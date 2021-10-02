藤本壯介「石卷文化中心」：在暴力的建築裡，創造出讓人們感覺舒適的灰色地帶

文：東京建築女子。

日本的建築師，大多總是會在業界闖蕩幾年，師出名門後再自己創業接案。日本建築界也蠻重視各種派別，在認識一位建築師之前，也常常會從他的出身開始了解。但建築師藤本壯介似乎決定反其道而行。

1994年從東京大學建築系畢業後，藤本壯介並沒有立刻就職，而是每天反覆思考著各種不同的建築型態，思考著建築是什麼，偶爾投投競圖、偶爾接接醫生爸爸朋友的案子，就這樣，他當了六年的「米蟲」。

終於，在2000年在青森縣立美術館的競圖比賽中，他打敗眾多名建築師，獲得第二名（第一名為青木淳），因此一舉成名，在日本建築界嶄露頭角，同年便順勢成立了藤本壯介建築師事務所，開始創造出許多令人驚艷的作品。

Photo Credit：東京建築女子

藤本壯介總是不斷探討並挑戰著建築與空間的各種可能性，獨特的設計風格讓他獲獎無數，也慢慢在海外打開知名度，如今已經是國際知名的建築師。他的建築探討著「自然的混沌空間」與「人工的混沌空間」試圖模糊自然與人工之間的那條境界線，嘗試著在人工製造的「建築」裡，利用各種方式加入「自然」。

他說：「建築在某個程度來說其實是相當暴力的，牆把空間隔成內與外，也可能因此限制了人們的活動。但其實我們不應該就這樣區分成黑與白，而是應該去暈染他們，讓界線模糊，創造出讓人們更加舒適的灰色地帶。」

近年，他的作品更討論到建築的未來性。藤本壯介認為完工後的建築物，將會變成城鎮裡的一部分，持續變動與成長。2020完工的白井屋旅店（群馬）與2021年開幕的石卷市的複合文化設施（石卷市），就試著利用新的建築型態，聯繫與城鎮的關係，進而提升環境美學與活力。

Photo Credit：東京建築女子

Photo Credit：東京建築女子

宮城縣的石卷市在東日本311大地震時是嚴重受災地區之一，原來的「石卷市民會館」與「石卷文化中心」也因為震災的損毀決定重建，考慮著後續對城鎮的文化發信與傳遞，政府提出了將「博物館機能」與「劇場機能」等文化設施集合而成的「石卷市復合文化設施」方案，募集各方好手參與設計競圖。最後，藤本壯介的方案得到了評審與居民的喜愛，獲得優勝，再經過各種調整與建設，終於在今年春天開幕。

複合文化設施的位置離城鎮中心有一點點距離，是個背後有著美麗山景的地方，藤本希望在這裡創造出石卷市新面貌，無論是遠看近看，都可以帶給人們親近感。而在建築設計上，由於要符合劇場的大挑高，又同時要考慮到展覽空間的完整性，他乾脆把不同機能分成好幾個不同大小的量塊，用我們最熟悉的房子形狀把機能裝進去，用挑高的室內廊道串起來，變成一座大房子。

遠看這座被大小不同形狀的白色屋子堆疊而成的大建築，有點像工廠，可是是個可愛的工廠！因為不同大小與形狀的房子，讓內部空間與天花高度也有著多樣的變化，室內懸在空中的方盒與獨特的指標設計、些許的材質變化，讓單純的白色空間變得豐富有趣。雖然沒有機會進到劇場與美術館內部參觀，但光是這有趣的公共空間就令人流連忘返。

Photo Credit：東京建築女子

石卷市周邊的復興活動依舊持續進行著，城鎮也慢慢地回復生氣，加上這座可愛又親切的文化設施，人們也會慢慢放下傷痛，一起再次開心地過著更好的生活與未來。

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航