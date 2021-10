《琴酒天堂》：歷史早已證明琴酒是適合DIY的對象，浴缸則成了蒸餾器的替代品

文:崔斯坦.史蒂文森(Tristan Stephenson)

琴酒正是良藥 Gin is Just the Tonic

要研究琴湯尼久遠的歷史,我們必須先著手調查通寧水(tonic water)的起源,更精確地說,是通寧水的「樹皮」。通寧水不只是一種帶甜、帶酸、發出嘶嘶氣泡的水,還含有一種關鍵的成分:奎寧(quinine)。奎寧是一種很有效的止痛劑、退熱劑,也是特別優秀的抗瘧疾藥。

奎寧是從金雞納樹(Cinchona tree)天然製造的一種成分。這種紅色樹皮的樹共有九十多個品種,恰好也是咖啡樹的親戚。秘魯金雞納樹皮在大約1631年時被引進歐洲,當時就連最厲害的醫生,都完全不知道造成「沼澤熱」(marsh fever)或「發冷病」(the ague)——當時稱呼瘧疾的方式——的成因,也不知道治療方法。

發現金雞納樹的奇蹟故事大致如下:大約在十七世紀早期,秘魯總督之妻欽瓊伯爵夫人(Countess of Chinchón)得了隔日熱(tertian fever,一種每隔兩天就會發作的瘧疾),病得相當嚴重。伯爵夫人在當時是位頗受歡迎的名人,秘魯因此備受譴責,而伯爵夫人重病的消息一路從利馬(Lima)流傳到其他殖民地,包括安地斯(Andean)山區小鎮洛哈(Loxa)。洛哈的提督一路來到利馬,與總督會面,並開出了一個從當地樹木的樹皮提煉出來的特殊藥方。伯爵夫人恢復了健康,而這種樹便以她的名字重新命名為「金雞鈉」,向伯爵夫人致敬。

不過,這個故事只有一個小小的問題——它是完全虛構的故事。伯爵夫人實際上從未染病,直到她在1641年猝死於前往馬德里(Madrid)的旅途中。總督祕書留下的詳細日記也幾乎沒有提到瘧疾,更絲毫沒有提及由樹皮製成的某種神奇藥方。

另一個可能的故事是印加人(Incas)將這種樹的知識(當然是被迫的)傳給了西班牙征服者。記錄了金雞鈉樹的藥用特性最好也最早的文獻,出自一位名叫安東尼奧.德.拉.卡蘭查(Antonio de la Calancha)的奧古斯丁修道士(Augustinian Friar)之手,他在1638年寫道:「在洛哈鄉間,有著一種 被稱為熱病樹的樹木,將肉桂色的樹皮磨成重達兩枚小銀幣的粉末,做成飲料,將能治癒發燒及隔日熱。這種飲料為利馬帶來奇蹟般的成果。」

另一位神父伯納貝.科博(Bernabé Cobó)在隔年寫下了類似的記述,將這種滋補飲料描述為「有些粗糙,而且非常苦」,並建議「這些粉末必須⋯⋯摻進葡萄酒或任何其他酒類服用。」

我們能肯定的是,進入十八世紀時,金雞納樹皮粉末已被作為抗瘧疾藥廣泛使用,往往會加入葡萄酒和雪莉酒中服用,以遮蓋極其強烈的苦味。伯納多.拉馬齊尼(Bernardo Rammazzini)是摩德納公爵(Duke of Modena)的主治醫生,他在1707年寫道:「金雞鈉樹為醫學這門技藝帶來了深遠的革命,正如火藥之於戰爭的技藝。」

十九世紀以前,西班牙人全盤掌控了奎寧在全世界的供應,直到荷蘭人和英國人成功在爪哇(Java)及印度栽種金雞納樹,這種藥物在殖民地才變得普遍。奎寧最初於1820年在法國被萃取出來,1823年,總部位於費城的羅森葛登父子公司(Rosengarten & Sons)製造出了奎寧藥丸。對大多數人來說,這項進步可是讓他們放下了心中大石,因為他們再也不用忍受通寧水的苦味了。

但是,當時位於印度殖民地的英國部隊早就已經開發出了應對方法。他們把通寧水和糖與琴酒混在一起,結果調出了不只味道足堪忍受、還能好好享受的成果。在半個世紀之後挖掘巴拿馬運河的西印度工人,也想出了類似的辦法,將奎寧藥丸混在粉紅檸檬水(pink lemonade)與琴酒裡。在服用者眼中,這想必是個雙重加分。

