對學生而言「升學＝會考」，其餘的社團參與、服務學習多半是師長們安排下的產物

文：邱涵仕（國立台南家齊高級中等學校老師）／公民行動影音紀錄資料庫

下課鐘響，邱老師整理完講桌上的物品，一邊和剛進高中的同學們聊天。

「開學一週了，你們還適應嗎？」

同學阿廷說：「跟班上的同學還不是很熟悉，而且大家都戴著口罩，很難記住對方的臉孔。然後，我覺得高中的課表和國中差好多，除了在自己的班以外，我們的英文課還要跑班上課、多元選修課程也要分班上課……。所以我現在跟自己班上的同學都還是不熟……。｣

阿廷的語氣中透露著些許不安。

高中大學化，課表個人化

新課綱實施邁入第三年，課程的結構出現極大變化，而這樣的變化展現在課表上，就是各式各樣五花八門的課程，和以往相比，學生也有更多的選擇。

以筆者任教學校為例，一位人文藝術班群的同學，高中三年除了語文、數學、社會、自然、藝術、綜合活動、科技領域、健康與體育8大領域共22個科目為必修學分外，還有語文、社會、藝術、科技、健康5大領域的加深加廣選修等24門課程。

除此之外，高中三年，學生還能夠從40多種不同的多元選修課程中，選擇6學分修習。而學校還會依照自身特色，開設校訂必修課程，近日媒體報導的「地方學」課程即為一例。 看

到這裡，你是否已覺得眼花撩亂了呢？新課綱的精神即是「一生一課表」，學校端出了各式各樣的菜色，供學生做選擇。「同班同學」的定義被改寫，跑班換教室成為同學們每天的生活常態。

對老師和學生們來說，「班級」不只是學籍資料上的欄位，班級是每天中午和你在同一間教室用餐的那群人，班級是跟你穿同一件班服的人，班級是和你一起選修某一門跨班、跨年級多元選修課程的伙伴，班級是和你一起準時出現在Google Meet視窗裡的那些大頭貼帳號。

對老師而言，為了開出多樣的課程，勢必得在後台下苦功。老師們不但要準備新課綱必修的範圍，若再開設探究與實作或專題研究課程，在課後與同學們進行小組討論的時間必然增加。而教師即便能夠依照自身的興趣與專長開設嶄新的課程，課外還是得花少許多心力安排課程的架構，挑選適合高中生的素材，設計評量的方式。

只是，在基本鐘點未調整的狀況下，老師們的負擔其實吃重不少。複雜的課表也使得請假研習更加不易，許多研習增能活動只能順勢安排在週末假日，間接地增加老師的勞動時間。

培養「群性」還是「自主」？

在新課綱下的多元課表，使得學生間的人際關係更加複雜，導生的困擾可能來自於不同班級間的人際互動，而伴隨著原班級相處的時間減少，凝聚班級向心力較以往更加不易，導師在班級經營上的心態和策略都得調整。

傳統的班級經營，較強調團結的價值，個人要為班級的共同榮譽而努力或犧牲。新課綱下的高中更像「小大學」，學生們的多樣性會更加凸顯，但他們很多時候仍然需要來自成人的陪伴和建議。

「未來想讀財金系一定要選修數A嗎？」、「聽說地理系的申請入學也會看自然探究與實作的成果？」、「選課真的是挑自己喜歡的課嗎？」面對各種紛亂的資訊接踵而至，高中生的反應各有不同，有些焦慮不安、有些「佛系」看待、有些隨波逐流，看似自由的課程選擇，其實都是一次次「做決定」的練習，做決定勢必代表著放棄其他機會，但也可能會有所收穫。

當選課不只是選課，選擇的背後，其實伴隨著責任，學習做選擇、面對責任，才是「自主」的開始。而這樣的精神不只是選擇課程，新課綱的自主學習、探究與實作課程中，學生也必須練習「思考自己的學習」，並且說服他人。

綜而觀之，在新課綱制度下能適應良好的學生，多半具有下列特質：有強烈的學習動機，會運用課內外的時間自主規劃學習活動，亦能充分利用來自校內校外的資源，協助自身成長，了解各專業領域之間關聯性，且對於未來具有明確的方向。相對於坐等大人安排，學習動機低落的學生，他們會更早「出發」，即便遇到困境，也能積極面對，探尋出路。

不過，我們也該探問的是，究竟是這一套課綱強化了學生的自主性，還是某一群學生資質原本就很優異，環境只是錦上添花？而伴隨著課程結構的改變，許多以紙筆測驗為評量方式的科目減少，但取而代之的是以實作、活動、報告…….為內容的課程。

這樣的安排，對大多數的學生而言，究竟是增進了自主性，還是剝奪了原本享有的時間與空間？試問，一個學期修滿35學分的大學生，真的能有心力做好報告與讀書，甚至安排自己的課外學習與休閒活動嗎？

結語

筆者曾在課堂上詢問同學，是否了解國中升高中時，免試入學的相關規定。大多數的學生卻是一臉茫然，對他們而言，升學依舊等同於努力通過會考。其餘的社團參與、服務學習、體適能等項目，多半是師長們安排下的產物。

這讓我回憶起多年前，接到家長深夜來電，代為詢問段考日期的經驗。當我們為學生安排得越多，不代表他日後的人生會越「輕鬆」。很多課題，還是得讓他自己去面對。

然而，當高中課程期待學生透過探索，形塑自身屬性的目標確立之後，在大學端，我們卻看到很不一樣的發展方向。 有越來越多的大學開設了「不分系」的學位學程，有的是大一大二不分系，希望延緩分流，也有不少橫跨多個領域的學程誕生。

當我們期待高中的課程更加個人化、專門化，以符合大學端需求時，大學課程整合化的風潮又是方興未艾。 教育是條漫漫長路，這一波接受新課綱的高中生進到大學、出社會後，會成為什麼樣的大人呢？對於學習的觀察與反思仍值得持續下去。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航