2021/10/01,
藝文

【編輯嚴選】10月各大串流片單推薦：《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等眾多台劇強勢登場

【編輯嚴選】10月各大串流片單推薦：《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等眾多台劇強勢登場
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

10月串流片單包含全新亮相的作品，台劇備受矚目，如《2049》、《四樓的天堂》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等等，相信這些作品皆能陪伴讀者消磨時光，度過一天。

9月份，全球都在瘋韓國全新影集《魷魚遊戲》，也成功推高韓劇的聲勢，彷彿再度提醒觀眾只要是韓國出品，就是品質保證。

不過，到了10月份，換優質台劇接棒，近年台劇的口碑越來越不俗，台灣觀眾也越來越關注台劇，10月就有備受矚目的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，由王淨、范少勳搭擋主演的螢幕情侶，能否比肩甚至超越劉以豪、陳意涵的銀幕火花，各界都在關注。除此之外，也有科幻影集《2049》、療癒系作品《四樓的天堂》推出，10月份的台劇熱鬧亮相

除了台劇之外，美劇也照慣例有強檔作品推出，如《安眠書店：第三季》、《繼承之戰 第三季》等等，都是一時之選，也是本月份的熱議話題作品。

以下片單並非各串流平台全數的10月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

10月1日

  • 《女傭浮生錄：迷你影集》
  • 《七大罪：被光詛咒的人們》（電影）

10月3日

  • 《盛夏未來》（電影）

10月6日

  • 《詭異入侵》（電影）

10月11日

  • 《戀慕：第一季》（影集）

10月12日

  • 《光靈：武士之魂》（電影）

10月13日

  • 《妳的倒影：第一季》（影集）

10月15日

  • 《安眠書店：第三季》（影集）
  • 《以吾之名：第一季》（影集）

10月20日

  • 《夜牙》（電影）

10月22日

  • 《比悲傷更悲傷的故事：影集版》
  • 《陰謀辦公室：第一部》（影集）

10月27日

  • 《斷線森林2》（電影）

Apple TV+

10月1日

  • 《在星際間遇見你》（短片）

10月29日

  • 《傲氣籃球魂》（影集）

CATCHPLAY+

10月1日

  • 《陪你很久很久》（電影）

10月3日

  • 《誰在你身邊》（影集，HBO GO專區上架）

10月4日

  • 《追憶人》（電影，HBO GO專區上架）

10月14日

  • 《詭老》（電影）

10月17日

  • 《失落航班 第二季》

10月18日

  • 《繼承之戰 第三季》（HBO GO專區上架）

10月20

  • 《太陽出來之後》（電影）

myVideo

10月3日

  • 《噤界II》（電影）

10月14日

  • 《玩命關頭9》（電影）

10月15日

  • 《薄荷糖：數位修復版》（電影）

10月16日

  • 《2049》（影集）

10月21日

  • 《路卡的夏天》（電影）

friDay

10月1日

  • 《千年一問》（電影）

10月8日

  • 《人聲》（短片）

公視+

10月9日

  • 《四樓的天堂》（影集）

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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