在十九世紀,琴酒仍被視為一種健康飲料。它並非萬靈丹,但也許就和每日服用的多種維他命一樣。1890年,《倫敦醫學誌》(London Medical Recorder)直言不諱地表達他們對此事的立場:「最近我們注意到了『原普利茅斯琴酒』(Original Plymouth Gin)。由於這本《醫學誌》將在印度的同行之間流通,我們呼籲各位關注此物的藥用價值及一般用途。」

伊拉姆斯.龐德(Erasmus Bond)在1858年推出了第一個市售通寧水品牌,而在1770年推出世界上第一個碳酸水品牌的約翰.雅各.施威普(Jean Jacob Schweppe,同名品牌Schweppes的中文譯名為「舒味思」)也很快跟上了龐德的腳步。舒味思的原味氣泡水共有不少於五種的氣泡程度,並聲稱每一種都具備了不同的療效。將近兩百五十年來,舒味思一直都是氣泡水的大師。

我在2004年初次探索自製通寧水的方法時,在英國只買得到舒味思和碧域(Britvic)的氣泡水。如今,不管是網路商店或超市,都有超過一打的氣泡水品牌任君挑選。芬味樹(Fever Tree) 這個品牌推出後,帶動了這種飲品的成長。該品牌的聲明相當正確:「當你的琴湯尼有四分之三都是通寧水時,請確保你用的是最好的通寧水。」

最棒的通寧水究竟是芬味樹還是其他品牌,這個問題的答案其實十分主觀——真正的情況相當令人耳目一新:一瓶打天下的通寧水品牌可能並不存在,因為每種琴酒都有獨特的植物風味,也因此都有各自最適合的通寧水伴侶。如果你喜歡的話,也可以稱之為對應毒藥的解毒劑——不過,只有芬味樹和東方帝國(East Imperial,可能是擁有最棒的單獨飲用風味)的通寧水會出現在我的名單上。

隨著對「工藝通寧水」的需求水漲船高,調酒師也面臨越來越多需要增加通寧水選擇的壓力,加味通寧水便應運而生。如今你能任意挑選聽起來較熟悉、風味較天然的接骨木花、檸檬和甘草,或是試試不尋常的「地中海風味」和「草本風味」。神奇的是,唯一一種經濟實惠的奎寧取得來源就是金雞納樹,因此即便是低價的通寧水品牌,也仍是從金雞納樹樹皮萃取奎寧。

不過,在挑選優質通寧水時,最容易被忽視的因素之一可能是氣泡程度。冰塊和琴酒會讓通寧水的氣泡散失,而在我來看,沒有其他品牌比得上舒味思那彷彿要把你的臉融化的碳酸衝擊——每瓶通寧水裡的二氧化碳都多得不可思議。

夠勁的潘趣酒 A Punch and A Kick

哈利.克拉多克(Harry Craddock)的《薩伏伊調酒手札》(The Savoy Cocktail Book)在1930年出版時,琴酒已是調酒師手中最可靠的武器。克拉多克的這份「碩士論文」列出了七百五十種調酒酒譜, 其中超過一半都使用了琴酒,或某種風格的琴酒:琴酒、干型琴酒、普利茅斯琴酒和老湯姆琴酒。馬丁尼、司令(Sling)和費茲(Fizz)等調酒正處於巔峰狀態,此時可說是琴酒的黃金年代。

但琴酒能發展至此,一路上並非毫無波折。琴酒在成為調酒界明星的過程,就如同所有尷尬的青少年時期一樣,充滿了令人不快的經驗與邂逅。礙於二流商品的身分,以及在早期調酒界的實驗中老是獲得難喝成果的經驗,琴酒並非是最初調酒用的烈酒——擁有此等榮譽的是白蘭地和威士忌——但琴酒也許是調酒師最有力的實驗對象。

潘趣酒(Punch)比調酒早出現至少兩百年,但十八世紀的「琴酒潘趣」(Gin Punch)這個詞,本身卻有點自相矛盾。潘趣酒的原料極其豐富,有亞洲來的檸檬和柳橙、來自加勒比殖民地區的香料和糖,以及進口白蘭地或蘭姆酒,一缸要價八先令,實在是非常昂貴。另一方面,英格蘭琴酒就像被廣大困苦民眾濫用的古柯鹼,而我們也早已知道,它的製作成本非常低廉。

