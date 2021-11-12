魚料理兵法全攻略（五）：從18世紀後期開始，秋刀魚成為日本平民秋天最期待的美食

日本的落語類似中國的單口相聲，其中有一個關於秋刀魚的段子叫做〈目黑的秋刀魚〉（目黒のさんま）。

講述的是江戶時期的第三代將軍德川家光與家臣獵完鷹之後，路過當時的目黑，在當地茶店休息時，茶店的老闆彦四郎先生以烤秋刀魚來款待他們。結果德川家光吃了之後非常滿意，甚至回到宅邸之後還是念念不忘烤秋刀魚的滋味。只不過因為秋刀魚是庶民吃的大眾魚，無法做為官邸的料理上桌，因此他也只好思魚興嘆。

一次，德川家光前往親戚家作客，親戚問他有沒有什麼想吃的東西，結果他想都沒想就提出了想吃秋刀魚的要求。他親戚一聽雖然心裡納悶「為何要吃這種下等的魚？」但是卻還是跑去日本橋魚河岸的魚市場買了秋刀魚。

只不過這位親戚覺得秋刀魚直接烤來吃太油膩了不夠高雅，所以就先將秋刀魚先蒸過，去除油脂之後再烤。結果吃了這個蒸過再烤的秋刀魚後，德川家光覺得味道遠遠不如他之前在目黑的農村吃的，就問親戚是在哪買的，親戚回答他是在日本橋的魚市場。結果德川家光一聽，馬上義正詞嚴，正色告訴他的親戚說：「那可不行，秋刀魚要目黑的才好。」

這的段子是透過對平民料理無知的將軍，來表現出日本江戶時期庶民愛吃的烤秋刀魚的美味。而因為這個故事，從1996年開始，在東京的目黑站旁開始在每年的9月舉辦目前秋刀魚季，每年會免費送出7000條現烤秋刀魚。

在18世紀後期的安永年間，秋刀魚成為了日本平民秋天最期待的美食。而且秋刀魚的漁業是日本所特有，當時世界上完全沒有其它國家有專門捕撈秋刀魚的漁業。一開始，秋刀魚只是剛好出現在捕撈沙丁魚的魚網中而被拿來吃。直到17世紀後半的延寶年間（1673～1681），在紀伊（和歌山縣）以一種叫做さいら的拖網開始捕秋刀魚，才開始了秋刀魚的漁業，而さいら也就成了日本關西秋刀魚的別稱。

然後在安房（千葉縣）也隨即興起了類似的捕魚法。到了江戶中期，秋刀魚開始成為了大家所喜愛的大眾魚，而千葉縣以北則是秋刀魚的主要魚場。日本有一句俗話是：「吃了秋刀魚就不用去按摩」，表示吃了就通體舒暢，而且被當作是能夠增進健康的食材。

江戶時代中期，由太田全齋所編篆的《俚言集覽》當中則是這樣記載著秋刀魚：「秋刀魚，又稱三馬，乃是魚的名稱。外型與水針魚相似，用鹽醃漬後送往江戶。」這裡記載的「三馬」是最早用來表記秋刀魚的日本漢字，夏目漱石在他《我是貓》這本小說中，也是用三馬來表記秋刀魚。

而其日文「サンマ」則來自魚因為其狹長的身型而被稱為「狭真魚」（さまな）的發音。而在太田全齋的記載裡，也特別提到了秋刀魚和水針魚相似。事實上，在江戸時代初期，秋刀魚曾因為是水針魚（サヨリ）同種類而被稱為「沖サヨリ」，事實上，秋刀魚的英文名稱Pacific saury正是太平洋針魚的意思。

而現在的漢字秋刀魚除了因為牠的盛產期是秋天之外，也因為其身長約40公分，有如刀一樣細長。秋刀魚在安永（1772～17811）時期在庶民之間開始流行，到了寬政（1789～1801）時期，則連上層階級也開始吃秋刀魚了。在此之前，秋刀魚總是被人們以「糟透的下等貨代表」、「根本無法和水針魚比」、「真是魚中的下等貨」連翻砲轟，與現在做為代表秋天的魚的地位相去甚遠。

秋刀魚是一種沒有胃，而腸子很短，以浮游生物與小型甲殼類為食物，生命周期約兩年的魚類。牠們會在比較溫暖的海域產卵。剛出生的秋刀魚的幼魚比鉛筆還細，稱之為「針子」，並且一邊生長、一邊北游。

