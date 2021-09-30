10大議題跨界團結 第二屆台灣地方創生年會11月桃園見

第二屆台灣地方創生年會將在11/19、11/20登場，將以「遊程 X 地方」、「數位行銷 X 地方」、「在地產業 X 通路」等10個主題，讓地方創生的團隊能有機會與不同領域相互交流；此外，2天1夜的「山海見學團」，以及「地域振興大賞」，都仍讓參加的民眾能有最在地的桃園體驗。

由民間自發組成的台灣地域振興聯盟攜手桃園市客家青年會、30 位各領域專業講師、以及全台地方創生團隊攜手合作的第二屆台灣地方創生年會，將採「跨區分場」的模式，在桃園市政府青年事務局、桃園興光堡壘、桃園設計庫、大溪原住民族文化會館、龍潭野菱蔓生五個場地同時串連直播與實體舉行。

年會主題「連結」：從相聚找回相互扶持的美好與氣力

期望打造屬於台灣地域實踐者們一期一會的匯流平台，第二屆以「連結」為主題，展開十大議題的串流，整合「產業文化 X 設計」、「遊程 X 地方」、「數位行銷 X 地方」、「在地產業 X 通路」、「品牌 X 品牌」、「空間 X 服務」、「服務 X 設計」、「企業 X 地方 X 政府」、「族群文化 X 教育」、「地方文化 X 食物設計」等10個主題，期待讓地方創生團隊與不同領域相互交流、開拓彼此視野。

今年也首度舉辦兩天一夜的「山海見學團」，其中半天的時間與桃園地方團隊體驗與交流，創造真實接觸與深度交流；另外在「地域振興大賞」中，邀請學者先進及專家擔任籌組選件團隊，期望透過十大獎項徵選，讓地方被看見，讓團隊發光。

2021台灣地方創生年會 https://www.placesmaking.com

[關於台灣地域振興聯盟]

「台灣地域振興聯盟」於 2020 年 2 月 7日正式牽手結盟，由甘樂文創、林 事務所、樹冠影響力投資、幸福果實、小鎮文創、旅庫、鹿港囝仔、茶籽堂、台青蕉、好食機，等十個國內知名創生相關機構之創辦人共同發起，號召全台灣地方創生第一線實戰團隊，聯盟夥伴未來互相陪伴、分享、學習、支持，成為一個共好、利他的支持型社群。今年台灣地域振興聯盟成立「年會籌辦委員會」、「支持系統委員會」及「政策倡議委員會」，由各委員會組織聯盟短期與長期的推動目標，攜手跨領域專業人士加入地方創生工作中，期望帶來的地方創生更多元面向的討論。