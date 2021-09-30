2021/09/30,
動物

包裝內裡藏洋蔥細節！台灣寵物品牌推世界動物日公益套組幫助浪浪

包裝內裡藏洋蔥細節！台灣寵物品牌推世界動物日公益套組幫助浪浪
Photo Credit : 自然食

我們想讓你知道的是

自然食投入動保多年，發現其困境，決心透過品牌力量替浪浪發聲。「外盒精美的廣告印刷，總能傳遞我們對生活的美好想像，但盒子的內裡卻從不被在意」— 猶如台灣浪浪們的現況。The dark side project公益計畫就此誕生

台灣寵物市場吹起健康養生風，早年跨足並用天然鮮食推廣中醫五行食補養生，更提倡同理心與人寵和諧飼養概念的寵物品牌自然食Natural10，近日將明星產品—寵鮮包與公益概念融合，首創具有特殊意義的全新包裝，精美外盒內藏洋蔥細節，並於世界動物日這天推出公益套組，部分收益投入公益捐贈，用行動邀請民眾一同關心浪浪。

送愛進狗園
Photo Credit : 自然食

疫情下弱勢盼得協助，動保困境前所未有

自然食創辦人長年於收容所、民間團體擔任志工，身體力行陪伴浪浪，每年更於歲末帶領公司同仁手作百份鮮食，替浪浪們準備「年夜飯」送愛進狗園。

此波COVID-19疫情，讓許多民間送養活動都暫時停擺，到訪收容所的民眾減少，浪浪們等家的時間越來越長。自然食共同創辦人April說道：「很擔心當民間團體、私人愛爸愛媽們越做越好，收容所零安樂政策實施後，大家會誤以為浪浪們過得很好，而忘記牠們其實依然在等待一個永遠的家。」

寵鮮包-包裝內裡-2
Photo Credit : 自然食

首創將公益融入產品設計 盼望發揮品牌價值

自然食投入動保多年，發現其困境，決心透過品牌力量替浪浪發聲。「外盒精美的廣告印刷，總能傳遞我們對生活的美好想像，但盒子的內裡卻從不被在意」— 猶如台灣浪浪們的現況。The dark side project公益計畫就此誕生。

他們大膽將長年熱銷的明星產品「寵鮮包」以不增加紙張耗費為前提，在包裝內裡印刷全台收容所資訊，倡導領養不棄養，並計畫延伸到全數產品線。相較多數品牌尤其注重產品高度與形象，不願冒然將公益做成自家暢銷產品；自然食共同創辦人Marco認為：「自然食與公益本來就密不可分，沒有公益就沒有自然食。對的事，我們會堅持下去，力量或許微小，但繼續做一定會有所改變，需要大家一同努力。」

套組
Photo Credit : 自然食

線上販售公益套組 提撥部分收益投入公益

選在世界動物日這天發布消息，自然食除呼籲大眾善待動物外，盼望透過品牌力量讓更多人關心流浪動物，期待生命獲得更公平的對待。而他們也推出多款公益套組及週邊口罩，無論目前是否養寵物都能響應，每組販售將提撥收益的8%投入公益捐贈。

販售地點：自然食 品牌官網

販售期間：2021.9.30-2021.12.31止


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