《價值投資之父葛拉漢》：戰爭期間，身邊的資金要比遠在他鄉的資產安全得多？事實證明這種觀點是錯誤的

文：班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）

一戰的證券拋售浪潮

1914年7月，奧地利王儲在塞拉耶佛遇刺，引發了維也納與塞爾維亞之間的戰爭。紐約股市對當時歐洲的緊張局勢不大關注，大家都以為這種緊張局面很快就會結束，就像幾年前的阿加迪爾事件（第二次摩洛哥危機）一樣。

這時我拿到了費．貝塔．卡珀兄弟會的徽章，我驕傲的用一條錶鍊將它掛在西裝馬甲上，而公司最年輕的合夥人（不久前還是名菸草商）蘭斯特．紐伯格（Lester Newburger），也因為公司職員能有這樣的榮譽深感震撼。一個小時後他對我說：「班，我能否請費．貝塔．卡珀兄弟會的成員出去幫我買包菸？你知道我要哪種牌子。」於是我便受命跑了出去，徽章在我胸前亂晃著。

我做過最無聊的工作之一就是寫市場報告。薩繆爾是交易所的營業員，在收盤後他必須將當天的股市情況記錄下來，這些記錄要送到費城的總公司，以便讓當地的客戶相信，分公司在紐約的百老街和華爾街上表現很好。

薩繆爾很不喜歡做這種瑣事，便把這個任務轉交給我，他建議我看看以前的報告，並依此方法接著寫下去。過了幾天後，費城的那些老客戶天天都要聆聽「新專家」對股市的見解，而我這名新專家接觸金融領域的時間，充其量也只有六個星期。

我永遠忘不了那段戰火開始前的平靜時光，那也是19世紀真正意義上的終點——其真正的起點是在1815年。當時澳洲網球隊正與美國網球隊爭奪台維斯盃（Davis Cup）的冠軍。

紐伯格的其中一位合夥人，正好有第二天比賽的兩張門票，但他有事不能去，便很慷慨的將票送給了我。

於是我和向來迷戀網球的格林曼，一起來到了那星期剛剛落成啟用的森林山體育館。第一天的兩盤單打比賽雙方平分秋色，第二天的雙打比賽澳洲隊取得了勝利，因此他們暫時領先。

當時的澳洲老將諾曼．布魯克斯（Norman Brooks）將與剛從哈佛畢業的新秀諾里斯．威廉斯（Norris Williams）相遇，威廉斯也是格林曼在哈佛時的同班同學。

而就是這次比賽的戲劇性場面，使網球這一溫文儒雅的休閒運動，從此在我心裡變成振奮人心的精彩比賽。威廉斯在輸掉了前兩盤後，我們認為已無獲勝的希望了，然而他卻馬上恢復狀態，精彩的表演使他一舉獲得第三盤和第四盤的勝利。

觀眾失去了平日的矜持，每當這位瘦長的美國小夥子獲得一分時，他們都報以雷鳴般的掌聲。當威廉斯經過艱苦的拉鋸戰獲得一分後，歡呼聲響徹整個體育場，以至於比賽場上的布魯克斯不得不扔掉球拍，用雙手緊緊捂住耳朵——這一情景至今還深深印在我的腦海中。在場的工作人員們懇請觀眾平靜下來，但起不了任何作用。

然而，憑藉著必勝的信念、冷靜的頭腦和老練的技術，澳洲人最終獲得了第五盤的勝利。觀眾們不斷嘆氣，十分絕望。當布魯克斯戴著那頂奇怪的航海帽退場，經過閃閃發亮的台維斯獎杯旁邊，並以勝利者姿態舉起銀盃向觀眾致意時，體育精神又回來了，觀眾也對他這一舉動投以熱烈的掌聲。

接著，由一頭紅髮的美國運動員穆里．麥克勞林（Maury MacLaughlin）與球技深得人心的安東尼．威爾丁（Anthony Wilding）對壘。麥克勞林很漂亮的取得了五盤比賽的勝利，但這已經沒有任何意義了。而後不久，麥克勞林在法國戰場上喪了命。

