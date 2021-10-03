【幕後】《銀翼殺手》《鬼店》等經典電影場景如何誕生？拍片勘景實用技巧與經驗談
我們想讓你知道的是
本文將介紹拍片勘景的重要性，並且搭配《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan 獨立製片經驗談，分享劇組挑選拍攝場地的注意事項，以及實用製片場勘技巧，以供讀者進一步理解拍片幕後的工作範疇。
文：邱昶維（DCFS編輯部）
「挑選拍攝地點是電影製作不可或缺的環節， 基本上，場景可說是另一個角色。」 ──《銀翼殺手》《神鬼戰士》導演雷利史考特（Ridley Scott）
無論是《銀翼殺手》洛杉磯大樓、《鬼店》山林酒店小屋，或者《瘋狂麥斯：憤怒道》納米比亞沙漠，這些令影迷印象深刻的拍攝場景，不但考驗編劇、導演、美術等人的想像力，挑選兼具藝術性與可執行性的拍攝地點，更是不容小覷的製片工作。
本文將介紹拍片勘景的重要性，並且搭配《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan獨立製片經驗談，分享劇組挑選拍攝場地的注意事項，以及實用製片場勘技巧，以供讀者進一步理解拍片幕後的工作範疇。
為什麼要挑選場景？該怎麼節省預算？
「我想要在東京捕捉霓虹的夜晚，拍出一段浪漫的故事。」 ──《愛情，不用翻譯》導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）
影視作品能夠營造獨特的時空環境，引領觀眾進入故事展開的位置。因此，無論製作規模大小，在挑選拍攝地點時，千萬不要忽視場景重要性，必須盡可能地建立場景與故事之間的關聯性。
像是導演蘇菲亞柯波拉創作電影《愛情，不用翻譯》時，因為她想捕捉自己初次到訪東京時的迷人氛圍，於是堅持率領劇組在當地拍攝。除了減少劇組人員、攜帶輕便裝備、採取游擊式攝影之外，也盡量利用周邊環境光源拍攝夜景，讓整部電影充滿紀錄片風格，流露真實的東京城市氣息。
懂得預算才能找對場景
由於大部分的實景拍攝，都會比棚內拍攝來得昂貴、不易執行，劇組人員通常會比較傾向在棚內搭景，但若想追求實景的真實性，也有其他解決方法。《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan即舉例：「要找到一家營業中的醫院來進行拍攝是非常困難的，但在療養院或是獸醫診所內，找到與醫院病房相似的房間，就會比較容易也比較便宜。」
倘若需要拍攝高租金的特定場景，例如豪宅、別墅等，可以利用格局類似的便宜空間，請美術組直接改造，或是洽詢有經驗的劇組人員，參考他們在其他項目拍攝類似場景時的地點，以便節省預算及時間。
如何開始勘景工作？該進行哪些步驟？
「在尋找拍攝場景時，要盡量利用所有免費資源與方式，不過說穿了，你付給政府的稅金早就為這項服務買單了！」《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan強調，由於大部分的城市都設有電影委員會，只要備妥參考照片並且說明需求，通常能以微薄費用快速找到所需場地，同時完成相關申請許可程序。
倘若有其他場景需求，透過社群網站地方社團、坊間攝影棚出租單位，或者Airbnb日租套房網站等詢問，也可以得到不錯的幫助。不過，使用這些非官方場地拍攝時，請務必向場地擁有者申請拍攝許可證，包括拍攝期程、租借費用、可使用範圍、相關責任歸屬等，以免後續發生糾紛。
建立場景照片資料夾
為了讓前製工作更加順利，Ryan建議劇組在雲端硬碟上，務必要建立一個有密碼保護的場景照片資料夾，以供所有主創與製作團隊成員瀏覽，而她也表示：「其中應該包括每個房間的全景圖，以及房間中以各個特定角度拍攝的照片，假如導演、攝影指導、美術指導對特定角度或元素有其他要求，製片也要將相關照片附在資料夾中。」
以下是Ryan於書中強調的場景照片資料夾重點資訊：
- 該場景的地址、電話、電子郵件，以及聯絡人姓名。
- 照片拍攝的時間。
- 記載場景中窗戶面對的方向：是東、南、西、還是北方，這個細節能幫助攝影指導找出在某天的某個特定時刻光線投射的方向。
- 該場景的租用費用。
- 在考慮該場景時需要知道的限制或條件。
- 延伸閱讀：Behind the Scenes of the Cities —《樂來越愛你》格里斐斯公園、《春光乍洩》伊瓜蘇瀑布、《星際效應》冰島
如何決定最終拍攝場地？該檢查哪些重點？
在蒐集所有可行拍攝場地之後，除了可以進一步評估租金、交通等條件之外，製片也可以再次檢視相關重點，篩選真正適合的場地。
以下是Ryan決定最終拍攝場地之前的場勘要點清單：
- 這個區域是否有預定進行，或是正在進行中的工程會影響到你的拍攝？
- 可供使用的時間是否有限制（白天或特定時段）？
- 這邊有這部電影所要呈現的視覺效果嗎？
- 這邊的空間是否大到足以讓你進行拍攝？
- 這邊有你需要的道具與陳設嗎？還是你需要購買或租借更多或是不同的道具與陳設？
- 這邊有提供給演職人員的洗手間嗎？
- 這邊有提供演員休息的區域嗎？以及給髮妝與造型組使用的空間？
- 演職人員可以坐在哪裡吃午餐和休息？你需要自己帶桌椅嗎？還是你可以在附近找地方架設外燴供餐？
- 製作團隊的卡車或廂型車要停在哪邊？停車的地方安全嗎？還是你需要找一個警衛整天或是夜看守車輛？
- 這邊有地方可以放置閒置的器材嗎？
- 這邊有提供網路給製作團隊的筆電使用嗎？這邊的手機訊號好嗎？
- 這個場景是否有任何關於聲音的疑慮？
- 這個場景的暖氣設備或通風系統會否過於吵雜，且無法關閉或調降音量？或是對面有個正在進行的工地？
- 這個場景的預算在你的範圍內嗎？
- 假如這是一齣時代劇，這個場景在你進行拍攝時，會不會有任何地方與片中的年代相左？
- 延伸閱讀：重要筆記——場勘時，記得要注意的重點清單與事項
「在一部電影的製作過程中，前製作業是最重要的部分， 因為前製的好壞對整項開發案的成功與否有決定性的影響。」 ──《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan
《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan認為，一部影視作品的優劣，很大程度取決於前製作業的完善與否，並說明在「製作大三角」──快速、便宜、品質好──三者之間，永遠只能取其二。
因此，主創團隊務必要預留充足時間進行前製，而其過程也包括重新編寫劇本，Ryan表示：「有太多電影人在拿到好劇本之前就開始前製作業。但結果就是，不管你是多好的製片，它都永遠不會是一部好電影。」
- 來源：《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》, davesaysmoviesmatter, studiobinder, theguardian, cineramble, thefilmfund, nofilmschool, indiewire
本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航