7月，北海道面東的海域的秋刀魚捕撈解禁，開始以小型漁船捕獲高價的「初秋刀魚」（1公斤3500円〜6000円）。到了8月，開始改以燈火集魚的大型漁船大量捕撈秋刀魚後，魚價則開始大跌（１尾600円〜1200円上下）。

因為鮮度不容易維持，雖然夏天在太平洋北上游到北海道外海的秋刀魚非常肥美，但一般不是在產地直接鹽烤就是在加工後出貨。這種情形在一直到1990年代導入徹底管理的鮮度維持系統後才有了改變，成了可以生食的食材，並在2000年代開始成了壽司食材之一。

北海道外海會在夏末開始捕撈秋刀魚，面對太平洋的釧路、厚岸、花咲等漁港會一直持續捕撈秋刀魚到11月左右，而秋天到隔天春天是秋刀魚的產卵期，不是如果是日本海的秋刀魚的話，產卵期則是夏天，不過數量遠低於太平洋岸。在築地，裝箱的秋刀魚旁會圍繞著盤商準備的「開市旗」，那是築地除了正月開市外唯一會準備開市旗的一次。

夏末，秋刀魚便會開始由北海道南下，秋天時抵達三陸外海（日本東北地方），然後再下達房州（千葉）外海。這時的秋刀魚脂肪含量最高而美味，三陸外海秋天一條秋刀魚身體的脂肪含量可以超過20%。

新鮮秋刀魚的背部為青黑色，腹部為銀色，鮮度越好顏色就越鮮明，而且新鮮的秋刀魚如果嘴的前端與眼白的部份呈橘色，靠尾巴的部份有黃色直條線的話，代表著有著極高含量的脂肪。而冷凍或鮮度不佳的秋刀魚則是身體既白且濯，眼部更是不鮮明。

北海道的厚岸町以牡蠣聞名，而在厚岸町的大黑島周邊冷暖流交會，有著大量的浮游生物。這裡的大黑秋刀魚脂肪更為驚人，而且一尾至少要180g以上，1公斤日幣1500元，是日本第一高價的秋刀魚。而因為油脂豐富，做成生魚片還被稱為トロサンマのお刺身。

除了刺身與鹽燒外，秋刀魚也可以與切絲的蔥白拌醋味噌做成「さんまのなます」、做成味噌湯（さんまのみそ汁），或是打成魚泥做成秋刀魚丸子湯（さんまのつみれ汁），其它也可以炸來吃、紅燒、蒲燒和做成炊飯。秋刀魚在日本三重縣伊勢地方的地方名叫カド，當地有以鐵棒穿過整條秋刀魚然後用稻草烤的鄉土料理「かどの目ざし焼き」。

而除了一般的秋刀魚握壽司之外，包括滋賀縣、和歌山縣、三重縣，都會做成熟壽司（さんまなれずし）。在青森會做成「飯壽司」（サンマ飯寿し）；三重縣、和歌山縣、德島縣和高知縣則會做成「姿壽司」（さんま姿寿司），這些則都已經在〈日本鄉土壽司兵法〉一文中介紹過。

和秋刀魚的日文さんま的さ一樣，水針魚的日文さより的さ也源自日文的「狭長なる」。此外，水針魚日文的另外一個語源「沢寄り」則與其喜愛大量群聚（多く集まること）的習性有關。

而漢字水針魚和針魚、細魚則自然與其細長的外型有關。不過現在雖然中文都習慣直接稱牠為水針魚，但是其實牠的正式中文名是「長吻鱵」，屬於體呈長柱狀、側扁。上頜短於下頜，且為三角形，下頜一般皆延長，呈長針狀的鱵科。

叫星細魚（ホシザヨリ）的「斑鱵」台灣又叫補網師、簪針、七星針，英文是black-barred halfbeak。マルサヨリ的中文名是杜氏下鱵，英文Dussumier's halfbeak。久留米針魚（クルメサヨリ）的中文則叫間下鱵，英文Asian pencil halfbeak。

水針魚背部閃爍著銀光，身體則近乎透明，產季為冬天到春天。不過雖然水針魚因為春天會聚集到淺灘處產卵因此漁獲量最高，也是壽司屋與天麩羅店春天的高級魚材，但是此時因為養份供與魚卵，因此肉質鬆散。

上等的水針魚則是12～2月所捕獲的，肉質緊實的水針魚。全長超過30公分的大水針魚被稱為「閂」。水針魚是極為美味的高級魚，但是肚子剖開之後卻是烏漆摸黑，因此日本魚市場的人都把壞心眼的人稱為「像水針一樣的人」。而新鮮的水針魚腹部為銀白色。