1914年8月初，熊熊戰火開始燃燒。西方文明將從此毀於一旦嗎？這是因為歐洲各國的首腦人物缺乏領導才能和外交技巧嗎？或者這僅僅是國與國之間一系列戰事之一？

這些戰爭最終並沒有帶來太深刻的歷史傷痕，只有對那些為之戰鬥、或在戰火中死裡逃生的人而言，才真的是場災難，令他們難以忘卻。我對這些問題的思考實在不值得一提，因為其他人的思考更深入、更合理。所以，在這裡我僅向大家描述作為一名紐約青年，對此事的一些粗淺看法。在一戰的早期，就跟鄰居們一樣，我也經歷了同樣的困惑和興奮。

8月3日之前的幾天裡，股票市場出現了相當程度的緊張狀態，但還沒有到達恐慌的地步。而隨著戰爭真正爆發，美國和歐洲的金融界都深感意外，股市發生了恐慌性拋售，政府隨即決定關閉紐約證券交易所，其他交易所也立即隨之關閉。

現在的人只熟悉隨後的戰爭熱潮，因此他們覺得這次拋售浪潮不合邏輯、難以理解。然而，引發這次拋售浪潮的，只是因為一個簡單的原因：當時的歐洲投資者手頭擁有大量的美國證券。

戰爭爆發後，他們本能的認為：在戰爭期間，身邊的資金要比遠在他鄉異國的資產安全得多——事實證明這種觀點是錯誤的。於是，這些國外的證券持有人突然大規模的拋售證券，這給美國當地的證券市場帶來了無法補救的恐慌局面，股市營業員也亂成一團。

而將當時的股市表現，與25年後二戰爆發時做比較，會發現到人們的心理很有意思：二戰的爆發自然而然再次引發恐慌性拋售，但幾天之後，美國民眾就開始預見到戰爭訂單將滾滾而來，於是在同一個月分裡，股票市場又出現顯著回升。但對投資客而言，這又是個不可預測的騙局，1940年的法國淪陷打擊了大眾的投資熱情，股市又遭到了重挫。

現在我眼前還經常浮現出那些觸目心驚的標題：奧地利對塞爾維亞宣戰；俄國對奧地利宣戰；德國對俄國宣戰；法國對德國宣戰；英國對德國宣戰。這些事情令人難以置信，卻是千真萬確的。

然而，我們很快就對這場世界災難視若無睹，將注意力轉移到它對我們自身的影響上來。交易所關閉之後，我陷入沉思：我們的事業，還有我的工作，以後將會怎樣？整個華爾街幾乎都無所事事，但是大多數的公司並沒有裁員，只是降低工資。我很慶幸自己沒有丟掉飯碗，只是工資變成了每星期10美元。

幾個月後，有限的交易重新開始：交易價格不許低於市場關閉前的價格。不久後，來自法國和英國的戰爭訂單開始不斷湧入，經濟馬上由低迷轉向繁榮。股票的交易限制取消了，戰時的股市繁榮開始了。

這一突然轉變使我們人手緊缺，因為許多員工都已辭職不幹了，於是我得到各個部門幫忙。而在某些繁忙的日子裡，我會幫報價室的職員張貼股票報價單，做這項工作時，得繫上一條很重的皮帶，皮帶上有7個袋子，每個袋子裡依次分別裝著八分之一到八分之七這些分數。在其他時候，我還要做電話接線員，或是幫助後面辦公室裡的其他職員做各種工作，甚至還要經常跑出去完成重要的證券交割任務，所以我的工資又升回到每週12美元。

「體面」的債券推銷員

經過一段時間後，我又回到了債券部。不久，我終於可以出去推銷債券了，這比推銷優惠券或洗衣店廣告要體面多了。債券推銷商的上門服務，似乎能使一般人的虛榮心得到大大滿足，因此儘管他們不買，也總是很有禮貌的對待我。

在某次上門推銷中（與其他推銷一樣，沒有任何成果），這個客戶的客戶進來打斷了我的拜訪，而我的客戶指著我鄭重其事的說：「請稍等片刻，齊爾契（Zilch）先生，我正與銀行家談話呢。」銀行家！事實上當時華爾街上所有公司都自稱為「銀行和證券經紀公司」（Bankersand Brokers）。我們的信封、信紙和支票上也都印著這些字樣。

