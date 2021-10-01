中國與台灣同時申請加入CPTPP，最有可能的結果是都沒能通過第一道關卡

文：趙文衡（明日智庫執行長、美國馬里蘭大學國際政治經濟學博士）

中國與台灣先後提出加入CPTPP的申請，表面上是兩岸的角力，實際上則是美中兩個世界強權的競爭。台灣可以著力的地方不多，兩大強權對抗結果將會決定台灣能否順利入會。

中國加入CPTPP的原因，第一直覺是見獵心喜。美國自己放棄制訂國際經貿規則與主導區域整合的機會，中國想趁隙彌補真空。第二個原因是中國想突破美國在經貿上的封鎖。若中國加入CPTPP，美國將很難另建新的供應鏈而與中國經濟脫鉤。

中國加入CPTPP對美國全球戰略地位造成嚴重挑戰。

首先，中國若加入CPTPP，在全球經貿即占有制訂國際規則的主導權，美國將被邊緣化，此將是美國與中國競爭的一大挫敗。其次，若中國先於美國加入，將因中國阻撓或國內反對，而使美國斷送重返CPTPP的機會。更糟的是，若中國加入CPTPP，等於將勢力伸進美洲，不僅美國的後院（中南美洲），甚至連美國的前院（加拿大）也會被侵門踏戶。在此情況下，美國有很強的動機阻止中國加入。

由於美國與中國均非CPTPP會員國，中國要阻止台灣加入，美國要阻止中國加入，均需透過代理人。中國的可能代理人包括東南亞國家與秘魯，也有可能施壓智利、汶萊與馬來西亞三個重要盟友，儘速完成條約的批准以獲得投票權。

美國的代理人較明確，包括澳洲、日本、加拿大、墨西哥。前兩個國家為四方對話成員；後兩個國家與美國簽訂美墨加協定，受到毒丸條款（poison pill）的制約。

在CPTPP加入過程中有兩道關卡，第一道須通過執委會全體一致同意啟動入會程序。啟動入會程序後，第二道是就入會條件與各國進行實質談判。由於台灣經濟較開放，第二道關卡較易通過，因此，中國會在第一道關卡時即動員盟友阻止台灣加入。由於中國很難達到CPTPP的標準，美國要阻止中國入會，選擇在第一道或第二道關卡設下障礙皆可達到目的。但第二道關卡需要可信賴盟友長期堅守立場，可能夜長夢多，因此選擇第一道關卡的可能性較高。

儘管美國要阻止中國加入CPTPP的利益相當明確，但如果美國選擇第一道關卡放行（儘管機會很小），就可能會產生中國進入談判，而台灣被拒門外的情形。然而，美國如果做如此選擇，有一個可能是想藉此換取台灣進入談判的資格，如此兩岸均可進入談判，而台灣最終達標的機會較大。但美國採用此一選項的可能性不大，中國也不太可能同意。

由於CPTPP採共識決，成功入會的關鍵不在誰的支持，而是誰在反對。

目前台灣加入CPTPP對美國並無太大實質幫助，因此美國為了台灣去「說服」反對台灣加入的會員的機會不大。日本協助台灣入會的動機較強，但會不會為了台灣承受與中國對抗的損失則有疑問。特別是，若美國在第一關即否決中國加入，若再力保台灣過關，將會徹底激怒中國，後果難以預測。因此若中國在第一關即被擋在門外，台灣很可能需要陪榜。

依照上面分析，最可能的結果是兩岸都被阻擋在第一道門外，其他較小的可能依序是：兩岸同時通過第一道關卡，及中國或台灣單獨通過第一道關卡。然而，不管中國是否能通過第一道關卡，在美國的反對下，中國最終要在美國之前達成入會的可能性幾乎是沒有。

台灣即使此次申請不能成功，後續仍然有機會。預料中國的申請將會刺激美國考慮重返CPTPP。然而，在美國加入之前，需先處理國內的反對及法律程序問題，所以尚需一段時間。在美國重返後，為了鞏固聯盟及在亞太經濟整合的地位，將有動機邀請台灣加入，屆時才是台灣加入CPTPP的最佳時機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航