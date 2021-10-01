【關鍵專訪】網路節目首次入圍電視金鐘，《我們回家吧》曾寶儀：網路有更大的自由度，可能性也更大

2021年第56屆電視金鐘獎第一次出現純網路節目入圍，曾寶儀在台灣主持的網路實境節目《我們回家吧》獲得「益智及實境節目主持人獎」提名，成為首位以網路節目入圍的主持人，，以網路節目獲得金鐘獎入圍資格，也是今年的首開先例。

「知道金鐘有開放網路節目報名我們就去報報看，其它的就交給評審了。」曾寶儀接受《關鍵評論網》專訪時表示，《我們回家吧》的入圍對年輕人來說是非常大的鼓勵。

「人生就是這樣子，如果老天爺要給你一個中樂透的機會，你得先去買張樂透啊！」曾寶儀笑著說，其實入圍久已經是很大的鼓勵了，如果得獎對整個團隊、工作人來說，會是非常大的鼓勵，跟中樂透差不多。「我們節目的企劃才20幾歲，這是她做的第一個節目，她以前是念師大歷史系，跟做節目完全無關，可是她做的第一個節目就把主持人推進金鐘，得到一張金鐘獎入場券，我覺得這對年輕人來說是非常大的鼓勵。」

《我們回家吧》是台灣大哥大myVideo與SELFPICK聯合製作監製的網路行腳實境節目，主持人為曾寶儀。節目主題由主持人與八位女藝人嘉賓，一同造訪出生成長或別具意義的家鄉。SELFPICK監製的另一部《畫說Lulu》，也入圍了本屆金鐘獎最佳綜藝節目。

「會做網路節目只是單純的好玩，因為疫情所有的工作、移動都停頓了，那個時候很單純的只是想要出去玩。」曾寶儀坦言，當時想說如果都沒有找到錢的話，就做一個節目叫做《我只想要出去玩》，如果能夠找到多一點點錢的話，就想做一個節目叫《我們回家吧》，「就是我可以跟好玩的人去他們家玩。」曾寶儀這樣說。

曾寶儀指出，通常大家找旅行的訊息都是從網路、YouTube上找到的。「可是我總覺得很多最盡興的玩法只有當地人才會知道，很多隱藏的景點他們是不會告訴你的，所以我們只有跟他們玩才能夠玩到最好玩、最精髓的地方。」

Photo Credit: 曾寶儀提供 （左）隋棠、（右）曾寶儀

《我們回家吧》從2020年12月7日播出首集拜訪彰化縣二林鎮千千的家，到2021年1月25日最後一集跟著隋棠回到南投縣，期間還隨著Lulu黃路梓茵、曾珮瑜、林美秀、林思宇（宇宙）、姚以緹、以莉．高露一起到了台中大雅、雲林西螺、宜蘭羅東與員山、高雄路竹與鼓山、台東縣長濱鄉。「這八個女生都是很有趣的人，她們會大方地介紹家鄉給我，讓我們非常感動、很溫暖。」

「節目只做八集，是因為只有八集的錢。」曾寶儀表示，從開始主題就定義得很明確，「我們想要找住在台北的女生。有很多人在台北求學、就業、成家，但是她們其實還有另外一個家。」當團隊進行到一半的時候，曾寶儀的朋友建議，既然只有八個女生就都找藝人，這樣大家的定位也會比較清楚。「藝人知名度比較高，大家也比較會好奇她們的家裡長什麼樣子。」

主持電視或節目網路對曾寶儀來說其實差不多，唯一不同是網路節目沒有太多束縛，比較有彈性。「以前由電視台主導，做電視通常有一個企劃案，你就是跟著這個企劃案去完成你的角色；可是網路節目不管是從企劃、發想、執行到最後完成剪接，其實我們都是可以參與很多意見，如果現場有哪裡好玩我們就往哪裡去，現場有什麼要改的我們就馬上改。」

曾寶儀不諱言，電視台的資源比較多，分工也比較細，每個環節都有專門的團隊負責，而網路節目一切從零開始，但也有不少優勢。「網路節目什麼一定要靠自己來，機動性很強，相對來講，它有更大的自由度，可能性也更大，但同時他的資源少，不管在經費或宣傳的力度上，都有一定的差別。」