水針魚的刺身與壽司會在三枚切後去掉小刺製做，切好的半身正好可以捏成一貫壽司。其它的做法則有鹽燒、炸、一夜干，或是煮湯。

白帶魚的日文名為太刀魚（タチウオ）。太刀魚名字來自日本1333年響應後醍醐天皇討伐鎌倉幕府的新田義貞（原名源義貞），在攻打現在神奈川縣鎌倉市的稲村ヶ崎（いなむらがさき）時，在海水退潮時將太刀投入海中許願得到勝利，然後太刀變成了魚的故事。

白帶魚體長，無鱗亦無尾鰭，覆蓋其全身的不是鱗，而是一種叫鳥嘌呤（guanine）的可食用普林，鳥嘌呤核苷磷酸二鈉可以增強食物的鮮美度，是與昆布和柴魚粉一樣的鮮味成份，常被做為食品添加物加於泡麵湯包之中增添其風味。因此，白帶魚連著魚皮食用是可以增加美味的。

傳統上白帶魚是靜岡縣的壽司料，不過大型的白帶魚因為魚皮的質地硬，但是否帶皮又會影響其風味，因此好惡分歧。也因為如此，許多壽司店會先略為炙燒過魚皮後再捏成壽司。薄切帶軟骨生魚片（背ごし）則用是用小尾的白帶魚做的漁夫料理，把較大的魚骨切去後，連著魚的小刺以醋醃到刺軟的可以食用時再加醬油食用。

白帶魚其它適合的料理方式尚有鹽烤、醬油烤、紅燒外，用鹽和檸檬汁醃過，再拌以青辣椒、紫玉蔥等的南美加勒比海料理ceviche也很適合以白帶魚為食材。

另外，法國的Meunière則是歐美國家最常用以料理白帶魚的方式，做法是將撒上鹽與黑胡椒的白帶魚兩面皆拍上麵粉後以奶油煎熟，然後在平底鍋中加入奶油、檸檬汁、白酒和巴西里煮成醬汁後淋在煎好的白帶魚上。

白帶魚的英文是largehead hairtail或cutlassfish。而白帶魚的韓文是갈치（Galchi ），與白蘿蔔和辣椒一同燉煮的韓式燉帶魚갈치조림 （Galchi Jorim）不管在視覺或味覺上都刺激著筷子爆衝。

天竺帶魚，日文天竺太刀（テンジクタチ），英文Pacific cutlassfish, PacifiCommon hairtail或Largehead ribbonfish，多分布在亞熱帶，日本並不多見，而日本國內也不會特別區別這兩種白帶魚，但是都是越大條越好吃。

魚皮閃閃發光的銀色代表了其鮮度，其中又以約1公尺長，600公克上下的脂肪最為鮮美。5月之後到伸秋都是最好吃的季節，又因為覓食時會頭朝上游，彷彿立著身子，因此在日本又稱之為立魚。

在中菜中，除了清蒸、剁椒蒸和紅燒帶魚幾種基本的料理方式外，茼蒿燒帶魚更是北方沿海都市常見的一道菜。做法是先把白帶魚用酒（這裡用白酒不用紹興）和鹽醃好，沾太白粉煎至兩面金黃後取出備用。然後在油鍋中爆香葱、薑、蒜末，再入肉末，炒熟後加白酒、醬油和茼蒿翻勻，再加少量開水、鹽、雞粉、醋調味，然後下煎好的白帶魚，轉大火燜燒到醬汁變得濃稠便完成了。

魚料理兵法全攻略（六）：赤點石斑魚俗稱紅斑，與老鼠斑、蘇眉、青衣並稱海魚四大天王

魚料理兵法全攻略（七）：希臘古老魚湯「卡卡維亞」，可說是所有歐洲魚湯的鼻祖

魚料理兵法全攻略（八）：如果真鯛是日本鯛魚之王，那大西洋蘆鯛就是美國鯛魚之帝

魚料理兵法全攻略（九）：對於日本人而言，鯛科的帝王就是「真鯛」

魚料理兵法全攻略（十）：笛鯛不太會因水溫與季節影響肉質，甚至天氣越熱越肥碩

魚料理兵法全攻略（十一）：擁有雞湯一般膠質的「海雞母」，是極為高價的魚種

魚料理兵法全攻略（十二）：這種魚的日文名叫「姬鯛」，不過台灣俗名則是白肉蒜

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航