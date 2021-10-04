婦產科醫師談COVID-19疫苗：任何孕期、任何疫苗都可施打，若優先接種mRNA疫苗對孕婦們效益最好

隨著台灣民眾與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）共存的時間越長——戴口罩、勤洗手、實名制等防疫觀念早已深植人心。對COVID-19疫苗的相關衛教知識，也早已是日常生活中常見的話題。綜觀各社群平台，也不乏許多專業醫師針對COVID-19疫苗的施打方式：怎麼打、何時打、混打又如何、打了之後的副作用等，提供不少專業的衛教文章。

然而，獨有「孕婦」這個少數高風險族群，卻鮮少被關注。我們絕對需要特別在意「孕婦」，因為COVID-19疫苗可能不只對孕婦一人產生影響，也極有可能會影響胎兒。早期，國際間對於施打於孕婦的疫苗，非常高度慎重，歷經過各界專家不同的試驗之後、隨時「滾動式更新」，而今，新的指引業已逐漸成形。今天，就讓我們來一齊參考國際的指引跟台灣婦產科醫學會的建議吧！

孕婦得到COVID-19會更嚴重嗎？

如我們所知，孕期間的婦女免疫力較差、感染COVID-19風險較高。另，根據Zabrano等人在2020年的研究印證，孕婦重症的機率較一般人來的更高：因染疫進入加護病房的機率是普羅大眾的三倍、使用呼吸器的機率是普羅大眾的2.9倍、死亡風險是普羅大眾的1.7倍！此外，若孕婦本身併有糖尿病、肥胖、高齡（>35歲）或心血管疾病等情形，引發併發症的風險也會比一般民眾較高，不可不慎。

COVID-19疫苗安全性呢？

在美國，COVID-19疫情甫發之時，美國疾病管制署對於「孕婦須否接種COVID-19疫苗？」的態度相對保守，僅建議孕婦若有意願打疫苗，請自行跟臨床醫師討論風險。隨著臨床試驗的證據日漸明朗，根據美國疾病管制署於今（2021）年8月11日發布之建議，目前COVID-19疫苗適用於12歲以上的所有民眾（包含孕婦、哺乳者、備孕者及未來有可能懷孕者）。

雖然針對COVID-19疫苗與孕婦及胎兒安全性的相關研究仍在持續進行中，不過依照目前的動物實驗結果，都再再顯示COVID-19疫苗安全無虞。不論是Moderna、BNT或是美國的嬌生，在動物懷孕前或懷孕中，對動物媽媽與小孩都是安全的。

在人體實驗中，針對Moderna、BNT的施打收案是集中在孕期20週前，且根據美國V-Safe（一個專門統計疫苗注射後不良反應的組織）發現，關於接種疫苗之孕婦發生自然流產（Spontaneous abortion）的機率並沒有上升。

另外，以備孕者而言，過去曾有論點主張COVID-19外側棘蛋白，跟某一種會影響胎盤成長的syncitin-1棘蛋白是相同的，所以若接種疫苗恐導致不孕。但目前證實是誤傳，無需擔心。此外，備孕族群並不需要等到全套疫苗都接種完成，再開始準備懷孕，隨時都可以開始！

整體而言，目前施打疫苗的整體效益是利大於弊！而對於部分與孕婦相關的施打疫苗後的相關不良反應通報，目前也都證實是不用擔心的！請孕婦安心施打！

接種COVID-19疫苗會不會反而造成孕婦感染？

有些孕婦會特別擔優，若自己施打COVID-19疫苗後，會不會反而造成自己或胎兒的感染？關於這點，是完全不需擔心的。因為現今市面上所有的COVID-19疫苗全部都「不含活病毒」，所以並不會有接種後反而感染的風險。

孕婦們的COVID-19疫苗如何選擇？

接下來要提到的重點就是，孕婦們該選什麼樣的疫苗呢？目前在國際間（包含台灣），除了英國有特別建議40歲以下孕婦不建議優先選擇AZ疫苗之外，其餘指引普遍建議任何孕期、任何一種疫苗都可施打，另也建議若優先接種mRNA疫苗（如：Moderna、BNT）對孕婦們的效益是最好的！

特別補充：根據美國約翰・霍普金斯醫院（Johns Hopkins Medicine）今年8月23號的報導，已有20萬名孕婦接種Moderna疫苗且無發出任何異常報告！