Photo Credit: 曾寶儀提供 藝人曾寶儀（右2）在《我們回家吧》跟著Lulu黃路梓茵（左）回台中與Lu爸Lu媽見面。

「現在我們想做什麼就做什麼，所有工作人員都入鏡，每個人都是企劃。網路節目就是一個人當很多人在用，經紀人、製作人都要來當司機或幕後工作人員，玩遊戲的時候工作人員就要下場去玩。」《我們回家吧》從主持人、來賓到旁邊的工作人員時常在螢幕前現身，節目會看到所有人坐在一起討論，大家都很自然地入境。

「我們是刻意把幕後人員拉到前面的。我們都知道雖然螢幕前只有兩個人，但其實後面還有很多導播、攝影、燈光、收音、梳化等工作人員，我認為大家都是這個節目的一部分，所以我們是讓大家看到他們，認識他們。」

從傳統觀念認定的「重要的大平台」電視，到主持網路節目，這幾年曾寶儀坦誠心態上已經產生不少變化。「主持其實是跟節目的屬性比較有關，對主持人來說，在電視台或網路的平台播出，真的並沒有太大的差別。」

「10年前就有人問我做網路節目心裡是不是會覺得有些落差、心態要做些調整，可是你看看這十年大家都是從網路平台看節目，反而很少看電視。」曾寶儀強調，現在Netflix、HBO都做自己的網路節目，HBO有些內容還不會在電視上播，所有人都在看網路節目了，「如果你還在用舊的思維去看做網路節目是不是不紅了，其實就會錯過非常多事情，別人都已經站好位子了，你現在才要來做，是不是已經太遲了？」

「現在不管是金球獎、艾美獎、奧斯卡等等，都開放網路節目報名一起競爭了，其實它已經是一個全球性的趨勢，而金鐘獎就是走向這個全球性的趨勢而已。」出道26年的曾寶儀主持經驗豐富，也是韓國藝人見面會的御用主持人之一，曾經多次入圍金鐘獎，並在2014年憑《公視藝文大道》獲得第48屆金鐘獎綜合節目主持人獎。

問曾寶儀覺得為什麼《我們回家吧》可以入圍金鐘獎，與其它電視節目同台競爭，「我們的節目可以入圍就是因為節目很好看啊！就是這麼簡單啊。我們節目又好吃、又好玩、又很療癒，又可以認識台灣新的不同的面向，整個方方面面就是很好看。」

曾寶儀覺得自己很幸運，透過《我們回家吧》節目發現台灣其實有很多好玩的地方。「做這個節目最難忘的部分，一定就是有太多台灣很美的地方，我都是因為這次錄節目才看到、才發現原來台灣竟然有這麼美的地方，不是網美打卡可以拍得出來的，你只有在那個現場才可以真的感受得到，然後台灣有這麼多很棒的人在為他們的理想打拼，開展或承襲各式各樣的事業，每個人都在自己的崗位上做得非常好。以前旅行時你根本沒有機會好好跟他們聊天，你只有做節目才有機會跟他們聊天啊。」

曾寶儀也透露主持《我們回家吧》最大的辛苦就是很早起床。「因為我們一天要拍完整個流程，所以要起得非常非常非常早，早起對雙魚座來說也是非常痛苦的事，然後我的胃太小了，每次要吃東西一下就飽了，因為東西真的很好吃，你會有那種『這次不吃，下次不知道還有什麼機會可以再吃了』的感覺。」

Photo Credit: 曾寶儀提供 曾寶儀在《我們回家吧》首集跟著YouTuber千千（右）前往彰化二林品嚐美食。

既然可以入圍益智及實境節目主持人獎，就表示曾寶儀的主持功力受到大家的認同，看節目也會以為她與八位女藝人都是相識多年的好友，但其實只有幾位是她原本就熟識的人，而這些平常看似有距離感、不太熟的女藝人，卻都很容易就與她談心底話。

「我們的節目就是安排一個讓受訪者最安心的場域，通常讓你最安心的地方就是你的家，你最熟悉的地方，你只要把這個人放在這個地方，她自然而然就會回復到最原始的狀態，她絕對會比在攝影棚更容易向你敞開心裡。」曾寶儀認為一切就只是把於對的人，放在對的地方，許多事情就會自然發生，而回家是她們最放鬆的狀態，這樣也才能看到女藝人們最真實單純的一面。

