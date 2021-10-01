科學闢謠：美國每天新增15萬例卻若無其事，是因為體內已有「免疫記憶」？

日前，我的大學同學寄來一篇文章，問我文章裡的這一段話是否正確：「美國華盛頓大學發表於科學期刊《Nature》上的研究證實，新冠肺炎患者在康復之後，體內會有所謂的免疫記憶，這能提供近乎永久的保護力，以防止二度感染。」

這篇文章是前天發表在《科技新報》，標題是「每天約 15 萬人確診，但生活正常到恍如隔世！為何美國人面對疫情如此豁達？」。它在文末有註明是轉載自《遠見雜誌》。

從這個標題就可看出，我的大學同學是認為，如果研究論文真的有說《能提供近乎永久的保護力》，那就可以解釋為什麼《美國人面對疫情如此豁達》。

在我討論那篇研究論文之前，我想先以一個在美國住了40多年的台灣僑民的身份來談《科技新報》文章裡的這一段話：「一天15萬名確診者的這種誇張數字，是看到破百COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診就已經惶恐的台灣人難以想像的境界，加上國人自制力高、防疫態度堅定，任何一點的風吹草動，都讓人不敢怠慢。」

的確，我每天在新聞裡看到那一排台灣防疫指揮中心的官員和專家，真的是心裡感觸良多，尤其是聽到部長這樣的報告：「今天全台新增3例，一例本土，兩例境外移入⋯⋯」。

美國每天新增15萬例，幾乎沒人理會。台灣每天新增個位數案例，卻要勞動衛生福利部部長來做報告。

美國每天新增15萬例，職棒賽沒限制觀眾人數，也無需戴口罩。台灣每天新增個位數案例，職棒賽卻限制觀眾人數在25%，還必須戴口罩。（註：我們舊金山巨人隊今年戰績102勝54負，高居大聯盟榜首。我每天在電視上看著數萬觀眾擠在在球場歡呼雀躍，不禁替他們捏把冷汗）

美國COVID-19死亡人數已快突破70萬。台灣COVID-19死亡人數卻只有841。那，為什麼美國人的生活幾乎已回到正常，台灣人卻還在什麼微解封，回國還要在旅館隔離14天？（註：美國各州，甚至各市的防疫政策都不同，所以有些較嚴，有些較鬆。但是，就連最嚴格的舊金山都還是比台灣鬆弛，例如允許完成疫苗接種的人在餐館室內用餐）

不管如何，我們現在來看那篇研究論文。它是發表於今（2021）年5月24日，標題是「SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans（譯：SARS-CoV-2感染誘導人體內長命的骨髓漿細胞）」。這項研究發現感染過新冠肺炎，但症狀輕微的人，在7個月之後，骨髓裡還是有刺突蛋白特異性的漿細胞。這就意味著，這些人一旦再度被感染，他們的身體應該可以很快地產生抗體來對抗COVID-19。

但是，請注意，這些接受調查的人大多是在感染後只有輕微症狀，而不是我們比較需要關心的重症患者。要知道，有很多重症患者是會有嚴重的後遺症，所以縱然他們體內有長命的骨髓漿細胞來防止二度感染，還是會繼續被後遺症困擾。

也就是說，就個人的防疫能力而言，關鍵並不在於是否帶有長命的骨髓漿細胞來防止二度感染COVID-19，而是在於是否帶有有什麼東西來防止嚴重的首度感染。只可惜，到目前為止，我們還是不知道這個「什麼東西」到底是什麼東西（只能怪罪基因或命運吧）？

為什麼《美國人面對疫情如此豁達》，我認為主要的原因是，在醫療體系能承受重症案例數的條件下，美國人寧願選擇過正常的生活。說得簡單點，就是把COVID-19當成流感病毒，用疫苗來做預防，用醫藥來做治療（復健），從此與COVID-19，和平或不和平，長相處，久共存。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航