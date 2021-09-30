2022對決杜特蒂？菲律賓反對派聯盟提名副總統羅貝多角逐總統大選

（中央社）菲律賓反對陣營組成的「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」今天宣布，將提名副總統羅貝多（Leni Robredo）角逐下屆總統大位。

菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）3月聯合反對陣營組成跨黨派聯盟1SAMBAYAN，宣布將共同推派下屆正副元首候選人，以結束總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）治下的人權、主權和貧困問題。

菲律賓明年5月將舉行總統大選。1SAMBAYAN下午舉行線上記者會，宣布經內部評估甄選，由羅貝多出線，將成為1SAMBAYAN推舉的總統參選人。

不過，羅貝多尚未正式表態是否參選2022年總統。

聯盟主席卡皮奧說：「我們請求副總統萊妮（即羅貝多）接受我們提名，在我們史上這個艱難時刻領導菲律賓人民。」

他表示：「我們希望她接受這項挑戰。」

‘SAMAHAN NINYO AKONG MAGDASAL THAT OUR DECISION WILL BE WHAT’S BEST FOR OUR COUNTRY’



Vice President Leni Robredo thanked 1Sambayan for endorsing her as its presidential candidate for the 2022 elections but does not confirm whether she accepts the nomination. pic.twitter.com/wbyGrfgRzD — Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2021

雖然羅貝多尚未接受提名，卡皮奧說，他們預期羅貝多參選的可能性很高，因為「她說過，她願意把國家從錯誤和獨裁中拯救出來，她願意接受挑戰」。

明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。卡皮奧說：「我們期待她盡快給我們她的決定。」

目前表態競逐下屆總統寶座者包括馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、拳王巴喬（Manny Pacquiao）和曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。1SAMBAYAN追求反對陣營聯合推派一組正副元首候選人的期待很可能會落空。

另外，菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）近日分裂為杜特蒂和拳王巴喬支持者兩個派系。杜特蒂已接受其中一個分裂派系提名，競選下屆副總統。

1SAMBAYAN曾批評，杜特蒂此舉是出於對國際刑事法院（ICC）和國內司法系統可能因掃毒戰向他問責的恐懼，「相信菲律賓人民會意識到他厚顏無恥、自私和追求私利的動機」。

菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）9月初也表態，明年總統大選他考慮出馬參選。

小馬可仕2016年競選副總統失利，以些微差距敗給隸屬反對陣營的羅貝多。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範