我很喜歡這個故事：有位股票債券從業人員，請油漆匠在門上漆上「約翰．史密斯，營業員」這幾個字。他問油漆匠這需要花多少錢。油漆匠的回答是五美元，並說道如果願意支付7美元的話，他可以漆成「約翰．史密斯，銀行家兼營業員」。史密斯立即回答道：「好的。誰不願意花2美元就做個銀行家？」（幾年後，州法律再也不允許我們在辦公用品上印「銀行家」這幾個字了。）

在剛開始工作的那幾個月，我和理查德．維爾施泰特（Richard Willstatter）成了朋友，理查德是紐約證券交易所的營業員，他在我們債券部租了一張辦公桌。每天下午，當交易所收盤後，他會回來在辦公桌旁待上一段時間。

理查德是個堅定的單身主義者，有點近視、留著大鬍子，說話時還有濃重的德國口音。事實上，他的兄弟是德國著名的化學家，得過諾貝爾獎；儘管如此，在情感上他還是非常支持同盟國，他甚至帶我到名流如織的「共和黨人俱樂部」一起吃飯。

有一次，當時的德國大使馮．伯恩斯托夫（von Bernstorff），試圖就德國問題陳述己見，卻沒有獲得太大的成功；另一次，日本大使向我們解釋了日本站在協約國這邊參戰的原因。然而最讓我感興趣的故事，是當時的紐約州州長約翰．普爾羅．米謝爾（John Purroy Mitchell），講述了他擊敗民主黨的經歷。不過天有不測風雲，三年後，我成為了出席他葬禮儀式的一員。

由於從事債券工作的緣故，我開始詳細研究鐵路公司的財務報告，同時還刻苦研讀這一領域的基本教科書——勞倫斯．張伯倫（Lawrence Chamberlain）的《債券投資原理》（The Principlesof Bond Investment），這是本行文嚴肅的大部頭著作（哪裡想得到將來有這麼一天，我的書得以取代它的地位）。

在這些基礎上，我打算對密蘇里太平洋鐵路公司（Missouri Pacific Railroad）的財務狀況做些分析。該公司1914年6月分公布的年度報告表明：公司的經營狀況很糟糕，財務風險很大，投資者不應該持有它的債券。當報告完成後，我將它交給理查德，請他指教。

他很欣賞這篇文章，所以又將它交給J．S．巴契公司（J. S. Bache and Company）的一位合夥人。這位合夥人告訴他，如果我有興趣做這類工作，他們願意將我招入巴契公司的統計部。那時候我才意識到：我寧願做一名「統計員」（那時也叫證券分析員），也不想做債券推銷員。

因此，我便過去和莫頓．史騰（Morton Stern）見面，他後來也成為了巴契公司的重要合夥人。經過一番面談後，我們達成以下協議：他們支付給我18美元的週薪，而我的工作是替他們寫報告和回答客戶的諮詢——當然，這必須先獲得我現在公司的同意。

這真是太棒了！我相信他們會很樂意放我走，因為在債券銷售方面我沒有為公司帶來任何佣金收入，公司支付我12美元的週薪實在不值得。但當我輕鬆愉快的向薩繆爾先生提出此事時，情況卻與我預料的截然不同。

我怎麼能夠如此的不忠誠？在公司替我做了這麼多事後卻想要離開公司？其他公司怎能這樣厚顏無恥，想挖走他們的員工？這是違背股票交易所的規定的！

「但是我認為自己對公司沒有價值。」

「這要由我們而不是你來判斷。」

「但是我天生不適合做債券推銷員；我做統計工作絕對會好很多。」

「這很好。我們的公司也該有個統計部了，你就待在那裡吧。」

「那好吧，紐伯格先生，如果你真希望我留下來，我當然很樂意。」

「很好，我們會討論你的工資問題，待會讓你知道結果。」

公司開會後，決定將我的工資提升到每週15美元——考慮到他們以前在我身上所做的無回報投資以及其他原因，我也不指望從公司拿到更多的錢，所以很樂意的接受了他們的條件。

特別讓我高興的是，我從此開始了證券分析員的生涯。幾個月後生意蒸蒸日上，薩繆爾把我叫到眼前，他告訴我：我的工資已加到每星期18美元，因此我不必再感到待在公司裡吃虧了。

因此，我生涯中的「巴契事件」就此結束——除了幾個月後發生的這件事：當我再次得到加薪時，薩繆爾鄭重其事的告訴我，如果當時我真的離開了公司，他們就決定再也不從大學畢業生中找人了！

