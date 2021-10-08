《跟自己作伴》：進入人生下半場，「四十有惑」反而是一個重新檢視的起點

文：蔡惠芳

人生下半場，學習安適自在

人生是一個不斷轉換的過程，隨著年齡、生活經驗、角色轉換以及社會情境等，形成每個人獨一無二的生活樣貌。

每個世代都在不同的成長背景下，各自從生活中找到屬於自己認同的「從容」。青壯年階段，須同時面對下一代的扶育和高齡長輩者的照顧，身兼為人子女所應扮演的照顧、承擔的角色。

在工作上面，中壯世代也還不能退休，同時負荷著職場、家庭，甚至自我的調整，蠟燭多頭燒的境況，他們所要面對的，真的是一個巨大的挑戰。

四十有惑？重新檢視自我

人生走到這個階段，層層的負荷交雜，往前是生命曾有的堆疊，往後是人生下半場的境遇。

財富、名聲似乎填補不了內在靈魂的空虛，定下來才發現，人生旅程到了這段路，可以說最是驚險的階段，卻也因為過往的歷練，而足以承擔。

此時展現出一種從容的態度，面對自己內在或多或少已經體會到一些對於人生起落的理解，這個姿態就是「四十而不惑」嗎？或許不是，反而是人生四十才開始瞭解「惑」是什麼，才開始體會原來自己還有這麼多的疑問，不曾認真思考過，也沒能深刻感受和自己在一起的踏實感。

如果你問一個剛在牙牙學語的小孩：「漂不漂亮啊？」

他會回：「漂亮！」

你再問：「好不好呀？」

他就回：「好！」

當小孩成長到青少年時期，有了自己的想法，不再任你擺佈，也容易唱反調；接著二、三十歲踏入社會開始工作，慢慢感受到自己的責任，想法開始定下來，學著設定自己未來的目標，該工作就工作，該打拚就打拚。在庸庸碌碌中，快速累積人生的體驗，也活出自己的生活樣態。

我們常說四十歲以後，開始進入人生下半場，不論是對於生活的「不惑」，或是自我價值的「惑」，反而是一個重新檢視的起點。

此時開始對人生的價值、意義提出疑問。所以，這個時候，其實是很好的機會，重新用一個視角看見過去時空背景下所塑造、養成的自己，當中有哪些是自己珍惜的事物，哪些又是想掙脫或改變的回憶？

如果依循過去設定的目標，仍是你要的嗎？「轉換」，何時出現在你的心裡？它會是你的選項嗎？如果是，你有沒有能力去轉換？

很多人在中年的時候，會選擇轉換跑道，那種決心，應該是經過一番深思熟慮的結果，不同於年輕時候的不經世事，衝動莽撞或好奇探索。

其中展現了所謂的「不惑」，一定曾經開啟了一個自我的提問，包含我想要的，我可以的，以及我在乎的……，整個過程便是「找自己」的探索與對話。

往往在這個階段，會回頭去看以前年輕的時候，重新整理或是檢視、修正。總而言之，可以在自我對話的「問號」裡面，重新找到自己的答案。

有些人會發現中年之後培養出來的興趣，包含了年輕歲月裡的熱情、堅持，或者在挫折中的信仰，因為這是集結了他的故事、努力、經驗跟內涵。

走進不惑階段，得先自我解惑

儀安是位護理師，工作輪值的關係，白班、小夜、大夜的排班讓她的生活節奏無法像一般上班族般的規律。

週末朋友邀約出外踏青，她不是正在值班，就是剛下大夜要補眠，生活越來越宅，也覺得離大家越來越遠，甚至懷疑起工作的意義難道是在破壞自己的人生？

在一次偶然之下，她在花市買了幾株迷你型的蘭花，不佔空間，剛好掛在窗邊。逐漸地，儀安發現自己對照顧花草很有興趣，喜歡上那種跟著季節等待花開吐芽的期待感，也開始對植物栽種有更多的認識，還加入網路社群的討論群組，從中找到一份適合自己的歸屬感。

興趣的累積要靠時間，每年花開的時候，是儀安最期待的季節，因為可以分享自己的栽培成果，透過盆栽而在生活中實現了自己的成就感，貼近自己的心。

幾年下來，雖說稱不上是專家，但說是業餘玩家也不為過，各種品種特性，如數家珍。回想當初是從生活的空虛裡找尋出口，進而透過興趣找到自己，轉換的經驗，同時也是自己的一段故事。

