沈從文〈湘行書簡〉：我快樂，就想應當同你快樂；我悶，就想若你在我必可以不悶

文：沈從文、張兆和

湘行書簡

沈從文當年遠別新婚妻子，在返鄉途中寫出大量家信，畫了許多速寫，靠這些素材創作出散文名篇《湘行散記》。倖存至今的部分信和畫，組成〈湘行書簡〉。完整的〈湘行書簡〉共含三十八封書信。 當年湖南遠非太平盛世，長沙剛打過仗，在常德等地，作者見到懸賞捉拿毛澤東、朱德的告示；他回到老家鳳凰的三天裡，百里外銅仁正在打仗，湘西王陳渠珍調來的三千援兵集結鳳凰，隨即投入這場廝殺。作者在書簡中故意用輕鬆筆調寫景寫情，安慰遠方親人。

張兆和致沈從文

一九三四年一月九日 第二信 北平

親愛的二哥：

你走了兩天，便像過了許多日子似的。天氣不好。你走後，大風也颳起來了，像是欺負人，發了狂似的到處粗暴地吼。這時候，夜間十點鐘，聽著樹枝幹間的怪聲，想到你也許正下車，也許正過江，也許正緊隨著一個挑行李的腳夫，默默地走那必須走的三里路。長沙的風是不是也會這麼不憐憫地吼，把我二哥的身子吹成一塊冰？為這風，我很發愁，就因為自己這時坐在溫暖的屋子裡，有了風，還把心吹得冰冷。我不知道二哥是怎麼堅持的。

我告訴你我很發愁，那一點也不假，白日裡，因為念著你，我用心用意地看了一堆稿子。到晚來，颳了這鬼風，就什麼也做不下去了。有時想著十天以後，十天以後你到了家，想像著一家人的歡樂，也像沾了一些溫暖，但那已是十天以後的事了，目前的十個日子真難捱！這樣想來，不預先打電回家，倒是頂好的辦法了。路那麼長，交通那麼不便，寫一個信也要十天半月才得到，寫信時同收信時的情形早不同了。比如說，你接到這信的時候，一定早到家了，也許正同哥哥弟弟在屋檐下曬太陽，也許正陪媽坐在房裡，多半是陪著媽。房裡有一盆紅紅的炭火，且照例老人家的爐火邊正煨著一罐桂圓紅棗，發出溫甜的香味。

你同媽說著白話，說東說西，有時還伸手摸摸媽衣服是不是穿得太薄。忽然，你三弟走進房來，送給你這個信。接到信，無疑地，你會快樂，但拆開信一看，愁呀冷呀的那麼一大套，不是全然同你們的調子不諧和了嗎？我很想寫：「二哥，我快樂極了，同九丫頭跳呀蹦呀的鬧了半天，因為算著你今天準可到家，晚上我們各人吃了三碗飯。」使你們更快樂。但那個信留到十天以後再寫吧，你接到此信時，只想到我們當你看信也正在為你們高興，就行了。

希望一家人快樂康健！

三三

九日晚

沈從文致張兆和 沅水途中

在桃源 一九三四年一月十二日

三三：

我已到了桃源，車子很舒服。曾姓朋友送我到了目的地，我們便一同住在一個賣酒麯子的人家，且到河邊去看船，見到一些船，選定了一隻新的，言定十五塊錢，晚上就要上船的。我現在還留在賣酒麯人家，看朋友同人說野話。我明天就可上行。我很放心，因為路上並沒有什麼事情。很感謝那個朋友，一切得他照料，使這次旅行又方便又有趣。

我有點點不快樂處，便是路上恐怕太久了點。聽船上人說至少得四天方可到辰州，也許還得九天方到家，這份日子未免使我發愁。我恐怕因此住在家中就少了些日子。但我又無辦法把日子弄快一點。

我路上不帶書，可是有一套彩色蠟筆，故可以作不少好畫。照片預備留在家鄉給熟人照相，給苗老咪照相，不能在路上糟蹋，故路上不照相。

三三，乖一點，放心，我一切好！我一個人在船上，看什麼總想到你。

我到這裡還碰到一個老同學，這老同學還是我廿年前在一處讀書的。

二哥

十二日下午五時

在路上我看到個貼子很有趣：

立招字人鍾漢福，家住白洋河文昌閣大松樹下右邊，今因走失賢媳一枚，年十三歲，名曰金翠，短臉大口，一齒凸出，去向不明。若有人尋找弄回者，賞光洋二元，大樹為證，絕不吃言。謹白。

