積一堆特休假該如何處理？無薪假如何結算折現？一次看懂特休結清與換錢算法

文：Ching

接近2021年尾聲，這兩年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，大家都無法出國，導致許多勞工朋友的特休假未用完。

公司員工如果積了一堆特休假，雇主該如何處理？另一方面，也有企業是因疫情影響放無薪假（減班休息），這段期間因為減班導致員工的薪水減少，特休折現是否也會因此縮水呢？

以下筆者整理了三點提醒，說明未休完特休該如何結清，實施無薪假的雇主、人資們更要特別留意是否少算薪水，避免影響到員工的權益！

一、員工未休完的特休，雇主應結清為工資，不換錢就要遞延特休

根據《勞基法》§38Ⅳ規定，當年度未休完的特休天數，雇主應該折算薪水發給員工，如果沒有折現就應該遞延到隔一年讓員工有休假延長的權益。

計算方式＝1日正常工時薪資ｘ未休完特休天數

Photo Credit: 518熊班 未休完特休換錢計算範例。

二、實施無薪假企業要跳過減班月份，計算未休完特休折現

一般特休結算方式是按照員工「最近1個月」的正常工時薪資除以30天得出1天薪資，但這兩年因為遇到疫情特殊情況，有減班、放無薪假的公司在結算薪水時，可能計算到當月減薪的薪資，導致員工一天薪資計算下來減少許多，進而影響到特休折現工資，勞動部考量到無薪假期間並非正常的工作情況，也發布新函釋說明正確計算方式如下：

計算方式＝無薪假前最近1個月的1日正常工時薪資ｘ未休完特休天數

因此，雇主在結算薪資時，必須跳過減班休息的月份。舉例：

Photo Credit: 518熊班 實施無薪假企業未休完特休換錢計算範例。

三、應在員工離職或年度終結30日內結清未休薪資，違者最高罰100萬

許多公司為了方便計算特休會和員工約定「曆年制」，訂定年度終結日為12月31日，上面提到的未休完特休天數如果選擇折現，依照法令規定必須在年度終結30天內折算薪水給員工；而年底也是員工紛紛離職、轉職的時刻，未休完天數也要在員工離職30天內折成現金發給員工（《勞基法施行細則》§24-2）。

最後提醒雇主們，別忽略了部分工時、兼職計時人員、工讀生們也同樣享有特休假的權益，只是在計算特休天數、時數是按照年資和工作時數比例來發給。因此，打工族未休完的特休時數也要比照正職人員折算薪水，可別認為打工族員工時數較少，就覺得不用額外給予特休或折算薪水，因違反規定不僅必須補發薪水以外，還可能吃上2萬元至100萬元罰款，可說是非常得不償失！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航