中年世代的負荷是很沉重的，可是也因為如此，而有機會透過這樣一個機緣，重新整理、思考，進而覺察什麼才是自己要的。

所以在「四十而不惑」開始的「不惑」，要先走過前面「惑」的階段，問自己很多的問題，才能夠走到後面的「不惑」。

也就明白，在和自己對話的過程裡，這些事物為什麼會變成你的珍藏？也撿起了許多過去已經快遺忘的故事，把自己的問號解開。

叩問生命，不急著找解答

難道人生的疑惑，都找得到解答嗎？倘若對自己的提問暫時解不開，那不就背著更多的困擾，庸人自擾了嗎？

其實我們可以把自我探索的過程，當成是一種生命的陪伴與對話，也就是成為一種習慣與過程，而不是將目標設定成「要得到結論」。

一時得不到解答時，你有很多種方法可以做，本來生命中的提問，就不一定會立即找到答案，因此，不要讓自己鑽進死胡同。我們常形容生命對於自己的叩問，就像是貝殼裡的那一粒沙，一直刺痛著你，雖然沒辦法處理掉，卻也促使我們更加瞭解自己。

很多的自我探索或課題，不一定要在看見的當下就得馬上處理。

有時候先瞭解一下過去的創傷或是衝突，再等待合適的時機，才能有所行動，因為可能還會牽扯到別人，而在這個時機點，你準備好了，對方不一定準備好了，你覺得想要去處理，時機不見得是剛剛好，所以就順勢而為吧！

有時候它會在合適的時候，自然產生解決的動力，水到渠成。

就像我的一位朋友前陣子跟我分享掙扎了二十年的心事，終於在二十年之後，她找到前任男友，彼此把當年分手時候的不愉快講清楚。

我疑惑地問：「可是這二十年來，妳不也過著幸福快樂的日子？」

她說：「對，可是我總覺得人生到這個階段了，有一些東西還是想要清掉。」對於朋友來說，這個過程就好比是個「儀式」，完成了才能真的放下，把它視為一段插曲，讓自己可以繼續前進，不再掛心。

當然，也許事情就這樣放著，也不會對她造成影響，可是心中總會覺得就差了那麼一點點。

因緣際會之下，她和前男友在網絡社群裡互相加了好友，所以朋友認為這是可以好好把當年的過程重新整理一次的機會。

對她而言，她一直看到當年缺乏勇氣的自己，而在多年後，她已經比當年更有力量了，可以勇敢地接應當年的衝擊及疑惑了。

不論結局如何，對她而言就是一個完成。也許答案並不是重點，而是面對自己當年逃開的膽怯，以及不想碰觸的傷痛，或許幾年來，她可能有很多的怨恨或是不解吧，但是想想現在的自己後來也過得很幸福美滿。

用現在的視角回顧過往，可以給當年的自己一個擁抱，給這幾年的受苦一份疼惜，用自己的力量來照顧自己的心情，也見證自己的成長。

書籍介紹

本文摘錄自《跟自己作伴：找回獨處不心慌的安定力量》，博思智庫出版

作者：蔡惠芳

——迷茫世代，身心安頓之道——

停下腳步，按下暫停鍵，跟久違的自己相遇！

變動時代的日常喘息，忙碌身心的安頓練習。

一個重新靠近自己，傾聽內在聲音的最佳時機。

「慢一點，好讓靈魂跟上來！」

安頓自我第一步，啟動心靈連線。

疫病時代，一個重新靠近、傾聽自己的最佳契機。

➤不勇敢的時候，找自己——

疫情之前，工作、家庭、聚會，多數人忙著衝刺生活，沒有太多時間留給自己。

疫情之間，口罩、病毒、警戒升級，人與人刻意保持安全距離，竟加深內在的恐慌。

疫情之後，讓靈魂跟上，緩下腳步，傾聽情緒，覺察情緒，進入「找自己」的旅程……。

➤迷茫時刻，開啟自我對話——

「接下來該怎麼辦？」、「這件事情做了會怎麼樣？」、「我該怎麼做決定？」

我們不急著找解答，試著梳理情緒，聆聽生命給出的訊息，在心裡慢慢演繹出更清晰的想法與行動，帶來一股支持、療癒的力量。

➤解憂角落，練習安住自在——

我是誰？我在哪裡？為什麼哭泣？為什麼難過？未來會變得如何？

人生也有「暫時卡住」的時候，找一處「解憂角落」，陪伴不順心的自己，讓身心安住。

迷茫世代的安定學，獨處時刻的再看見——

面對生活各種衝擊，社工與心理專家的觀點，重新審視獨處時的安頓之道。

於是發現：「原來，我還可以重新選擇！」

接納自我是一條漫長的旅程，希望這本書如同置身浩淼大海中的小舟，願能適時給予一些安穩的力量，在波瀾之後，更堅定地前行。

本書特色

☉打破獨處迷思，找到自我對話的入口

☉不勇敢的時刻，給自己一個心理支援

☉面臨各種生命變動情境的思考與因應

☉開啟自我探索，動盪時代的安定處方箋

☉遇見自己，分享【獨處不心慌．安定練習】

Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航