過了一段時間後，我的良師益友理查德搬走了，我們見面的機會也變少了，雖然他曾邀請我到他那裡坐坐，但我實在太忙了；有次我在街上看到了他，由於很長時間以來一直沒跟他聯絡，實在不好意思見他，我便躲開了。

第二天我們在路上又碰到了，理查德責怪我前一天太失禮，見到他連招呼也不打一聲；我感到非常慚愧，便一五一十的向他實話實說，他也原諒了我的過失。

我想，這件小事教會了我一些道理，如果你對朋友沒有盡到應盡的義務，自然而然你會避免與他接觸——然而這只會使朋友更加傷心。正確而友善的做法是：一有機會就馬上向朋友道歉，並彌補自己的過失。

書籍介紹

本文摘錄自《價值投資之父葛拉漢：賺錢人生》，大是文化出版

作者：班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）

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「閱讀葛拉漢，是正確的投資起跑點。」——股神華倫．巴菲特

投資應放在「股票原本的價值」，在價格「遠低於」價值時買進。

股民應遵循兩個原則：一是嚴禁損失，二是不要忘記第一原則。

股市短期看來是投票機，長期來看則是體重機。

以上這些耳熟能詳的致富金律，都來自價值投資之父班傑明．葛拉漢。

他是華倫．巴菲特的老師、型塑股神一生投資哲學的傳奇人物。

班傑明．葛拉漢，1894年出生於倫敦，成長於紐約，

自哥倫比亞大學畢業後，即進入券商公司從事金融工作。

1926年與友人合作設立葛拉漢．紐曼基金（Graham-Newman partnership），

每年以優異績效擊敗道瓊工業指數，從此奠定價值投資策略在市場的地位。

他在經濟大蕭條最嚴重時寫下《證券分析》，開創證券分析領域的先河。

1949年，他又以一般投資者為對象，寫下《智慧型股票投資人》，

至今仍是適合散戶投資者閱讀的最佳指南。

台灣股市的存股大師們，無一例外都提過受到這本書的影響。

以上兩本書雖富涵哲理、技術與專業，但對一般投資人而言並不易讀懂，

可能認為價值投資很難執行。

本書則是葛拉漢的親筆回憶錄，完整呈現價值投資法的根源與精髓，

以精妙的比喻、風趣的口吻，回憶自己九歲起立志賺錢的一生經歷：

被嘲諷排擠的童年，刺激出華爾街教父

葛拉漢出生於英國倫敦，後來全家移居紐約，10歲之前，

明顯的英國口音總受到同學嘲諷排擠，卻也激發他小學畢業時就搞懂四件事：

其中「如何用各種方法賺一點小錢」；「如何依靠自己的理解做好一切事情」；

更是在華爾街證券市場必備的成功要件。

母親股票慘賠，讓他懂得「好的股票便是最好的投機」

1907年，他的母親買進美國鋼鐵股票卻蒙受重大損失，

讓他對「投資」還是「投機」，提出了完全不同的定義，

造就他日後推崇重視公司內在價值的價值投資法。

在當年聽內線買股票的華爾街（其實現在也是），

葛拉漢如何區分，什麼是可靠的的消息，什麼又是騙人的？

大蕭條誕生出的《證券分析》與安全邊際

1929年「黑色星期二」股災，讓葛拉漢．紐曼基金嚴重受創，

資產縮水只剩下25%，而經歷這個時期後，

他提出了「安全邊際」投資法則：「市場先生是很情緒化的瘋子，

你要趁他情緒低落時撿便宜，當他情緒高昂時你只要旁觀就好。」

永遠存在的問題：如何選擇股票和債券？

葛拉漢認為，股票和債券的持有比例都不能少於25%，

剩下的50%，則根據投資者自己對股票行情的感覺和判斷，

若不能做出明確判斷，怎麼做才合乎邏輯？

這位華爾街教父還告誡我們，學會區分以下三種人，對理財很有幫助：

第一，真正的吝嗇鬼，第二，狂熱的討價還價者，第三是？

其中有一種人是最成功的生意人。

本書將帶你理解這位華爾街教父的心路歷程，淬鍊出百年不敗的投資思維。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