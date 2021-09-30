美國商務部要求台積電、英特爾、三星等提交「機密資料」，以找出全球晶片短缺的原因

全球晶片荒，隨時有供應斷鏈的危險，美國商務部最近下重手，要求包括台積電在內等晶片製造商提交機密資料，以找出晶片短缺的原因。對此經濟部部長王美花表示，企業應有自己考量，「什麼會公開，什麼不會公開。」台積電今（30）日則表示，不會透露個別客戶的商業機密資訊。

美國商務部本月23日舉辦線上半導體峰會，由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）共同召開，包括台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、美光（Micron）、通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）、BMW及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）都受邀出席。會議旨在提出措施，以緩解美國汽車製造商所面臨的車用晶片短缺問題。

韓國財經媒體《BusinessKorea》28日報導，指出美國政府要求台積電、英特爾、三星、SK海力士等晶片製造商在11月8日前，提交包括客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。

在半導體產業中，客戶資料是最高機密，若洩露恐會嚴重影響 商業往來。另一方面，晶片 庫存和生產數據也會影響晶片價格，為了避免市場波動，這些數據並不會公開。

美國政府目前並未強制要求晶片業者披露這些資訊；然而外界認為，美方可能引用1950年《國防生產法》（Defense Production Act）取得這些資料。《國防生產法》賦予美國總統在國家遭遇危機時，能有更高的權力指導工業生產，COVID-19期間川普與拜登都曾援引該法，加快生產與分配應對新冠疫情所需的醫療用品。

「是時候採取更積極的行動了。」美國商務部長雷蒙多日前接受《路透社》專訪時表示，晶片荒的情況並沒有好轉，某些方面變得更糟， 她表示，本周向業界發出索取晶片相關資料是為了更瞭解供應鏈，目標是 提高透明度，以便找出瓶頸和預測挑戰在哪。

雷蒙多並警告，如果企業不願意回應請求，「我們還有其他的工具，能讓他們向我們提供數據。」她說希望不會走到那步，但如果有必要，「我們會這樣做。」

專家和分析師 指出， 白宮此舉被視為將量化全球半導體供應鏈，為的是讓美國重新在該領域保持領先地位，畢竟美國半導體在過去幾十年已經輸給韓國、台灣等亞洲國家。美國也試圖引進半導體、電動車電池等企業生產設施，以確保能穩定國內所需，這些商品 現在已被認為是「國家安全」等級。

《韓國時報》指出，如果華府真的啟動《國防生產法》的法律程序，那麼在美國有往來業務的半導體公司，都將被迫提交供應鏈的具體數據。

《韓國時報》也指，美國的要求已經過度干預市場， 韓國業內人士呼籲韓國政府不應該閒著，因為晶片產業是國家級的競爭力問題，由於供應鏈相關資訊具有保密性，洩漏恐影響公司未來的談判空間。

美國向台積電施壓，台灣怎麼回應？

台灣的「護國神山」台積電被施壓，經濟部長王美花昨（29）日在立法院被問及此事時表示，這要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚。

不過此番回答，今日遭到前國民黨黨主席江啟臣砲轟是「無情無義」，不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己。

江啟臣說，營業秘密是企業發展核心，攸關企業競爭力，在我國受到法律明文保護。但現在台積電面臨的是美國政府要求，且對於不配合者甚至將引用美國法律強制就範。國家重要產業在他國遇到困難，政府不該儘速了解、掌握訊息，並設法出手相援嗎？美國將以法律強制要求企業提供資訊，企業還有自主決定公開與否的權利嗎？呼籲政府應做台積電的後盾，這不僅是國家的義務，更是該有的情義。

台積電：不會透露客戶資料

美國政府要求台積電及三星等提供機密資料議題連日來引發各界熱烈討論，台積電大股東行政院國發基金今天洽台積電及經濟部確認後，轉達台積電說法「不會透露個別客戶的商業機密資訊」。台積電低調表示，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

國發基金表示，經洽台積電及經濟部確認後，此案為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於9月24日在商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊，以了解整體供應鏈上下游狀況，及美國政府可提供的協助。

國發基金強調，美國政府是公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，而且這是「自願性」回覆意見，目前並非強制性回覆。

國發基金指出，經初步審核，這26個相關問題是否須揭露特定客戶的商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。

經濟部今日也重申，目前美方的做法是採行自願性提供，並非針對特定業者，台灣尊重並理解美國商業法律規範，若我業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

美國商務部需要哪些「機密資料」？

根據美國商務部資料，美方希望國內外半導體公司提供的資料，包括了以下幾項（節錄）：

說明該公司的奈米技術世代，包括設計或製造的半導體材料類型與設備類型； 該公司生產的任何積體電路ー自行生產或代工生產，說明主要的積體電路類型、產品類型、奈米技術世代，以及2019年、2020年和2021年的年銷售額實際或估計數字； 說明該公司銷售的半導體產品，哪些產品訂單積壓最多？說明所有產品屬性、過去一個月的銷售額、以及製造與組裝地點。列出每種產品的前三大現有客戶，以及每個客戶佔該產品銷售額的百分比； 對於生產過程的每個階段，說明貴公司是在內部還是在外部執行。對於貴公司的頂級半導體產品，估計每個產品的2019年交貨時間和當前交貨時間（以天為單位） ，包括整個生產過程和每個生產階段。說明所有遭遇延遲或瓶頸的原因； 對於貴公司的頂級半導體產品，列出所有成品、再製品與入庫產品的一般和當前庫存（以天為單位） ，並對其中的任何變化提供解釋； 過去的一年中，哪些主要的中斷或瓶頸影響了你向客戶提供產品的能力？ 過去三年，貴公司的接單與出貨比是多少? 並請對其中的變化提供解釋。 如果市場對貴公司產品的需求超過貴公司的產能，貴公司分配供貨量的主要方法是什麼？ 公司是否還有可用的產能? 如果有，是什麼因素阻止公司運用該產能？ 公司是否考慮增加產能？如果是，以什麼方式，在什麼時間段，以及存在什麼樣的障礙？公司在評估是否增加產能時考慮哪些因素？ 過去3年中，貴公司是否改變了材料和／或設備的採購水準或慣例？ 在未來的6個月裡，哪一項供應鏈的改變可望大幅提高貴公司供應半導體產品的能力？

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航