不用說,把琴酒加進潘趣酒裡根本就是瘋了,就像把一湯匙海洛英加進一杯布根地紅酒一樣。但他們真的這麼幹了。潘趣酒的世界因而迎來了新的一群中產階級消費者,這些人十分樂意用一先令的酒錢,一嚐被玷汙的上流社會滋味。十八世紀的琴酒潘趣酒譜並沒有流傳後世(也許我們該因此心懷感激),不過由於進口的荷蘭琴酒或較劣質的英格蘭琴酒都可以拿來調製琴酒潘趣,因此這種酒似乎有許多不同的用途。

一份1749年的日記顯示琴酒潘趣可能不適合人類飲用(據此,應該是以英格蘭琴酒調製的)——其建議用法是在某種配方中加入「一牛角杯的琴酒潘趣」,以治療牛隻的瘟熱病。到了十八世紀末期,有越來越多作為非牲口用藥物的使用方法出現,例如使用琴酒潘趣治療腎結石、促進排汗、改善身體虛弱、治療腳氣病(營養缺乏)及其他諸多用途。

品質更好的潘趣酒當然存在。為塞謬爾.約翰遜(Samuel Johnson)作傳的蘇格蘭律師詹姆士.博斯韋爾(James Boswell),在1776年飲用的潘趣酒更有可能是用進口的好貨調製的。博斯韋爾在日記中記錄了與琴酒邂逅的美好一夜——更準確地說,是琴酒潘趣:「我喝太多琴酒潘趣了。對我來說這是一種全新的酒,而我非常喜愛。」

當喬治時代(Georgian period)邁入尾聲、琴酒殿堂一間間開幕時,琴酒潘趣的酒譜也開始出現。然而,最早的酒譜並不是從琴酒殿堂或醫生手冊找到的,而是出自倫敦那些被菸草煙霧燻黃的紳士俱樂部,像是林曼斯飯店(Limmer’s Hotel)和加 里克俱樂部(Garrick Club)——說也奇怪,甚至還有牛津大學。

《牛津夜酒》(Oxford Nightcaps,1827年出版)是一份由牛津大學委託製作的三十頁小冊子,收錄了各式各樣怪誕又神奇的酒譜。這本書完全可稱得上是「世界上第一本調酒書」——或說是一本只為了混調飲料而寫的書——其中收錄了一份以1200毫升琴酒、柳橙、檸檬、「capillaire」(一種以橙花純露增添香氣的糖漿)與白酒製成的「琴酒潘趣」酒譜。就這樣,沒什麼特別的⋯⋯噢,等等⋯⋯這種酒的原料還有犢牛腳凍(calves-feet jelly),也就是小牛腳煮沸後製成的早期明膠替代品。美味極了。

加里克俱樂部潘趣(Garrick Club Punch)這種酒就平易近人多了——由1831年在萊斯特廣場(Leicester Square)開張的同名俱樂部提供。俱樂部的經理是位名叫史蒂芬.普萊斯(Stephen Price)的美國人,他是冰蘇打水的早期擁護者,而這在當時看似是種奇怪的組合——大衛.溫德里奇(David Wondrich)曾在《潘趣酒》(Punch,2011年出版)中寫道:「蘇打水曾是一種流行的解酒良方⋯⋯被視為潘趣酒的敵人,而非同謀。」

加里克俱樂部潘趣的酒譜於1835年發表在《倫敦季刊》(London Quarterly),原料包含了「300毫升琴酒、檸檬皮、 檸檬汁、糖、瑪拉斯奇諾櫻桃酒(maraschino)、 750毫升水和兩瓶冰蘇打水」。這種酒緊接著風靡全球,為林曼斯潘趣(Limmer’s Punch)以及約翰.柯林斯(John Collins)與湯姆.柯林斯(Tom Collins)在1870年代於美國引起風潮的單杯潘趣酒款打下了基礎。

