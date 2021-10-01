【編輯嚴選】10月各大串流片單推薦：《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等眾多台劇強勢登場

9月份，全球都在瘋韓國全新影集《魷魚遊戲》，也成功推高韓劇的聲勢，彷彿再度提醒觀眾只要是韓國出品，就是品質保證。

不過，到了10月份，換優質台劇接棒，近年台劇的口碑越來越不俗，台灣觀眾也越來越關注台劇，10月就有備受矚目的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，由王淨、范少勳搭擋主演的螢幕情侶，能否比肩甚至超越劉以豪、陳意涵的銀幕火花，各界都在關注。除此之外，也有科幻影集《2049》、療癒系作品《四樓的天堂》推出，10月份的台劇熱鬧亮相

除了台劇之外，美劇也照慣例有強檔作品推出，如《安眠書店：第三季》、《繼承之戰 第三季》等等，都是一時之選，也是本月份的熱議話題作品。

以下片單並非各串流平台全數的10月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

10月1日

《女傭浮生錄：迷你影集》

《七大罪：被光詛咒的人們》（電影）

10月3日

《盛夏未來》（電影）

10月6日

《詭異入侵》（電影）

10月11日

《戀慕：第一季》（影集）

10月12日

《光靈：武士之魂》（電影）

10月13日

《妳的倒影：第一季》（影集）

10月15日

《安眠書店：第三季》（影集）

《以吾之名：第一季》（影集）

10月20日

《夜牙》（電影）

10月22日

《比悲傷更悲傷的故事：影集版》

《陰謀辦公室：第一部》（影集）

10月27日

《斷線森林2》（電影）

Apple TV+

10月1日

《在星際間遇見你》（短片）

10月29日

《傲氣籃球魂》（影集）

CATCHPLAY+

10月1日

《陪你很久很久》（電影）

10月3日

《誰在你身邊》（影集，HBO GO專區上架）

10月4日

《追憶人》（電影，HBO GO專區上架）

10月14日

《詭老》（電影）

10月17日

《失落航班 第二季》

10月18日

《繼承之戰 第三季》（HBO GO專區上架）

10月20

《太陽出來之後》（電影）

myVideo

10月3日

《噤界II》（電影）

10月14日

《玩命關頭9》（電影）

10月15日

《薄荷糖：數位修復版》（電影）

10月16日

《2049》（影集）

10月21日

《路卡的夏天》（電影）

friDay

10月1日

《千年一問》（電影）

10月8日

《人聲》（短片）

公視+

10月9日

《四樓的天堂》（影集）

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航