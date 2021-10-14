斯里蘭卡禁用化學肥料，「100％有機農業」理想撐不起生計，農民、茶商紛表抗議

茶葉是斯里蘭卡最主要的出口商品，佔斯國10％的總出口量，更帶來每年超過12.5億美元的收入，是該國外匯的主要來源之一。然而，無論是茶葉、橡膠，甚至是水稻的種植，斯里蘭卡農民都高度依賴化學肥料的使用，《英國廣播公司》（BBC）便曾指出，約有90％的斯里蘭卡農民耕作時會使用化學物質。

為符合全球有機趨勢、並達成100％有機農業種植的願景，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）於2020年3月開始廣泛禁止化學肥料進口，而今（2021）年4月，斯里蘭卡政府更批准了化學肥料、除草劑、殺蟲劑等化學物質的使用禁令。

然而許多茶商擔心，由於化肥使用禁令，茶葉這項占比最大的出口產品，恐在未來的六個月內產量下跌25％，一些茶葉生產商甚至認為，長期而言可能損失多達50％的茶葉產量，且茶葉產量可能在今年10月就開始歉收。許多民眾也擔心，斯里蘭卡其它出口作物如肉桂、可可、橡膠、豆蔻、香草的出口產量，也會因化肥禁令而受到影響。

理想撐不起生計，農民、茶商紛表抗議

針對斯國政府的化肥禁令，該國的製茶專家赫爾曼・古納拉特內（Herman Gunaratne）表示，政府的禁令將使茶產業陷入混亂，主因是有機茶的生產成本比使用化肥的茶葉高出10倍，且市場規模有限，若全面改為有機種植，產量必將減少。

「如果我們完全採用有機方式經營茶園，我們將損失50％的茶葉收成，但茶葉的價格不會因此上漲50％。」古納拉特內說道。

他也強調，茶產業需要大量的勞動力，尤其目前茶葉在收成時仍是以手工採摘的方式作業，作物一旦歉收，將導致大量勞工失業，倘若多數的茶廠因產量大減而倒閉，恐造成近300萬的產茶工作者失業。

#CeylonTea earns #Srilanka 1.25b/yr in exports (10% of total export income). Master tea maker Herman Gunaratne, in tea industry since 1962, fears #lka average annual crop of 300m kg will be slashed by half unless #lka govt changes course (on chemical fertilisers & pesticides ban) pic.twitter.com/XvFn762bby — Nalaka Gunawardene (@NalakaG) September 2, 2021

斯里蘭卡種植者協會（Planter Association）也認為，有機茶葉是該行業的新興小眾市場，無法提供足夠的規模來支持整個茶產業的發展，且使用化學肥料生產的茶葉，迄今也都符合全球的最大化學物質殘留安全容許量 （Maximum Residue Limits, MRL），若有使用農業化學品，也會遵循有關單位相當嚴格的測試及批准程序。該協會更警告，貿然停用化學肥料和農用化學物質，也會改變茶葉的香氣和味道等茶產品特性。

根據英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，斯里蘭卡每天可產生3500噸都市有機廢棄物，每年可以從中生產出約200至300萬噸的有機堆肥；然而若不使用化肥，光是水稻種植所需的有機堆肥每年就需要近400萬噸，倘若再將茶園種植面積算入，有機肥料的需求將再增加300萬噸，如何補足有機及生物肥料的需求，可說是斯里蘭卡當前迫切要解決的問題。

打造永續農業，環保主義者力挺政府

面對批評聲浪，斯國政府重申，化肥的使用將造成土壤肥力下降、生物多樣性減少、土壤pH值也可能降低至不適合部分經濟或糧食作物的栽培，最重要的是，作物的產量和質量也沒有因為化肥的使用得到改善。

政府也聲稱，使用化肥會在農產品中產生化學殘留物，並導致水污染和食物中的毒素積累，這將增加斯里蘭卡人民罹患癌症和慢性腎臟病的風險。而政府提出的此類「守護健康、友善環境」的觀點及作法，也獲得部分環保人士及斯里蘭卡許多機構的支持。印度國際環境倡議人士席娃（Vandana Shiva）博士，就曾公開力挺斯國100％推動有機農業的政策。