「對我來說，我們只是安排了那個環境，讓事情自然而然的發生，其實我沒有做刻意的做任何事，我們的節目就是你想回答就回答，不想回答就不要回答也沒關係啊，但你想多聊一點我們也可以多了解，我們節目就是很自然地讓大家能夠活在當下。」

身兼主持、歌手、演員、作家、講師等多重身分的全方位演藝工作者，又是台灣大學社會學系畢業的高材生，精通多國語言，曾寶儀坦誠以前自己是個很好強、很緊繃的人，經歷過爺爺的逝世等事件，讓她在各方面都產生非常大的變化，放下以往的自我，沉潛自己，成為許多人的心靈導師。「我覺得每個人生命都會有一個鬧鐘，當這個鬧鐘響的時候，你就不得不停下來思考，你接下來該往哪裡走，或是你過去的日子真的是你想要的日子嗎？」

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影

「這個鬧鐘應該就是我過去生命某些低潮組合而成的，它一定是生命上很多事情一起累積的，絕對不是單一事件觸發。那時候就覺得我這個工作對我來說有任何意義嗎？」就是這些低潮讓曾寶儀重新去思考自己的生命，「我這樣做到底對嗎？是不是應該要停下來看一下哪裡出了差錯？哪裡再往前走？應該就是一連串的事情引發讓我做了一些改變。」

「很多人說我又是歌手、又主持節目、又演戲、又出書的啊，就是一個斜槓人，但是對我來說，就只是對這個世界表達我自己的一個方式，只是它可能透過不同的管道，比方主持就是透過說話、唱歌是透過音樂、演戲透過角色扮演、寫書則透過文字，可能方法不一樣，但是它的宗旨是一樣的，就是我如何對這個世界展現我現在的想法。」

對曾寶儀來說，人生沒有什麼斜槓不斜槓，她都是在做同樣的一件事，只是方法不一樣而已，而生命所有的歷程最後都會成為累積。「其實就是這個世界一直給我機會，讓我展現我的想法。這些對我來說都很好玩，我只想做好玩的事情，好玩的事情我就會一直做，不好玩我就不會做了。」

曾寶儀坦言自己還蠻隨緣的，有工作就做，「演藝圈這個工作不是你想進來就能進的來、你想離開就能離開的，所以每次有工作來的時候，我的想法就是老天認為你還得多幹一些活，現在還不是你離開的時候，不是你休息的時候，不要太懶喔！」

「我覺得人生每件事情的發生都一定有它的理由，一定都會有我需要學習或是明白的地方，如果我把那個東西跳過去了，我就不是現在的我，我還蠻喜歡現在的我。」曾寶儀坦言很滿意目前的狀態，做喜歡的工作。

只是即使出道這麼多年，在娛樂圈已經是極具份量的知名人物，直到現在她的名字還是會與爸爸曾志偉、「寶媽」王美華連在一起。「星二代最大的缺點就是，我已經工作20幾年了，還是會有人問我星二代的問題。不管你再怎麼努力工作，還是會有人重複問我這個問題，這也會讓我感到相當的困擾。」

現在的曾寶儀不會再讓自己被星二代的身份綁住，既然無法改變血緣，就選擇正面看待。「我常常說一句話就是，客觀的條件你可能沒有辦法可以改變，但是主觀如何認定是你可以選擇決定的。我無法改變我的父母是誰，可是我可以決定怎麼樣的態度去面對這樣子的客觀狀況。」

《我們回家吧》的製作人、導演、攝影師都是曾寶儀以前就認識、合作過的朋友，更因為做這個節目而認識一群很棒的年輕人，與年輕的製作團隊合作。「我覺得這位企劃是我2020年最大的禮物，遇到她真是太棒了，我們一拍即合。」

「主持這個節目我得到很多朋友，不管是受訪者或是店家，有一半的店家拍完我還會回頭去找他們，跟他們買東西、吃他們的東西，他們都還記得我，會很熱情的招待我，我還蠻珍惜這樣的緣份，這也是很台灣的特色，台灣就是很有人情味的地方。」曾寶儀表示第二季會做13集，而且會有男性嘉賓。

曾寶儀也提到疫情對她產生最大的影響，就是廚藝變很好，「變得超好的，家裡也被我打掃得很乾淨，還斷捨離很多東西，重新整理一下自己的生活。」最後她提到現在的人生態度，就是「任何事情都有可能，你就是得去做，不要害怕嘗試。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航