到半年內就達成單月集資超過5,000萬元新臺幣的資金，與九年前第一次參與建置募資平台時花了一年多才累積到千萬元相比，十倍速的成績不只看見台灣群募的蓬勃發展，更看出林大涵透過文韜武略得天下的號召力。

從2011年台灣的「群募元年」到現在，林大涵經手無數知名案例，包括：臺灣吧、月釀杯、《看見台灣》首映會等。其中，最令他印象深刻的專案之一，便是ARRC前瞻火箭。

為了完成火箭阿伯吳宗信的夢想、讓台灣前進太空，貝殼放大為ARRC（交大前瞻火箭研究中心）展開過兩次的群眾募資，第一次成功募集到1000萬，雖然火箭試射失敗；然而發起第二次募資時，貝殼放大以「失敗的可貴」說故事，以真誠坦然的號召力向群眾溝通，再度創下新高，與超過七千位參與贊助的群眾合力，把台灣火箭送進宇宙。這也顯示了，有別於一般的群募平台，林大涵更像是提案者實踐夢想的推手，必須深謀遠慮，為提案者披荊斬棘、大膽突圍，才能號召贊助者加入集資。

ARRC全台灣第一支前瞻火箭，其飛向宇宙的推手之一，就是林大涵的群募團隊。／Photo Credit：貝殼放大

大膽突圍的武略背後，是沈著謀略、勇敢實踐。林大涵個人的最高紀錄是同時肩負90多個專案重任，他不僅是群募界的造局者，亦是夢想家實踐理想的後盾。而唯有珍稀不凡的Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌，才得以向如此超凡絕倫的造局者致敬。／Photo Credit：TNL Brand Studio

問鼎天下智勇力｜無畏疫情挑戰，持續為夢想家開路

2021年是台灣受到疫情動盪的時刻，在亂世中猶能沈著應對、紮穩腳步已不簡單，林大涵面對多變世局仍不改初衷，持續以過人的膽識與機智，在群募事業中風生水起、創造可能性，甚至在疫情中再度看見自己的優勢：「原來我有很好的適應力。」

林大涵說，無論周遭環境如何變異，他的初衷不變，甚至到來生還是一樣的初心：

「如果只能帶一個願望去到來生，我願是『有能力堅持做對的事』。」

這樣的願望，道盡林大涵的自我期許，以及成為一位「造局者」的必要條件。首先，要先有「能力」，如此才有實現各種理想的底蘊。接著是要成為一個「造局者」還是「設局者」，取決於是否擁有一顆「善良」的心，並且懂得拿捏「平衡」，同時抱持「開放」的態度看待局勢。

「在堅持善良的過程中可能會受挫，所以要去為自己找到平衡，追逐平衡的過程，允許犯錯、接納，用開放的心去看見更多可能性，接著就會有更多的能量支持自己，繼續在善良的路上前進。一位真正的造局者，必須有能力開啟善的循環。」林大涵說。

林大涵的造局者心法與Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌相呼應。由首席調酒師悉心調和，以最高的禮讚打造出沈穩、平衡、優雅又層次多變的Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌。／Photo Credit：TNL Brand Studio

為夢想家開路的造局者，勢必智勇雙全、勇於邁步。正如Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌三國問鼎限定版，除了威士忌瓶身上極具代表性的「約翰走路」標誌，象徵不斷向前邁進的精神與活力從未減退，歷時淬鍊、精心鑄造的「文韜武略得天下」三部曲限定杯，更是透過以史觀鏡的絕美工藝之作，向當代造局者的領袖風範致敬。

Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌三國問鼎限定版，以獨家設計杯組向文韜武略的造局者致上崇高敬意。左起：以臥龍舞扇為靈感的威士忌酒杯「文韜杯」、以關羽策馬提刀為元素的「武略杯」，以及象徵造局問鼎的公杯「天下杯」。／Photo Credit：TNL Brand Studio

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