此外，早在斯國政府宣布禁止化肥政策前，斯里蘭卡學界便已開始有支持有機農業的研究出現，斯里蘭卡烏瓦威拉薩大學（Uva Wellassa University）動物科學暨農產出口學院於2019年的研究顯示，生產有機茶葉的小型茶農，與使用化學肥料生產茶葉的茶農相比，兩者在生產成本上的差異並不顯著，即兩種類型的產茶方式均須負擔相近的生產成本，然而發展有機茶葉卻可使茶農家庭的收入增加。

因此，烏瓦威拉薩大學的研究團隊認為，從農民收入及環境友善之的角度出發，斯里蘭卡應積極推廣有機茶葉的生產。

斯里蘭卡財政部長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）也提出相似的看法，卡布拉爾於今年9月表示，以有機肥料代替化學肥料生產的農業商品，無論是在斯里蘭卡或海外市場，皆有大量的需求，也因為斯里蘭卡有機肥料的推廣使用及國際認可，斯國茶葉於2021年的前四個月出口收入，相較於2019年同期增加約170億盧比（LKR），達到810億盧比的產值。

部分茶葉出口商也有信心，若將當前擁有優良形象的斯里蘭卡錫蘭茶（Ceylon Tea），以有機商品的形式販售，錫蘭茶在國際茶葉市場上的售價將會是目前價格的兩倍，這將有助於外匯收入的提升。

針對有機化肥產量不足的質疑，斯國政府於9月時也透露，目前的確無法提供全國農民所需的有機肥料，但政府已經採取措施生產有機肥料，並批准進口符合國際標準的有機肥料供給農民耕作，同時提供農民生產有機肥料的知識、技術援助及財政補助，有關單位的官員也保證農民的權益不會被忽視，更不會讓斯里蘭卡出現糧食短缺或飢荒等風險。

斯國學界目前也持續研究優質有機肥的生產，例如利用製茶時大量生成的草木灰及茶葉渣做為有機肥料的生產原料，並比較、分析出高品質的有機堆肥應需符合的pH值、電導度（EC）、堆肥規模、草木灰及其它原料比例等要件。

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100％有機農業能否成功？關鍵在於過渡期是否充裕

雖然政府不斷宣稱有機農業的好處，但仍有許多民眾認為禁用化肥所產生的問題比能解決的問題還多，尤其這般倉促的發布化肥禁令，根本無法確保國內自產足夠的有機肥，以及往後茶葉等農產品的產量。

德國霍恩海姆大學（University of Hohenheim）有機農業中心的薩賓・齊克利（Sabine Zikeli）教授亦認為，從化肥的使用快速過渡到100％產出有機食品，確實會導致國家糧食安全出現問題。

「你無法簡單的改變這些傳統的化肥種植系統，想施行有機農業，你需要大約三年或是更長的過渡期，這取決於國家現況」

齊克利的說法與斯國農民的認知相似，斯里蘭卡維泰研究所（Verité Research）於2021年7月，針對1042名斯國農民對化肥禁令的看法進行了一項調查，結果有近三分之二的受訪農民表示，他們其實支持斯里蘭卡政府推行有機農業的願景，但將近80％的支持者都認為這需要一年多的過渡時間轉換。此外，調查也顯示，現階段僅有20％的農民認為，其對選用合適的有機肥料以及有機肥正確的施作方式有足夠的理解。

發展有機農業的立意雖好，但如何採行更加完善的應對措施維護農民權益，絕對是斯里蘭卡政府在農業政策上的首要任務。對此，維泰研究所在分析數據後也建議，斯國政府應給予更長的過渡期讓農民及土地適應，並擬定有機肥等替代品的標準化供應程序，同時也須提供農民有關有機肥料的建議和指示，如此相對完善的應對措施，才能將禁用化肥的衝擊降至最小。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航