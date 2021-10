外公「綁架」孫子回以色列？猶太教義與兒童監護權爭議

今(2021)年5月,一個以色列家庭在義大利遭遇該國20年來最嚴重的纜車事故,同行的6人中(父、母、外曾祖父、繼外曾祖母、分別為6歲及2歲的兩個兒子)只有6歲的男童伊坦・比藍(Eitan Biran)存活;身受重傷的伊坦在當地住院19天後,病情好轉得以出院,他長居在義大利的姑姑,受法院委任成為他的法定代理人。

幾週後,從以色列前來義大利探望伊坦的外公施穆埃爾・佩雷格(Shmuel Peleg),在9月11日帶著伊坦外出後,順勢將他帶回以色列;盼不到伊坦回家的姑姑,在得知伊坦抵達以色列後,立即循司法途徑,指控外公「綁架」了伊坦,要求他將男童送回義大利。

這個乍看之下似乎有些荒謬的案子,不只凸顯了兩個親家之間的爭議,還牽涉到相關國際法;類似的跨國「綁架」案件並非首次在以色列發生,而如何定義這類「綁架」、特別是當「綁架犯」是未成年者的父母親或其他親屬時,及法院將如何定奪,更是耐人尋味的問題。

何謂「綁架」:從「比藍 v. 佩雷格」(Biran v. Peleg)爭議說起

1980年《國際擄拐兒童民事方面公約》(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction或Hague Abduction Convention,以下簡稱《海牙公約》)針對類似的問題進行規範,以色列與多數歐美國家都是締約國;該公約規定,父母其中一方未經另一方同意,將未成年子女(未滿16歲)帶離原居國,就可以被視為「綁架」(abduction,又譯:擄拐);此外,帶未成年子女出國後未將其依約帶回原居國,也會被視為「綁架」。

因此,當父母雙方同意由母親帶著孩子前往其母國探親兩週,若兩週後母親沒有依約將孩子帶回原居國,就可以被視為對子女實施了「綁架」;另一方父母若想要循司法途徑解決此事,必須立即依據《海牙公約》向非原居國(即未成年子女現在所在國)法院提起訴訟。

在這類情況發生時,《海牙公約》的立基點是希望能盡快尋獲被綁架的孩子,使其返回原居國,特別是若孩子被綁架至他國未滿一年即被尋獲,通常會立即被送回原居國;但若被綁超過一年後才尋獲,就會考量孩子是否已經融入該國社會。

此外,若仍在原居國且具有監護權的父親或母親,並沒有確實行使監護權,或法院發現將孩子送回原居國,將對其身心造成傷害,也可能會考慮讓孩子留在所在國;在一些相關案例中,以色列與巴勒斯坦的衝突情勢,就被一些父母親作為不願意讓子女返回以色列這個原居國的理由。

《海牙公約》也讓法院聽取未成年孩子的意見,但考量其年紀、對事件的理解程度、及實施綁架的父母是否對孩子進行心理上的施壓等因素,有時法院不見得會優先考量孩子的意見,特別是年紀較輕的孩子;在實際操作上,法院通常會將孩子的「最大利益」作為優先考量,特別是孩子未來的定居地,對其身心發展的影響等層面(註1)。

在討論本文開頭提到的「比藍 v. 佩雷格」(前者為夫家家人,後者為娘家家人)案件之前,必須先了解案件的一些相關背景。過世的比藍夫婦當初之所以於2015年年底舉家遷往義大利北部的特拉瓦科-錫科馬里奧(Travacò Siccomario),是因為丈夫赴當地習醫,生前已經在當地醫院實習,也因為這樣,在以色列出生的大兒子伊坦從兩個月大起,就居住在義大利,期間一家人還是會返回以色列探親。

在這次事故發生三天後,義大利北部的一個地方法院任命文章開頭提到的伊坦姑姑為伊坦的法定代理人,這位姑姑長期居住在義大利北部、臨近伊坦家的一個小鎮,且姑姑的一個女兒與伊坦上同一所幼稚園,兩個孩子也原訂在9月開始念同一所義大利當地小學。娘家這邊的家人不服這項判決,至截稿為止已經兩次提出上訴,不過兩次都敗訴,下一次的上訴將在本(10)月於米蘭開庭。

