2020年「聯網電視」廣告收入衝破歷史紀錄，潛力無窮的「CTV」究竟是什麼？

2019年至今，疫情肆虐，改變了人們的生活型態，同時也衝擊了數位廣告市場的預算分配。在這「數位影音廣告標誌性的一年」中，最亮眼的一匹黑馬，非CTV（又稱「聯網電視」、「智慧電視」）廣告莫屬。2020年，投入於CTV的廣告支出來到歷年最高，平均每位廣告主較2019年同期，多花費了22%預算於CTV領域；2021年，更有35%廣告主預計針對CTV廣告投入更多預算。

TenMax將透過這一篇文章，向你介紹：

什麼是CTV

CTV廣告，為何竄起？

CTV廣告的優勢與挑戰

CTV廣告：2020年實際支出vs2021年展望

準備好了嗎？接下來就跟著TenMax認識這一個潛力無窮的新媒體——

什麼是CTV？

CTV全名為「Connected TV」，又稱為「聯網電視」或是「智慧電視」，相較於傳統有線電視（Linear TV），多了連結網路的功能。也就是說，有了CTV，除了可以觀看傳統第四台之外，亦可瀏覽網上內容、隨選隨看，例如YouTube影音社群、Netflix影音串流平台⋯⋯等。目前，市面上較常見的CTV系統包含：Android TV、Tizen、webOS、Firefox⋯⋯等。

知識補給站：CTVvs.OTT，差在哪？ OTT是透過網際網路來提供影音內容的平台，也就是我們俗稱的影音串流平台，例如Netflix、愛奇藝、HBOGO、Disney+⋯⋯等，OTT內容可以透過電腦、手機或電視播放；而CTV則是其中的一種系統和載體，透過「電視」來播映包含OTT在內的影音內容。

CTV廣告，為何竄起？

CTV廣告成為2020年的大黑馬，可說是時勢造英雄，讓我們來看看以下兩個主因：



1. 宅經濟！疫情下大幅增長的影音需求

避免出門、遠端工作的「宅式生活」成了疫情時代的指標特色，大幅帶動CVT、OTT（影音串流平台）以及移動設備（Mobile）的使用，廣告主轉而將原本投入於戶外看板、傳統有線電視的預算，投入於前述媒體。

Photo Credit: TenMax

2. 後cookie時代，第一方資料成浮木

隨著資料隱私的保障持續提升，Google Chrome等主流瀏覽器宣布於2022年前逐步淘汰第三方cookie；蘋果旗下的iOS系統也啟動ATT隱私架構，明示APP必須取得用戶積極同意，才可搜集用戶資料並追蹤其網路行為—— 以上新政成為了廣告主心頭的惡夢，紛紛思索如何應對。



那麼，不如向餅乾不存在的世界進攻吧！大部分的CTV／OTT服務都需要使用者提供個人資料、Email或電話號碼來登入，方便系統進行個人化的內容推薦、資料存檔等，這也代表著系統擁有自身的資料庫（第一方數據），不受限於第三方cookie，可以幫助廣告主精準投放廣告。

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CTV廣告的優勢

上述兩大趨勢，彰顯了CTV廣告具備的優勢：

可尋址性

第一方資料，精準鎖定

隨著使用者與使用頻率成長而持續增加的覆蓋率

除此之外，CTV還有一個重要的特點：

環境內充滿高品質影音內容

環境穩定可靠，廣告主毋須擔心品牌安全

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CTV廣告的挑戰

至今似乎都在說CTV的好話？其實，CTV廣告也有一些待解的挑戰：

CTV仍被視為很新的媒體

現況下，CTV的千次曝光成本（CPM）比其他數位影音還高

廣告主受限於傳統電視廣告的認知，不清楚投放規範與成效衡量

可預期的是，這些挑戰將隨著CTV廣告逐漸普及、市場愈趨廣大而式微。讓我們一起看看CTV在2020年數位廣告市場的突破，以及精彩可期的未來。

2020年CTV廣告實際支出

CTV在2020年的廣告支出中，創下了 迄今為止的最高紀錄

高達73% CTV廣告主減少原本投入廣播、電視的花費，轉而投入於此

相較於2019年，CTV廣告支出最高的產業類別，分別是：汽車、家具、家用消費品和零售業

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2021年影音廣告展望

56%影音廣告預算將投入至數位領域（相比於傳統的有線電視）

全通路的數位影音廣告營收，預期迎來兩位數的成長

CTV廣告，預期佔據數位影音廣告的最大份額

CTV廣告，2021年預期支出增加幅度最大的產業，分別是：金融、保健、娛樂、電信⋯⋯等

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資料顯示，各方對於CTV廣告的未來發展呈現樂觀心態，數位影音內容可說是大放異彩。如果你還在苦思明年度數位廣告預算如何分配，或許可以參考以上趨勢，嘗試暸解CTV等數位影音平台的優劣，思酌自家品牌是否適合此類媒體！

參考資料：IAB, FY 2020 Digital Video Advertising Spend Report

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航