威廉.泰靈頓(William Terrington)的《冷杯與美酒》(Cooling Cup and Dainty Drinks,1869年出版)收錄了八種琴酒潘趣酒譜,包括「加里克潘趣」和他自己的「泰靈頓潘趣」(Gin Punch à la Terrington)——將加里克俱樂部潘趣中的瑪拉斯奇諾櫻桃酒換成綠蕁麻利口酒(Green Chartreuse)。這本書顯然是為了能在飲酒作樂上花大錢的人而寫,其中列出了鳳梨糖漿和綠茶這種無比奢侈的商品,甚至還教讀者如何分辨德國氣泡水、「氣泡檸檬水」和薇姿(Vichy)的水,接著提供不同冰塊種類的作法及採買處。

琴酒出現在泰靈頓的書裡,是一個驚人的信號,顯示了英格蘭琴酒在該書出現前的幾十年間達成了多少成就。他在書裡明確指出要使用「不甜的優質琴酒」,讓我們幾乎能確信他很可能不是在說杜松子酒,而是英格蘭琴酒。從甜轉變到干型的步伐——至少在英格蘭——終於開始加快了。

一大缸潘趣酒(Punch Bowl)是完美的社交調味料,適合言談機智、氣氛高昂的朋友聚會,以及在生意夥伴之間友好地談論政治時飲用。潘趣酒是一個可以享受混調飲料樂趣的運動場,但調酒的發明,卻讓這種團隊遊戲畫上了休止符。泰靈頓的書以及《傑瑞.湯瑪士的調酒指南》(Jerry Thomas’ Bartender’s Guide)雖然羅列了不少潘趣酒酒譜,卻都更著重在單杯飲用的潘趣酒,後來的書籍更是完全只寫調酒。

在接下來五十年間,調酒書籍的內容都是如此。親眼看著經驗老到的調酒師,以靈巧的動作調出專屬於顧客的飲料,能帶來一種施虐般的愉悅。因此,混調飲料的未來並不在渾濁的英格蘭潘趣酒缸裡,而是冰涼的美國調酒杯之中。

美國酒飲 The American Drink

杜松子酒在美國稱霸了幾乎整個十九世紀。這部分要歸因於大量的荷蘭移民(在曼哈頓成為紐約 〔New York,字面意義是「新約克」〕之前,被稱為新阿姆斯特丹)帶來了高品質的烈酒,以及更優秀的蒸餾技藝。美國在十九世紀進口「荷蘭琴酒」的數量,是英格蘭琴酒進口量的五倍。在那個時期成立的美國琴酒蒸餾廠也很快跟進,多數酒廠複製 了「荷蘭琴酒」的作法,甚至假造產品的標籤,不止一次惹上法律糾紛。由於調酒越來越流行——部分是因為從1830年代開始,冰塊就變得很好取得——因此美國需要琴酒。

而在1840年代誕生的搖酒器(cocktail shaker),代表了美國有多口渴。美國最愛國的烈酒威士忌高居於調酒之王的寶座,進口白蘭地則緊追在後,但琴酒蒸餾廠也如雨後春筍冒出,以滿足大眾需求,並建立起市場。到了1851年,布魯克林已經有了六間蒸餾廠,生產了總共1300萬多公升的穀物烈酒,其中大部分都是為了精餾成琴酒。

美國人的蒸餾指南《霍爾的蒸餾器》(Hall’s Distiller,1813年出版)花了整整一章談論「仿製荷蘭琴酒的完整且明確的指示」,也讓我們一窺美國的琴酒和杜松子酒在十九世紀早期的樣態:「不幸地,使用松節油的烈酒變得太過普遍,這也是導致美國琴酒品質低下的主要原因之一。」書中接著提問:「為什麼我們不能製造出和荷蘭一樣好的琴酒?荷蘭琴酒的優越之處想必與某種祕密有關,也只有他們自己知道。」霍爾在書裡為蒸餾師提供了詳細的實際建議,告訴他們該怎麼調整,以模仿荷蘭人的作法。

1870年,美國北方的第一間干型琴酒蒸餾廠開張了,創辦人是查爾斯與麥斯米蘭.弗萊施曼(Charles and Maximilian Fleischmann),來自於1860年代移民至美國的捷克蒸餾師與釀酒師家庭。以俄亥俄州的辛辛那提(Cincinnati)為起點的這對兄弟,早就因新鮮酵母(compressed yeast)而聲名大噪,也成為全世界最大的酵母製造商。查爾斯的兒子朱利亞斯(Julius)在二十八歲當上辛辛那提的市長,而就如同這個迅速成長的商業帝國中的其他商品一樣,他們的琴酒也大獲成功。