三三：我一個字不改寫下來給你瞧瞧，這人若多讀些書，一定是個大作家。

Photo Credit: 臺灣商務出版提供 這是桃源上面簡家溪的樓子，全是吊腳樓！這裡可惜寫不出聲音，多好聽的聲音！ 這時有搖櫓人唱歌聲音，有水聲，有吊腳樓人語聲……還有我喊叫你的聲音，你聽不到，你聽不到，我的人！ 二哥 十三早十一點

小船上的信

一九四三年一月十三日 第一信

船在慢慢的上灘，我背船坐在被蓋裡，用自來水筆來給你寫封長信。這樣坐下寫信並不吃力，你放心。這時已經三點鐘，還可以走兩個鐘頭，應停泊在什麼地方，照俗諺說：「行船莫算，打架莫看」，我不過問。大約可再走廿里，應歇下時，船就泊到小村邊去，可保平安無事。船泊定後我必可上岸去畫張畫。你不知見到了我常德長堤那張畫不？那張窄的長的。這裡小河兩岸全是如此美麗動人，我畫得出它的輪廓，但聲音、顏色、光，可永遠無本領畫出了。你實在應來這小河裡看看，你看過一次，所得的也許比我還多，就因為你夢裡也不會想到的光景，一到這船上，便無不朗然入目了。

這種時節兩邊岸上還是綠樹青山，水則透明如無物，小船用兩個人拉著，便在這種清水裡向上滑行，水底全是各色各樣的石子。舵手抿起個嘴唇微笑，我問他：「姓什麼？」「姓劉。」「在這條河裡划了幾年船？」「我今年五十三，十六歲就划船。」來，三三，請你為我算算這個數目。這人厲害得很，四百里的河道，漲水乾涸河道的變遷，他無不明明白白。他知道這河裡有多少灘，多少潭。看那樣子，若許我來形容形容，他還可以說知道這河中有多少石頭！是的，凡是較大的，知名的石頭，他無一不知！

水手一共是三個，除了舵手在後面管舵管篷管纖索的伸縮，前面艙板有兩個人。其中一個是小孩子， 一個是大人。兩個人的職務是船在灘上時，就撐急水篙，左邊右邊下篙，把鋼鑽打得水中石頭作出好聽的聲音。到長潭時則蕩槳，躬起個腰推扳長槳，把水弄得嘩嘩的，聲音也很幽靜溫柔。到急水灘時，則兩人背了纖索，把船拉去，水急了些，吃力時就伏在石灘上，手足並用的爬行上去。船是隻新船，油得黃黃的，乾淨得可以作為教堂的神龕。我臥的地方較低一些，可聽得出水在船底流過的細碎聲音。前艙用板隔斷，故我可以不被風吹。我坐的是後面，凡為船後的天、地、水，我全可以看到。

我就這樣一面看水一面想你。我快樂，就想應當同你快樂，我悶，就想若你在我必可以不悶。我同船老闆吃飯，我盼望你也在一角吃飯。我至少還得在船上過七個日子，還不把下行的計算在內。你說，這七個日子我怎麼辦？天氣又不是很好，並無太陽，天是灰灰的，一切較遠的邊岸小山同樹木，皆裹在一層輕霧裡，我又不能照相，也不宜畫畫。看看船走動時的情形，我還可以在上面寫文章。

感謝天，我的文章既然提到的是水上的事，在船上實在太方便了。倘若寫文章得選擇一個地方，我如今所在的地方是太好了一點的。不過我離得你那麼遠，文章如何寫得下去。「我不能寫文章，就寫信。」我這麼打算，我一定做到。我每天可以寫四張，若寫完四張事情還不說完，我再寫。這隻手既然離開了你，也只有那麼來折磨它了。

我來再說點船上事情吧。船現在正在上灘，有白浪在船旁奔馳，我不怕，船上除了寂寞，別的是無可怕的。我只怕寂寞。但這也正可訓練一下我自己。我知道對我這人不宜太好，到你身邊，我有時真會使你皺眉，我疏忽了你，使我疏忽的原因便只是你待我太好，縱容了我。但你一生氣，我即刻就不同了。現在則用一件人事把兩人分開，用別離來訓練我，我明白你如何在支配我管領我！

