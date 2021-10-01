新加坡採「與病毒共存」後確診人數激增，民眾困惑「居家康復」計畫能否應對

（中央社）新加坡COVID-19確診人數不斷飆升，昨天新增2478人確診，再度刷新星國自疫情以來的最高紀錄；當地醫療系統忙於應付大量案例，不少民眾反映確診後遲遲等不到衛生部指示，不知所措。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，但自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，從8月底開始COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例幾乎每週倍增，單日確診人數屢創新高。

星國已連續3天單日新增案例都超過2000人，衛生部通報，9月30日新增高達2478人確診，包括2022起社區病例、452起移工宿舍案例，另有4起境外移入，累計9萬6521人確診。

隨著當地確診人數不斷升高，死亡病例也隨之增加，據衛生部統計，昨天新增2人死亡，9月共有40人病故，絕大多數為60歲以上的年長者。星國至今累計95人病故。

衛生部表示，目前有1360名確診患者住院，其中有204名重症患者需輸氧治療，另有34人情況危急、收治於加護病房。

新加坡採取「與病毒共存」策略，雖預期鬆綁措施後確診人數會增加，不料病例增加速度卻比預期還快，迫使當局宣布這週起再度加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、工作場所恢復居家辦公模式等，以爭取時間持續增加社區照護設施、治療設施的床位，並擴大實施「居家康復」計畫讓更多已接種的確診者在家休養，避免醫療體系不堪負荷。

不過，在新加坡醫療系統忙於應付大量確診案例之際，也出現部分亂象，有民眾在家人確診後，未接到當局發出的隔離通知，自主在家隔離。星媒報導，不少民眾對確診後的作法感到困惑，有人遲遲未接到衛生部通知下一步的指示，有人確診後應到社區照護設施觀察，但過了幾天卻一直沒下文，還有人到了社區照護設施等了好幾個小時，才進入隔離房間。

此外，為減少高風險族群染疫後出現重症或死亡的機率，新加坡自9月15日開始為60歲及以上的年長者、養老機構居民施打追加劑，截至9月29日為止，已有21萬5729名年長者接種第3劑疫苗。

為了讓接種更加方便，衛生部表示，今天起開放年長者無須事先預約就能直接到接種地點打追加劑。

衛生部指出，以色列數據顯示，60歲及以上的年長者接種追加劑能增強保護力，且沒有額外的安全疑慮，呼籲年長者踴躍接種。

為因應傳染力更強的Delta變異株而導致大量確診案例，新加坡除了持續推動疫苗接種外，也加強檢測，包括發送居家快篩劑，鼓勵民眾養成自我檢測的習慣，並在全島多處設置販賣機，讓可能與確診者有密切接觸且收到衛生部簡訊通知必須強制自行檢測的民眾可到指定地點領取快篩劑使用。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 新加坡採取「與病毒共存」策略後，防疫措施鬆綁讓社交活動恢復。圖為民眾於9月26日等候進入濱海灣金沙的金沙劇院，觀看新加坡脫口秀喜劇演員庫馬爾（Kumar）的最新節目。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範