同時,伊坦的外公於9月11日時,在姑姑同意下帶著伊坦外出買玩具,並承諾會在晚餐前回來,結果伊坦並未如期返回,而是由外公悄悄帶著趕赴瑞士,在當地登上一架私人飛機,飛抵以色列;之後姑姑接到外公的簡訊表示:「伊坦回家了。」

代表已故父親這邊的比藍家,主張外公犯下了《海牙公約》中的綁架行為,且伊坦在義大利成長多年,早已習慣當地的一切,也建立了自己的生活圈,他的義大利語也比希伯來語流利,因此繼續留在義大利才是對伊坦最好的;且伊坦在出院後,仍需要一些身心上的後續治療,這些在義大利也都正在進行中。

他們還提到,將伊坦綁走的外祖父曾在2005年因攻擊外祖母、對其使用暴力而遭到起訴,外祖父母現在也是離婚的狀態,這項紀錄讓比藍家主張,外祖父是不適任的監護人;此外,比藍家還指控,伊坦顯然受到了娘家大人的唆使與洗腦,才會傾向留在以色列。

代表已故母親這邊的佩雷格家,則主張《海牙公約》處理的是父母之間的跨國綁架行為,在國際與以色列現有判例中,幾乎沒有像伊坦這樣,父母因突發意外死亡而必須跨國決定監護權的情況,故將伊坦帶回以色列不構成《海牙公約》中的綁架行為。

佩雷格家的委任律師還指出,伊坦與不幸喪生的弟弟及父母之所以居住在義大利,是因為父親在當地就讀醫學院,但父母一直計劃在明(2022)年、伊坦父親完成醫院實習後,就返回以色列定居,他們也表示握有證據,顯示伊坦的父母生前已經開始在以色列找房子、並為伊坦尋找小學。

此外,佩雷格家的律師也將提交證據,證明義大利法院在指定姑姑為伊坦法定代理人的過程中,存在許多瑕疵(註2);同時,娘家這邊的一位阿姨,正在爭取伊坦的監護權。

至截稿為止,以色列法院已就此案開庭一次,承審法官在庭上表示,自己只會決定伊坦是否必須返回義大利,不會針對監護權一事進行裁決,若最後判決伊坦必須回到義大利,那麼監護權的問題就會由義大利法院決定;為了爭取伊坦,雙方都聘請了以色列法界赫赫有名的律師團隊。

目前,比藍與佩雷格雙邊已經協議,在案件仍在進行審理的過程中,讓伊坦輪流由雙方在以色列的家人照顧,直到判決結果出爐。

如同本文已經提及的,伊坦這個案例的特殊點在於,爭取伊坦的雙方並非他的父母,而是夫家與娘家;且目前看來,父母生前並未立下清楚的遺囑,指示他們希望孩子在何種環境下成長,現在只能靜待法院解決;先前已有報導傳出,伊坦姑姑將他送到義大利當地的天主教學校,引發娘家這邊不滿,因為後者希望伊坦可以在猶太人的傳統文化薰陶下成長,而目前正值以色列各級學校剛剛開學的時期,伊坦的外公也準備讓他在以色列上學。

伊坦的案子也顯示,有未成年孩子的跨國婚姻破裂或遭遇突發狀況、必須決定孩子未來居住地時,有關下一代在哪種環境、文化中成長,會是一大問題。一樁1960年代初期發生在以色列的事件,就凸顯了這樣的問題,這件頗為戲劇化的案子,最後連以色列情報單位都捲了進去。

「約瑟利在哪?」:加劇世俗與哈雷迪社群衝突的「綁架」事件

約瑟利・舒馬赫(Yossele Schumacher)的「綁架事件」,在1960年代初期的以色列社會,引發了軒然大波。

約瑟利出生於蘇聯,5歲時隨父母回歸至以色列,定居於一個世俗的集體農場(kibbutz),之後父母親由於財務問題,將約瑟利暫時托給了住在耶路撒冷的外祖父與外祖母;當父母處理好財務問題,要接回約瑟利時,身為哈雷迪猶太教徒的外祖父卻主張,不信教的女兒與女婿會毀了外孫的宗教教育,因此拒絕歸還約瑟利。

