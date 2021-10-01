【圖表】睡眠多了工作少了，三級警戒還改變了那些日常時間

2021年5月台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發， 隨即行政院宣布全台進入三級警戒，此一措施影響了許多人的生活，人們外出的時間變少了，待在家中的時間變多了。

關鍵評論網與市調公司ShareParty合作，於九月初時以問卷調查的方式，詢問人們在實施三級警戒後在家中從事各項活動的時間變化，最終取得1642份有效問卷，讓我們能從中觀察人們在此期間生活的變化。

三級警戒後，我們花費在日常活動的時間有什麼變化？

下圖為台灣在實施三級警戒後，各個年齡層使用手機/電腦、追劇、做家事及睡眠的平均時間變化，從圖中可以看出，不管是哪個年齡層的人，花費在這4種活動的時間在升上三級警戒之後都增加了。

從上圖中可以發現，升上三級警戒後，平均花費在使用手機及電腦的時間上，17歲以下和18至24歲的族群分別增加了157分鐘及104分鐘，幾乎是其他年齡層族群的兩倍左右；而平均花費在追劇的時間上，除了65歲以上註1的族群外，其他年齡層幾乎都增加了近一個小時左右。

做家事則是65歲以上族群增加了60分鐘為最多，17歲以下族群增加44分鐘為第二多；最後睡眠的部分，可看出較年輕的17歲以下及18至24歲族群增加的時間最多，兩者皆多增加一個小時左右，其他年齡層則是只有增加18到25分鐘。

三級警戒後，女性比男性花費更多時間照顧孩子

從下圖中我們可以看出，台灣在實施三級警戒前，根據問卷調查的結果，以平均時間相比，女性原本就會比男性多花兩個小時在照顧孩子上。

而升上三級警戒之後，雖然兩者照顧孩子的平均時間都增加了，女性從升級前的349分鐘增至478分鐘，增加了129分鐘，而男性從升級前的225分鐘增加至305分鐘，增加了82分鐘，但女性在增加的時間上還是比男性多了57%。

不管收入高低，人們的工作時間都減少了

從下圖中可以觀察到，在升上三級警戒之前，年收入越高的人，平均一天花費在工作上的時間就越多，而在三級警戒之後也是如此。但不管收入是多是少，大家的平均工作時間都減少20分鐘左右。

以年收入超過100萬為例，三級警戒之前平均每日工作577分鐘，升級之後則降到557分鐘。

在本文刊出時台灣疫情已逐漸趨緩，大家的生活正慢慢恢復至實施三級警戒前，但全球疫情依然持續發生中，所以還是請大家遵守中央指揮中心防疫政策，切勿掉以輕心。

註1：因調查問卷中65歲以上族群僅佔問卷母體之0.4%，故分析造成偏誤的可能性較大，該族群的問卷調查結果僅供參考。

延伸閱讀：

核稿編輯：林奕甫