另外，若孕婦於接種後產生發燒反應，也無需擔憂服用退燒藥會對胎兒產生不良影響。因為發燒反應，可能跟不好的預後有相關（Adverse pregnancy outcomes），所以孕婦若接種後發燒，建議可以放心使用退燒藥（Acetaminophen）！

孕婦中的哪些族群建議優先施打？

醫療相關工作人員，暴露風險較高

本身有嚴重內科疾病，若染疫風險更高

妊娠糖尿病者、或本身BMI>40

高齡>35歲之孕婦

第三孕期之產婦（妊娠28週以上）

哺乳婦女怎麼辦？

雖然美國目前的臨床研究並未將哺乳婦女納入收案對象，但如同前文所述，目前美國疾病管制署的疫苗施打對象為年齡屆滿12歲以上者，所以當然也包含哺乳婦女，都在可打疫苗的範圍之內。前述建議，除了美國疾病管制署如此主張外，美國食品藥物管理署也是採取相同建議。

主要因為這些疫苗對於特定族群（羅列如下），並無太大影響：

正在哺乳的婦女

正在接受哺乳的寶寶

乳汁的製造跟排出

所以，即使證據不足，但依然可以以此判斷安全無虞。

此外，亦有研究顯示，接受Moderna疫苗的婦女，在乳汁中可驗出COVID-19的抗體！無異於，可延續保護寶寶！但對於這個令人振奮的消息，我們還需要等到更多的研究始可證實！

順帶一提，這間美國首屈一指的醫學院約翰・霍普金斯醫院，也已在今年9月要求院內所有員工——當然包含孕婦、哺乳婦女跟計畫懷孕的女性通通都要接種疫苗！

疫苗會影響媽媽免疫力嗎？

因為媽媽們本身免疫較差，所以這也是一個大眾的疑問之一，但美國疾病管制署告訴我們，此疫苗反而會激活我們對病毒的免疫反應喔！

若真的染疫了，會垂直感染給胎兒嗎？

根據目前能查找的期刊證據顯示，有一篇BMC Medicine的期刊回溯中國武漢地區的1萬1078位懷孕婦女，在其中有65位確診染疫，但這些生病的孕婦並沒有因爲染疫而死亡或垂直傳給胎兒。

然而，另一篇期刊《Nature communicatio》卻提出反練論述，科學家蒐集了31位染疫的婦女及其新生兒們的資料，做了一系列的檢查，包含：鼻咽篩檢、陰道篩檢（針對孕婦）、臍帶血檢驗及樣本採樣、羊水採樣、乳汁採樣。他們甚至還針對胎盤、母血及臍帶血中的COVID-19抗體、COVID-19基因表現做了檢驗。

科學家發現，在臍帶血跟兩個足月的胎盤中，居然檢驗到COVID-19的基因表現，也在其中一個臍帶血跟乳汁中驗到了COVID-19的抗體，這代表了目前仍無法排除COVID-19會垂直感染的風險。即使風險程度依然很低，但這個反面例證，卻更加強化了，孕婦必需要接種疫苗的政策方向！

結論

平心而論，孕婦本身就是脆弱族群，不適合進行臨床試驗。但多虧了世界上各位醫師、科學家們的佐證，讓目前的衛生政策能轉向幾乎全民接種的政策目標。畢竟，以公共衛生的角度來看，面對疫情，「健康促進」跟「疾病預防」才是上上之策。而接種疫苗，更屬於預防疾病之三段五級理論中的精要之一。

本篇文章為求公允，某些部分稍加艱澀。簡而言之，有三項重點：

請大家都要打疫苗 孕婦打Moderna的疫苗效果較佳 哺乳婦女及備孕者也請完全安心施打疫苗

參考資料

CDC：COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding JOHNSHOPKINS：The COVID-19 Vaccine and Pregnancy：What You Need to Know ACOG：Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19 Society for Maternal Fetal Medicine’s COVID-19 Information for Women and Families WHO：The Moderna COVID-19 Vaccine：What You Need to Know Nature communications：Analysis of SARS-CoV-2 vertical transmission during pregnancy BMC Medicine：Pregnant women with COVID-19 and risk of adverse birth outcomes and maternal-fetal vertical transmission：apopulation-based cohort study in Wuhan，China 台灣婦產科醫學會孕產婦處理暫行指引（第四版）

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航