2021/10/03,
藝文

【幕後】《銀翼殺手》《鬼店》等經典電影場景如何誕生？拍片勘景實用技巧與經驗談

【幕後】《銀翼殺手》《鬼店》等經典電影場景如何誕生？拍片勘景實用技巧與經驗談
Photo Credit: 《瘋狂麥斯：憤怒道》

我們想讓你知道的是

本文將介紹拍片勘景的重要性，並且搭配《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan 獨立製片經驗談，分享劇組挑選拍攝場地的注意事項，以及實用製片場勘技巧，以供讀者進一步理解拍片幕後的工作範疇。

文：邱昶維（DCFS編輯部）

「挑選拍攝地點是電影製作不可或缺的環節， 基本上，場景可說是另一個角色。」 ──《銀翼殺手》《神鬼戰士》導演雷利史考特（Ridley Scott）

無論是《銀翼殺手》洛杉磯大樓、《鬼店》山林酒店小屋，或者《瘋狂麥斯：憤怒道》納米比亞沙漠，這些令影迷印象深刻的拍攝場景，不但考驗編劇、導演、美術等人的想像力，挑選兼具藝術性與可執行性的拍攝地點，更是不容小覷的製片工作。

本文將介紹拍片勘景的重要性，並且搭配《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan獨立製片經驗談，分享劇組挑選拍攝場地的注意事項，以及實用製片場勘技巧，以供讀者進一步理解拍片幕後的工作範疇。

為什麼要挑選場景？該怎麼節省預算？

「我想要在東京捕捉霓虹的夜晚，拍出一段浪漫的故事。」 ──《愛情，不用翻譯》導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）

影視作品能夠營造獨特的時空環境，引領觀眾進入故事展開的位置。因此，無論製作規模大小，在挑選拍攝地點時，千萬不要忽視場景重要性，必須盡可能地建立場景與故事之間的關聯性。

像是導演蘇菲亞柯波拉創作電影《愛情，不用翻譯》時，因為她想捕捉自己初次到訪東京時的迷人氛圍，於是堅持率領劇組在當地拍攝。除了減少劇組人員、攜帶輕便裝備、採取游擊式攝影之外，也盡量利用周邊環境光源拍攝夜景，讓整部電影充滿紀錄片風格，流露真實的東京城市氣息。

Lost In Translation 愛情不用翻譯
Photo Credit: 《愛情，不用翻譯》

懂得預算才能找對場景

由於大部分的實景拍攝，都會比棚內拍攝來得昂貴、不易執行，劇組人員通常會比較傾向在棚內搭景，但若想追求實景的真實性，也有其他解決方法。《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan即舉例：「要找到一家營業中的醫院來進行拍攝是非常困難的，但在療養院或是獸醫診所內，找到與醫院病房相似的房間，就會比較容易也比較便宜。」

倘若需要拍攝高租金的特定場景，例如豪宅、別墅等，可以利用格局類似的便宜空間，請美術組直接改造，或是洽詢有經驗的劇組人員，參考他們在其他項目拍攝類似場景時的地點，以便節省預算及時間。

鬼店 the shining
Photo Credit: 《鬼店》

如何開始勘景工作？該進行哪些步驟？

「在尋找拍攝場景時，要盡量利用所有免費資源與方式，不過說穿了，你付給政府的稅金早就為這項服務買單了！」《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan強調，由於大部分的城市都設有電影委員會，只要備妥參考照片並且說明需求，通常能以微薄費用快速找到所需場地，同時完成相關申請許可程序。

倘若有其他場景需求，透過社群網站地方社團、坊間攝影棚出租單位，或者Airbnb日租套房網站等詢問，也可以得到不錯的幫助。不過，使用這些非官方場地拍攝時，請務必向場地擁有者申請拍攝許可證，包括拍攝期程、租借費用、可使用範圍、相關責任歸屬等，以免後續發生糾紛。

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Photo Credit: 《午夜巴黎》

建立場景照片資料夾

為了讓前製工作更加順利，Ryan建議劇組在雲端硬碟上，務必要建立一個有密碼保護的場景照片資料夾，以供所有主創與製作團隊成員瀏覽，而她也表示：「其中應該包括每個房間的全景圖，以及房間中以各個特定角度拍攝的照片，假如導演、攝影指導、美術指導對特定角度或元素有其他要求，製片也要將相關照片附在資料夾中。」

以下是Ryan於書中強調的場景照片資料夾重點資訊：

如何決定最終拍攝場地？該檢查哪些重點？

在蒐集所有可行拍攝場地之後，除了可以進一步評估租金、交通等條件之外，製片也可以再次檢視相關重點，篩選真正適合的場地。

以下是Ryan決定最終拍攝場地之前的場勘要點清單：

  • 這個區域是否有預定進行，或是正在進行中的工程會影響到你的拍攝？
  • 可供使用的時間是否有限制（白天或特定時段）？
  • 這邊有這部電影所要呈現的視覺效果嗎？
  • 這邊的空間是否大到足以讓你進行拍攝？
  • 這邊有你需要的道具與陳設嗎？還是你需要購買或租借更多或是不同的道具與陳設？
  • 這邊有提供給演職人員的洗手間嗎？
  • 這邊有提供演員休息的區域嗎？以及給髮妝與造型組使用的空間？
  • 演職人員可以坐在哪裡吃午餐和休息？你需要自己帶桌椅嗎？還是你可以在附近找地方架設外燴供餐？
  • 製作團隊的卡車或廂型車要停在哪邊？停車的地方安全嗎？還是你需要找一個警衛整天或是夜看守車輛？
  • 這邊有地方可以放置閒置的器材嗎？
  • 這邊有提供網路給製作團隊的筆電使用嗎？這邊的手機訊號好嗎？
  • 這個場景是否有任何關於聲音的疑慮？
  • 這個場景的暖氣設備或通風系統會否過於吵雜，且無法關閉或調降音量？或是對面有個正在進行的工地？
  • 這個場景的預算在你的範圍內嗎？
  • 假如這是一齣時代劇，這個場景在你進行拍攝時，會不會有任何地方與片中的年代相左？
  • 延伸閱讀：重要筆記——場勘時，記得要注意的重點清單與事項

「在一部電影的製作過程中，前製作業是最重要的部分， 因為前製的好壞對整項開發案的成功與否有決定性的影響。」 ──《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan

《變身影視製作人》作者Maureen A. Ryan認為，一部影視作品的優劣，很大程度取決於前製作業的完善與否，並說明在「製作大三角」──快速、便宜、品質好──三者之間，永遠只能取其二。

因此，主創團隊務必要預留充足時間進行前製，而其過程也包括重新編寫劇本，Ryan表示：「有太多電影人在拿到好劇本之前就開始前製作業。但結果就是，不管你是多好的製片，它都永遠不會是一部好電影。」

  • 來源：《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》, davesaysmoviesmatter, studiobinder, theguardian, cineramble, thefilmfund, nofilmschool, indiewire

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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