約瑟利的父母向以色列警方與法院求助,在警方搜索約瑟利的蹤跡之際,最高法院要求外祖父限期歸還約瑟利,無奈外祖父寧可坐牢也不願配合。

在此同時,以色列多處的哈雷迪猶太教徒社群,開始幫助約瑟利的外祖父藏匿外孫,在意識到警方、法院、甚至整個社會的龐大輿論壓力後,他們決定將約瑟利偷渡出國;在社群成員的幫助下,一名來自法國、皈依哈雷迪猶太教的女商人,先是將約瑟利偷渡到歐洲,再將他帶到美國紐約市。

在長期搜索無果後,以色列警方轉向社會大眾,請求國民協尋失蹤的約瑟利。這整個事件及其所吸引的媒體鎂光燈,在當時還加劇了國內世俗猶太裔及哈雷迪猶太教徒之間的分歧;起初,哈雷迪社群不少聲音支持約瑟利的外祖父,認為約瑟利不該在世俗的環境下成長。

然而,在約瑟利長期下落不明的情況下,世俗輿論對哈雷迪社群的觀感更加惡化,部分民眾會在經過位於耶路撒冷的哈雷迪社群時,對著路過的哈雷迪猶太教徒大喊:「約瑟利在哪?」(Where is Yossele? /?איפה יוסלה)一些哈雷迪社群中地位崇高的人士意識到問題的嚴重性,為避免整個社會對其社群的不滿,開始試圖說服幾位社群領袖,幫助約瑟利回到父母家。

影片解說:由哈雷迪導演拍攝的「約瑟利在哪?」電影預告片

1962年初,由於事件已經引起高度輿論關注,總理本・古里昂(David Ben-Gurion)下令情報特務局(Mossad,常譯:摩薩德)介入協尋約瑟利,很快地連美國聯邦調查局(FBI)也加入搜尋任務;1962年7月1日,約瑟利在紐約布魯克林的一個哈雷迪家中被尋獲,同年9月被送回以色列的父母家中。

事發當年不到10歲的約瑟利,據報導在外祖父及其身邊哈雷迪社群的教育下,也漸漸相信自己的父母是不適任的,在整個「綁架」過程中並未表現反抗的意思。

2007年,55歲的約瑟利與妻子回到紐約,與當年協助外祖父母窩藏他的格特納(Gertner)太太及其子女相見;面對已經過著世俗生活的約瑟利,格特納一家贈與他一些猶太教物品,似乎希望他有朝一日能回歸猶太教。

過去一、二十年,以色列公民與外籍人士通婚的情況有漸增的趨勢,在這樣的婚姻破裂之際,有些夫妻會就孩子監護權及未來居住地陷入大戰,引發類似的跨國綁架事件。

失和的父母,失所的孩子:跨國離婚下的孩童綁架事件

近幾年在以色列媒體上曝光的孩童跨國綁架案件,較多的是正在或將要離婚的父母親,有一方在未經另一方同意下,擅自將孩子帶到以色列境外(註3)。

2013年,一位以色列執業律師撰文,指出每年有幾十位、有時將近50位孩童,被父親或母親綁架到他國,其中多是在離婚戰役中,試圖藉此傷害另一半。

一樁歷時20年的案件,凸顯了這類事件可能的複雜程度。1998年,一位比利時男記者與一名以色列女記者在法國結婚,隔年兩人在比利時生下兒子,但這段婚姻在2002年以離婚收場。

當時比利時法院將監護權判給以色列籍的母親,父親不服判決於是提出上訴,2006年監護權改判給父親,但母親很快又向法國法院提出監護權訴訟,並在幾個月後搬回以色列定居,在當時正在進行的監護權官司中,母親此舉很快就被法院認定為「綁架」,而父親也依《海牙公約》規定,迅速向以色列法院遞出訴訟,要求前妻歸還兒子。

2008年,以色列法院判決這名母親必須將兒子歸還給父親,但母親不服繼續上訴,與此同時,當年9歲的兒子忽然人間蒸發,母親也聲稱不知兒子的去向;多年來,母親歷經上訴、被判刑、服刑等過程,兒子則直到2016年母親從監獄獲釋時,才突然向以色列警方表明自己的存在,當時已經17歲、不再適用《海牙公約》的他,表示自己並不想與父親團聚。而他人間蒸發的這些年,其實一直生活在耶路撒冷的一個哈雷迪社群。