這支琴酒至今仍在銷售中,品牌則隸屬於薩茲拉克公司(Sazerac Co.)。美國人接受干型琴酒的速度十分緩慢。最早的調酒書籍如《傑瑞.湯瑪士的調酒指南》(1862年出版)都列入了「荷蘭琴酒」和「老湯姆」,但卻沒有明確指出杜松子酒是否為原料。我說的可是正港的杜松子酒,百分之百的麥酒,沒有用過橡木桶的方式來魚目混珠。對當時認真勤奮的調酒師來說,這項揭示一時讓他們陷入混亂——他們的職業仰賴對於琴費茲和湯姆.柯林斯這類經典調酒的風味理解,而這個真相讓這些調酒世界的基石從根本上產生了轉變。

如同烈酒書作家大衛.溫德里奇所說:「這很合理——在干型馬丁尼稱霸之前、琴酒都是調成司令、簡單的潘趣酒或調酒(最原本的調酒,加了苦精和糖),當時『荷蘭琴酒』那醇厚又充滿麥香的圓潤口感比較受人喜愛,而不是倫敦干型琴酒硬邦邦的尖銳口感,甚至連風格介於兩者之間的老湯姆都不那麼討喜。」

《哈利.強森的調酒師指南》(Harry Johnson’s Bartender’s Manual,1888年出版)收錄了十九種琴酒調酒,其中十一種使用了荷蘭琴酒,八種則是老湯姆。這八種的其中之一是「馬丁調酒」(Martine Cocktail),有許多人認為字母「e」是印刷錯誤,因此這便成為第一份馬丁尼的酒譜。威廉.施密特(William Schmidt)的《杯中物》(The Flowing Bowl,1892年出版)收錄了十一種杜松子 酒的調酒酒譜,使用老湯姆的只有五種。

到了1908年,改喝干型琴酒的風潮正全速進展中,比爾.「調酒」.布斯比(Bill ‘Cocktail’ Boothby)的《世界飲品及調製》(The World’s Drinks and How to Mix Them)收錄了九種杜松子酒調酒、九種老湯姆調酒,以及六種使用「干型琴酒」的酒譜。1919年的《全國禁酒法》(Volstead Act)在1920到1933年間,於美國展開全面性的禁令,迫使數千家沙龍、調酒吧、釀酒廠和蒸餾廠關門大吉。

調酒產業差點因此而畫下句點,也讓美國調酒界一口氣倒退了十多年,但同時也將美國調酒推進了全球市場,因為才華洋溢的調酒師開始將手藝輸出到歐洲及其他地區。如此突然且必要的知識與技能的傳播,讓倫敦的薩伏伊酒店、皇家咖啡館(The Café Royal)及巴黎的麗池飯店(The Ritz)這些酒吧的水準提升到歷史性的高度。這些執業的調酒師成為下一世代的業界超級明星,而哈利.麥克艾洪(Harry McElhone)及哈利.克拉多克這些響亮的名字,則在酒飲歷史上確保了他們的地位。

某些經典琴酒調酒的概念在二十世紀初期形成,例如布朗克斯(Bronx,1905年)、干型馬丁尼(Dry Martini,1906年)以及飛行(Aviation,1916 年)。接著在歐洲及其他地區則出現了「內格羅尼」(Negroni,約1920年)、「新加坡司令」(Singapore Sling,約1922年)、「調情」(Hanky Panky,約1925年)及「勃固俱樂部」(Pegu Club,約1927年)。

從英國琴酒的觀點來看,禁酒令並非全然是件壞事。心意堅定的蒸餾業者開始探索走私商品到美國的新方法,渴望維護琴酒產業(此時英國已經高度依賴含金量高的美國市場),同時也能大幅增加好感度,讓高登和吉爾博(Gilbey’s)雙雙於1930年代在美國建立蒸餾廠時,可以直接變現。

許多富有企業精神的走私者在禁酒時期從巴哈馬(Bahamas)和加拿大運送琴酒,但其中牽涉的風險,代表商品的價格也跟著水漲船高。同時間,無法取得或負擔走私品的人,便開始自己動手製造。歷史早已證明琴酒是適合DIY的對象,因此松節油再次搶走了杜松子的角色,浴缸則成了蒸餾器的替代品。