為了只想同你說話，我便鑽進被蓋中去，閉著眼睛。你瞧，這小船多好！你聽，水聲多幽雅！你聽，船那麼軋軋響著，它在說話！ 它說：「兩個人儘管說笑，不必擔心那掌舵人。他的職務在看水，他忙著。」船真軋軋的響著。可是我如今同誰去說？我不高興！

Photo Credit: 臺灣商務出版提供 在這種光景下聽櫓歌，你說使人怎麼辦。聽了櫓歌可無法告給你，你說怎麼辦。三三，我的…… 櫓歌太好了，我的人，為什麼你不同我在一個船上呢？ 十三下午四點

夢裡來趕我吧，我的船是黃的，船主名字叫做「童松柏」，桃源縣人。儘管從夢裡趕來，沿了我所畫的小堤一直向西走，沿河的船雖萬萬千千，我的船你自然會認識的。這裡地方狗並不咬人，不必在夢裡為狗嚇醒！

你們為我預備的鋪蓋，下面太薄了點，上面太硬了點，故我很不暖和，在旅館已嫌不夠，到了船上可更糟了。蓋的那床被大而不暖，不知為什麼獨選著它陪我旅行。我在常德買了一斤臘肝，半斤臘肉，在船上吃飯很合適……莫說吃的吧，因為搖船歌又在我耳邊響著了，多美麗的聲音！

我們的船在煮飯了，煙味不討人嫌。我們吃的飯是粗米飯，很香很好吃。可惜我們忘了帶點豆腐乳，忘了帶點北京醬菜。想不到的是路上那麼方便，早知道那麼方便，我們還可帶許多北京寶貝來上面，當「真寶貝」去送人！

你這時節應當在桌邊做事的。

山水美得很，我想你一同來坐在艙裡，從窗口望那點紫色的小山。我想讓一個木筏使你驚訝，因為那木筏上面還種菜！我想要你來使我的手暖和一些……

十三下午五時

書籍介紹

本文摘錄自《我所愛過正當最好年齡的人：一九三○─一九六六年沈從文家書》，臺灣商務出版

作者：沈從文、張兆和

諾貝爾文學獎最大遺珠沈從文的遺留家書

一探作家與妻子最刻苦銘心的愛戀

「從文同我相處，這一生，究竟是幸福還是不幸？」

歷經了六十多年，沈從文的妻子張兆和仍然如此自問。

沈從文是近代中國最閃亮的作家，幼年時深受五四運動影響，觸發了他對文學的熱愛。他曾發表過多篇膾炙人口的小說，並於1988年一度成為諾貝爾文學獎最有機會獲獎的候選人，但他卻在同年不幸與世長辭。

1929年，沈從文受到胡適之邀，來到上海公學講學，他一眼就愛上了時年18歲的張兆和。當時還是學生的張兆和，曾在日記中喃喃自語「不懂得什麼叫愛」，並多次拒絕沈從文的追求。面對上海公學的才女佳人，沈從文以筆述情，寫了上百封情書，終於打動了張兆和的心。

才子佳人的結合，卻遭遇了大時代無情的變動，伴隨兩人共同看遍了民國初年的繁華盛事，也一起承受戰爭導致的紛亂與分離。長達八年的抗日戰爭、接踵而至的國共內戰，使得兩人體會如雲泥之差的生活。隨後，新中國的建立、參加下鄉土改，徹底改變了他們的日常。大時代的波浪總是一波未平一波又起，沈從文和張兆和兩人，在大時代下載浮載沉，用柴米油鹽來遮擋生活的刻苦辛酸。

張兆和是沈從文人生中最重要的存在，也是陪伴他不斷創作的友人。儘管沈從文的一生顛沛流離，甚至曾面對無情的政治批判而精神崩潰，但張兆和卻未從他身邊離去，甚至仍不斷鼓勵沈從文拿起筆來，寫下美麗動人的小說。沈從文家書從雙方踏入戀愛為起始，到文革前夕，收入了橫跨三十餘年的家書。頻繁的書信與細膩的情話，見證了兩人刻骨銘心的愛戀，也帶我們側看了大時代的演變。

Photo Credit: 臺灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航