這件纏訟多年的案件,甚至曾經上升到外交層面,比利時首相還曾就此事向以色列總理及總統表達關切。

本文已經提及的「比藍 v. 佩雷格」案、約瑟利案,以及本段案例至少顯示一項共通點,那就是以何種宗教、宗教支派或文化傳統養育孩子,都常成為當事人父母爭辯的重點之一。由於主流正統的猶太人身份認定方式為母系,曾有猶太孩子被以色列法院判決必須回到非猶太人父親一方,引發以色列籍猶太裔母親的強烈抗議,抱怨為什麼猶太孩子得在異邦人的文化下成長。

撇開這些案件中的父母失和與轉折,至少孩子最後還是安然無恙的;但那些遭到陌生人「綁架」的孩子,有些就沒有那麼幸運了(註4)。

歐榮・雅爾登綁架撕票事件

1980年6月的一個傍晚,名叫歐榮・雅爾登(Oron Yarden)的8歲男童,向姊姊告別後,牽著家裡的寵物狗,騎著腳踏車出門與一位朋友會合;當晚,外出回家的姊姊,看到許多親戚、朋友及警察,這才知道本該在7點以前回家的歐榮,仍然沒有回來。

當晚10點左右,雅爾登一家接到一名男子打來的電話,告知他們在他手中的歐榮一切無恙,他之後會再與他們聯絡,便匆匆結束短暫的通話。

在薩維安(Savyon)這個靠近特拉維夫(Tel Aviv)、寧靜而相對富裕的郊區,鮮少傳出有關治安方面的問題;事實上,當時在以色列全國,類似這樣針對孩童的綁票勒贖事件,少之又少,這也導致警方在應對上,有些不知所措。儘管警方在交付贖款的袋子裝設了機關,但卻被綁匪更勝一籌,綁匪取得了贖金,歐榮卻沒有活著回來。

7月1日,歐榮的屍體,在距薩維安車程約40分鐘的內坦亞(Netanya)這座濱海城市的一處沙丘中被人發現。

犯下當年這起震驚以色列全國的綁架案件的,是當時33歲的童書插畫家茲維・古爾(Zvi Gur),他最後因為赴銀行進行大量存款時,引起行員注意而被捕;在受審時他表示自己是受到一位女性的指使才對歐榮進行綁架勒贖,不過這位女性的身份至今仍為一個謎。

針對撕票一舉,他表示是在綁架歐榮後第3天,試圖制止哭鬧中的歐榮時,不小心失手將他悶死;1980年底,他被判終身監禁外加34年刑期。他在數十年的刑期中,一度越獄成功,不過在6天後被逮補,刑期也因此被增加到終身監禁外加45年刑期。

1999年,當時的以色列總統魏茨曼(Ezer Weizman)將古爾減刑為45年,也就是說,如無意外,他預計將在2025年獲釋。

這幾年,已年過七旬的古爾多次申請提早出獄,但至今都遭到假釋委員會駁回。

去(2020)年在這起綁票撕票事件40週年之際,有電視台推出回顧這起事件的紀錄片,並訪問許多參與其中的親屬與執法人員。

歷年來,曾在以色列媒體上曝光的兒童失蹤事件,最後多為熟人、甚至是正在辦理離婚或婚姻已失和的父母某一方所為,像是歐榮・雅爾登這樣被陌生人綁架撕票的例子,算是比較少見的案子。

以色列未成年孩童跨國綁架難題

在本文提到的「綁架」案件中,除了歐榮的例子,其他大都混雜了意識形態、信仰、甚至父母與直系血親間的愛恨情仇等各種複雜元素。

儘管這些孩子不全是在強烈違背自己意願下被帶走,涉及其中的成年人,也大多堅信自己是為了孩子的利益在奮鬥,但這樣在對錯上的灰色地帶,或許才是最令人不勝唏噓的。對牽涉其中的孩子來說,或許最無奈的,是在家庭破碎的狀況下,還得面對父母雙邊為爭奪自己監護權所展開的戰爭;更不用說當這些事件成為媒體素材,未來孩子從媒體舊文中讀到時,會作何感想。

6歲的伊坦究竟該待在父母的故鄉以色列,或者回到他所生長的義大利?而法院究竟該考量哪些因素,才能做出符合伊坦最大利益的決定?旁觀者在追蹤此案發展的同時,或許只能祈禱並祝福,伊坦在歷經這一切變故之際,還能獲得應有的資源與依恃,撫慰他失去至親的幼小心靈。

