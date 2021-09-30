智慧型手機市場飽和，昔日股王大立光股價腰斬再打折，創下5年來新低紀錄

今（2021）年7月台股衝上歷史新高達17801.19點，股民們一片歡騰，而相較於昔日股王——大立光（Largan Precision）來說相形黯淡，近日遭外資頻頻倒貨失守頸線，對照其股價高峰6075元已腰斬再打折，一度達來到盤中2110元，創下5年來新低紀錄。

大立光高階鏡頭價格遭壓低、毛利劇減

過去十年中，台灣光學鏡頭出口成長快速，其應用於相機、手持行動裝置、筆電、汽車及監視器等，用途廣泛，後隨著手持行動裝置蓬勃發展，致全球光學鏡頭產業快速成長。

台灣光學鏡頭因擁有技術優勢，經濟部統計處發布，鏡頭出口高度成長期落於2009年至2015年，其出口總值從3億美元一路攀升至之19.7億美元，平均年成長率高達36.5%，成長率高於日本、南韓。

而全球最大手機鏡頭供應商大立光，趁智慧型手機鏡頭市場而起，自2012年起蟬聯台股股王至今年，並於2019年交出最佳成績單，年營收衝上607.5億元，每股稅後淨利（EPS）210.7元，雙雙創下了歷史新高。

2019年高階鏡頭大幅出貨下，大立光全年毛利率高達69%，晶圓代工龍頭台積電的毛利率僅46%。仲英財富管理顧問公司投資長陳唯泰指出：「大立光不只是2019年做對事，而是一直成功，它的三大策略就是：鎖定目標、持續擴充、不畏雜音」。

不過，隨著手機鏡頭市場日益激烈，加上鏡頭硬體規格「升級見頂」，外界對後市的雜音不絕於耳，外資高盛發布報告，大立光獲利衰退將持續到2023年後，其它機構包括瑞銀、麥格理、摩根士丹利等機構，9月的最新目標價，均降至2500元以下。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃強調：「大立光的毛利率是關鍵，若是能守住毛利率，未來還是有可能衝高，」不過，他說，從財報觀察大立光從2017年至2019年問鼎後（68%至69%左右），2020年掉到66%開始衰退。

「今年從第一季開始又往下掉（毛利率），現在已經變成60%左右，」黃柏堃說，這是一個很大的警訊，不到一年的時間競爭力受到挑戰。

智慧型手機市場飽和 大立光重返車用鏡頭市場

大立光執行長林恩平在今年7月8日法說會裡繼續釋出保守看法，8月展望不明朗，凝重的神情反應出公司營運上不如以往。

市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）表示，智慧型手機自2013年突破10億隻高峰後，2014年成長率開始下降幅度達38%，此後開始逐年下滑。

「大立光除了日前身陷技術外洩的問題外，中國鏡頭廠舜宇光學（Sunny Optical Technology ）技術已經漸漸趕上，」他說，面對主力市場飽和，後進競爭者漸多情況下，領先優勢一點一滴喪失。

隨著手機市場成長趨緩，各大企業紛紛尋找新的產業進行投資，黃柏堃指出：「鴻海最明顯、積極，大家都知道鴻海過去做iPhone，但也很清楚它往電動車產業投入非常深」。

鴻海計劃2025年前在全球電動車市場中奪下10%市占，中華信評指出，鴻海近年資本支出上看新台幣700億至900億元，電動車業務可望成為鴻海的長期成長途徑之一。

反而，大立光卻於2019年退出車用鏡頭市場。大立光當時向《財訊》記者表示：「公司現階段把重心放在手機鏡頭，目前不會把資源投入車用市場」。

佳凌董事長劉嘉彬指出原因：1.車用鏡頭少量多樣與大立光管理方式截然不同；2.大立光瞄準的是傳統的倒車雷達與環景鏡頭市場，要面臨與中國廠激烈競爭；3.切入車用鏡頭時間較晚失去先機。

隨著市場變化，大立光卻又對外表示將重返車用鏡頭市場，《財訊》報導指出，大立光髮夾彎改變策略，主要是因為汽車市場轉變，不得不改變策略進攻車用鏡頭。

「主要是原有的客戶成長『超乎預期』，原本我們就是他的供應商，就持續做下去，他們認為大家都配合得很好，未來量也會放大，」林恩平對《財訊》透露。

黃柏堃強調，股價一方面看財報中獲利，二來也很重題材，手機市場喊飽和已經不是新鮮事，公司必須要往新產業（電動車）前進。他說：「大立光改變心意攻車用鏡頭市場是好，但會不會太晚了？」

大立光訂於10月7日召開法說會，屆時將公布第3季獲利、第4季展望，外界將關注3大重點，包含：下半年營收能否持續回升，還有車用光學市場應用進展，以及手機客戶高階鏡頭開發情況，外界關切昔日股王能重返巔峰，還是黯然走下舞台。

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核稿編輯：翁世航