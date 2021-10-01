中正紀念堂銅像拆了以後要放什麼？我有個大膽的想法

譯：丁肇九

自蔡政府承諾廢除專制時期象徵以來，關於是否以及如何「再造」中正紀念堂的爭論一直很激烈。要知道，中正紀念堂裡不僅僅是一尊（由軍儀隊看守的）蔣公銅像，裡面還有一個博物館專門展示蔣介石的紀念品，包括他的舊裝甲座車、衣服、肖像等，甚至還有他最喜歡菜餚的塑膠複製品。

在促進轉型正義委員會於今年9月宣布改造中正紀念堂的計劃前，有人提議將其用作立法院的新址，或將其改造成專制時代的博物館。但不論最終方案為河，促轉會已明確表示，將優先拆除那座6.3米高的銅像。

雖然該計劃遭到國民黨強烈反對，但蔡政府將矛頭對準雕像其實不足為奇。據促轉會說法，這座雕像是中正紀念堂的「崇拜軸心」，位於台北最大的地標之一的中心。問題是，舊的銅像拆了，空著的地方要做什麼用？

我認為這個答案顯而易見：為什麼不放上為中央流行疫情指揮中心「說話」的柴犬「總柴」雕像呢？

去年，總柴成為指揮中心「代言人」，呼籲公眾遵循指揮中心指導方針。在真實世界裡，總柴是衛福部社群媒體經理的寵物。

為什麼要放總柴？首先，他拯救了許多生命，反觀白色恐怖時代的獨裁者蔣介石，曾主持了數千個出於政治動機的殺戮；台灣在一年多的時間裡沒有遭受疫情重大打擊，同個時間，世界上有許多地區皆處於封鎖狀態。

不只如此，台灣也到很後來才被更新、更易傳播的變異株攻破，但通過各項疫情控制和自主管理機制，局勢在短短100天左右就得到了控制。

總柴也是當代台灣治理成功的象徵——政府不必通過威脅懲罰來強迫人們遵守防疫措施。在總柴的幫助下，它向公眾宣傳了對抗病毒所需的措施，並期待民眾自願執行。這些訊息透過迷因、LINE貼圖、長輩圖等各樣的形式傳播——其中許多都以總柴為主題。

另一方面，和蔣公相比，總柴更代表了政府信息傳遞的相反極端。

中正紀念堂的銅像常讓人想起老舊的時局與價值觀。當時為鞏固權力，國民黨在各個教室和公司辦公室安排告密者，以監視政治異見。這樣的重磅宣傳深入台灣社會各界，讓民眾乖乖聽話。他去世後，國民黨政府繼續以蔣介石形像作為個人崇拜基礎，來維護其權威。

蔣介石或多或少被神化了，正如促轉會所指出，中正紀念堂的結構是一座寺廟，供奉蔣介石的寺廟，身在其中，蔣介石也被奉為「超人」形象，被稱為「蔣公」，這樣的修辭和「Führer」或「Il Duce」並無多大的差別。

相比之下，總柴不是某種歷史偉人或神靈，就只是一個日常人物，而這隻可愛的小狗卻能讓人產生共鳴。例如，當指揮中心要敦促人們在疫情爆發期間呆在家裡避免外出時，他們會用總柴在家裡打盹、放鬆的圖片來吸引目光。

（性感的擬人版總柴）

從這個意義上說，包括總柴在內的各種指揮中心「迷因」手法，正好與國民黨圍繞蔣氏的宣傳相反——總柴就是個普通人（或是普通狗），沒有奇幻的故事來神話他。如果說總柴在疫情期間教會我們什麼，那就是社會需要的榜樣可能只是一個這樣的平常角色，而非一定要讓人們奉為神來效法，再威脅如果有人不遵守，就要處以極刑。

如果我們願意擁抱這種無神無英雄的生活，不如把蔣公銅像熔掉，改立一尊總柴像。

我們也可以為總柴保留儀隊，並用總柴在指揮中心發文中的各種領帶、圍巾或眼鏡來取代原本的展示品。至於總柴的長相，看要是性感的擬人化版本還是普通狗版本都行，我們可以通過全民公投來決定。我個人應該會投票給前者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航